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Samsung, 2012 yılında Android 4.0 ICS güncellemelerine başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
42
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android'in yeni sürümü Ice Cream Sandwich tanıtıldığından bu yana pek çok firma çalışmalara başladığını duyurdu. HTC, Sony Ericsson, Acer, Asus kullanıcılarına güncelleme için söz vermiş durumda. Diğer bir Android devi Samsung da beklenen açıklamayı yaptı. 

HDBlog sitesinin Samsung İtalya bölümüne dayanarak verdiği haberinde ICS güncellemesini alacak ilk seri modeller Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus şeklinde sıralanıyor. Güncelleme 2012 2. çeyrekten önce başlamayacak. Samsung'un Galaxy Nexus modelinin rekabetini artırmak için 6 aylık bir bekleme süresi kararı aldığı görülüyor. 

Galaxy Note modelinin yeni güncellemeyi alacağı Avrupa lansmanı sırasında onaylanmıştı. 

Kararın sadece Avrupa kıtası için mi yoksa dünya genelinde için mi geçerli bilinmiyor. Ancak firmaların yaptığı açıklamalardan genel itibariyle 2012 yılının başlarında ICS sürümünün dağıtılmaya başlayacağı anlaşılıyor. 


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DH Misafiri 7 yıl
Siz ona şükredin lg bizim optimus 3d leri süründürüyor resmen hala 2.2.2 deyiz ve gingerbread den haber yok
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besttrr 8 yıl
allah belanı versin samsungi 2. çeyrek nedir ya 2012 ye girmeden yapması gerekirdi... bidaha nah alırım samsung. bu yüzden apple agzına sı..o aklını kulan biraz insanları tiksindirtme böle...
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tolga_casanova 8 yıl
root ederiz
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K084K 8 yıl
çook geç...samsung ağır kalıyorsun...tahminim önce sony çıkartır güncellemeyi xperia arc ye falan
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Mr. Jingles 8 yıl
2012'nin ikinci çeyreğine kadar ertelenmesi rezalet bir durum. Kullanıcıyı mağdur etmekten başka bir şey değil bu. Üstelik milyonlarca kullanıcı var ve en az 6 aylık bir süre var. Samsung ICS'yi getirene kadar ICS'nin diğer sürümleri çoktan çıkmış olur. 4.1, 4.2 vs Ama en azından LG gibi yapmıyor. Optimus 2X yaşını doldurmadan öldü.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

2012'nin ikinci çeyreğine kadar ertelenmesi rezalet bir durum. Kullanıcıyı mağdur etmekten başka bir şey değil bu. Üstelik milyonlarca kullanıcı var ve en az 6 aylık bir süre var. Samsung ICS'yi getirene kadar ICS'nin diğer sürümleri çoktan çıkmış olur. 4.1, 4.2 vs Ama en azından LG gibi yapmıyor. Optimus 2X yaşını doldurmadan öldü.

O Haber doğrulanmadı. Optimus 2x e gelme ihtimali var İCS.
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bilgehan_de 8 yıl
Bence farkında olmadan anlamsız yorumlar yapıyorsunuz...Apple tek model çıkarıp tek işletim sistemi üzerinde uğraşıyor..Samsung her modelinde farklı işletim sistemleri ve desteğini veriyor....Bunu kolay mı sanıyorsunuz...Samsung'un her konuda iyi olduğunu düşünüyorum...Telefonları ve yazılım desteği gayet yeterli...
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DarthLuca 8 yıl
DH Misafiri
allah belanı versin Samsung Sana aldanıp Apple terkettim Galaxy Tab 10.1 için acilen güncelleme yap salak. bu nasıl makina böyle iğrenççç Haram olsun 1399 TL ye

Çok meeak ediyorum acaba Samsung size yazılı bir garantimi verdi ICS lansmanı yapılır yapılmaz güncelleme çıkartacağız diye? Terk ettiğiniz Apple IOS 5 lansmanından aylar sonra güncellemeyi çıkardı. Şu anda ICS kullanan kaç kişi var acaba? Siz bu şekilde bilip bilmeden atıp tuttukca daha kullandığınız tabletin ne işe yaradığını uzun bir süre anlamazsınız
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saijero 8 yıl
merak etmeyin custom rom ile hallederiz ;) android adına kafalarına göre zevki çalışan bi çok grup var onlar yaparlar. Bende galaxy s'imden ümitliyim gelir yakınn zamanda.
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DH Misafiri 8 yıl
allah belanı versin Samsung Sana aldanıp Apple terkettim Galaxy Tab 10.1 için acilen güncelleme yap salak. bu nasıl makina böyle iğrenççç Haram olsun 1399 TL ye
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl
DH Misafiri

allah belanı versin Samsung Sana aldanıp Apple terkettim Galaxy Tab 10.1 için acilen güncelleme yap salak. bu nasıl makina böyle iğrenççç Haram olsun 1399 TL ye

bu nasıl bir komedidir? gören de cihazı boş aldınız, içinde bir işletim sistemi yok, ICS gelince cihaz çalışmaya başlayacak sanar..

sizin cihazınız zaten güncel.. şu anda piyasada bulunan en yeni sürüm android i ve onun üzerine bir firma tarafından yapılmış en iyi geliştirmeleri içeriyor.. ayrıca yine kendi ekran kategorisinde en harika ekranına sahip ve en ince, aynı zamanda en hafif tablet.. 21 mbit e kadar 3g desteği ile 4 g hariç bütün bağlantı teknolojilerini destekliyor.. 7000 mAh lik pili ile en uzun bekleme süresini en uzun film oynatma süresini sağlıyor.. 5000 kbit/saniye yi geçmeyen bant genişliğindeki 1080p filmleri 30 kare/saniye ile oynatıyor.. çift yönlü hopörlörlere sahip.. aynı anda hdmi ile bir ekrana çıkış alıp, kendinden güç beslemeli bir kaynaktan film oynatabileceğiniz ve bunu yapmak için usb farenizi kullanabileceğiniz bir dock a sahip (birisi dock için de yerli isim bulsun lütfen!)..

haram ettiğiniz 1399 liraya başka ne alabilirsiniz bunları daha iyi yapabilecek ya da bunlardan daha iyisini yapabilecek?

"9 ay bekler idim" diyecekseniz, üşenmeyip bu kadar yazdığıma gerçekten pişman olacağım!!
1 Yanıt Yanıtla +3
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lazloo 8 yıl
DH Misafiri

allah belanı versin Samsung Sana aldanıp Apple terkettim Galaxy Tab 10.1 için acilen güncelleme yap salak. bu nasıl makina böyle iğrenççç Haram olsun 1399 TL ye

Güldürdün beni.
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

allah belanı versin Samsung Sana aldanıp Apple terkettim Galaxy Tab 10.1 için acilen güncelleme yap salak. bu nasıl makina böyle iğrenççç Haram olsun 1399 TL ye

Apple dan 2 ürün al barışırsınız
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gfbekir 8 yıl
cift cekirdegin tadini yeni yilda cikaricaz desenize
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Erreguay 8 yıl
benim fit icin cook bekleeiz desene
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napolyon94 8 yıl Erreguay
Erreguay
benim fit icin cook bekleeiz desene

+1/2 gio yada gelse xda dan bir an onc
e
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