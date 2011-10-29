Samsung, 2012 yılında Android 4.0 ICS güncellemelerine başlıyor

Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich tanıtıldığından bu yana pek çok firma çalışmalara başladığını duyurdu. HTC, Sony Ericsson, Acer, Asus kullanıcılarına güncelleme için söz vermiş durumda. Diğer bir Android devi Samsung da beklenen açıklamayı yaptı.





HDBlog sitesinin Samsung İtalya bölümüne dayanarak verdiği haberinde ICS güncellemesini alacak ilk seri modeller Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus şeklinde sıralanıyor. Güncelleme 2012 2. çeyrekten önce başlamayacak. Samsung'un Galaxy Nexus modelinin rekabetini artırmak için 6 aylık bir bekleme süresi kararı aldığı görülüyor.





Galaxy Note modelinin yeni güncellemeyi alacağı Avrupa lansmanı sırasında onaylanmıştı.





Kararın sadece Avrupa kıtası için mi yoksa dünya genelinde için mi geçerli bilinmiyor. Ancak firmaların yaptığı açıklamalardan genel itibariyle 2012 yılının başlarında ICS sürümünün dağıtılmaya başlayacağı anlaşılıyor.