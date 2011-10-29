Samsung, 2012 yılında Android 4.0 ICS güncellemelerine başlıyor

Haber Editörü
Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich tanıtıldığından bu yana pek çok firma çalışmalara başladığını duyurdu. HTC, Sony Ericsson, Acer, Asus kullanıcılarına güncelleme için söz vermiş durumda. Diğer bir Android devi Samsung da beklenen açıklamayı yaptı.
HDBlog sitesinin Samsung İtalya bölümüne dayanarak verdiği haberinde ICS güncellemesini alacak ilk seri modeller Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus şeklinde sıralanıyor. Güncelleme 2012 2. çeyrekten önce başlamayacak. Samsung'un Galaxy Nexus modelinin rekabetini artırmak için 6 aylık bir bekleme süresi kararı aldığı görülüyor.
Galaxy Note modelinin yeni güncellemeyi alacağı Avrupa lansmanı sırasında onaylanmıştı.
Kararın sadece Avrupa kıtası için mi yoksa dünya genelinde için mi geçerli bilinmiyor. Ancak firmaların yaptığı açıklamalardan genel itibariyle 2012 yılının başlarında ICS sürümünün dağıtılmaya başlayacağı anlaşılıyor.
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O Haber doğrulanmadı. Optimus 2x e gelme ihtimali var İCS.
Çok meeak ediyorum acaba Samsung size yazılı bir garantimi verdi ICS lansmanı yapılır yapılmaz güncelleme çıkartacağız diye? Terk ettiğiniz Apple IOS 5 lansmanından aylar sonra güncellemeyi çıkardı. Şu anda ICS kullanan kaç kişi var acaba? Siz bu şekilde bilip bilmeden atıp tuttukca daha kullandığınız tabletin ne işe yaradığını uzun bir süre anlamazsınız
bu nasıl bir komedidir? gören de cihazı boş aldınız, içinde bir işletim sistemi yok, ICS gelince cihaz çalışmaya başlayacak sanar..
sizin cihazınız zaten güncel.. şu anda piyasada bulunan en yeni sürüm android i ve onun üzerine bir firma tarafından yapılmış en iyi geliştirmeleri içeriyor.. ayrıca yine kendi ekran kategorisinde en harika ekranına sahip ve en ince, aynı zamanda en hafif tablet.. 21 mbit e kadar 3g desteği ile 4 g hariç bütün bağlantı teknolojilerini destekliyor.. 7000 mAh lik pili ile en uzun bekleme süresini en uzun film oynatma süresini sağlıyor.. 5000 kbit/saniye yi geçmeyen bant genişliğindeki 1080p filmleri 30 kare/saniye ile oynatıyor.. çift yönlü hopörlörlere sahip.. aynı anda hdmi ile bir ekrana çıkış alıp, kendinden güç beslemeli bir kaynaktan film oynatabileceğiniz ve bunu yapmak için usb farenizi kullanabileceğiniz bir dock a sahip (birisi dock için de yerli isim bulsun lütfen!)..
haram ettiğiniz 1399 liraya başka ne alabilirsiniz bunları daha iyi yapabilecek ya da bunlardan daha iyisini yapabilecek?
"9 ay bekler idim" diyecekseniz, üşenmeyip bu kadar yazdığıma gerçekten pişman olacağım!!
Güldürdün beni.
Apple dan 2 ürün al barışırsınız
+1/2 gio yada gelse xda dan bir an onc e