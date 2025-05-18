Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic V3, tasarım yarışında Galaxy S25 Edge’e ince bir gönderme yaptı

    Honor’un katlanabilir modeli Magic V3 yalnızca teknik özellikleriyle değil, verdiği mesajla da gündem oldu. Şirketin tanıtım kampanyasında yapılan incelik vurgusu, Samsung’a açık bir gönderme içeriyor

    Honor Magic'dan Samsung'a incelik yarışında gönderme! Tam Boyutta Gör

    Honor, katlanabilir telefon pazarında iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin son hamlesi ise doğrudan Samsung’a gönderme yapan dikkat çekici bir tanıtım oldu. Yeni nesil Magic V3 modeliyle sahneye çıkan Honor, bu kez doğrudan Galaxy S25 Edge’i hedef alıyor.

    Samsung, kısa süre önce tanıttığı Galaxy S25 Edge modeliyle “Beyond Slim” (İnceliğin ötesinde) sloganını öne çıkararak 5.8 mm kalınlığındaki gövdesiyle bugüne kadarki en ince amiral gemisini sunduğunu duyurmuştu. Cihaz, 200 MP kamera, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 3900 mAh kapasiteli bir batarya gibi öne çıkan özelliklerle geliyor. Ancak Honor, bu inceliğin bazı fedakârlıkları da beraberinde getirdiğini düşünüyor.

    Magic V3 için yayımlanan tanıtımda, telefonun katlanmamış halde yalnızca 4.35 mm kalınlık sunduğuna dikkat çekiliyor. Bu da onu sadece katlanabilir cihazlar arasında değil, genel akıllı telefon dünyasında da en ince modellerden biri hâline getiriyor. Honor, bu avantajını sadece sayılarla sınırlı tutmamış, aynı zamanda Samsung’a yönelik doğrudan bir eleştiri de eklemiş: “İnce olmak, eğer bir şeylerden feragat etmeyi gerektiriyorsa ne işe yarar?” sorusu ve “İncelik ama tavizsiz” sloganı, Honor’un mesajını açıkça ortaya koyuyor.

    Magic V3’ün donanım tarafında da güçlü bir duruşu var. 5150 mAh kapasitesindeki batarya, Honor’un iddiasını destekliyor. Bu batarya, Galaxy S25 Edge’in 3900 mAh’lik birime kıyasla çok daha uzun bir kullanım süresi sunabilir. Honor burada kullanıcıya sadece ince bir telefon değil, aynı zamanda güçlü ve pratik bir deneyim vadediyor.

    Elbette iki modelin doğrudan kıyaslanması bazı açılardan tartışmalı olabilir. Galaxy S25 Edge düz bir tasarıma sahipken, Magic V3 katlanabilir yapısıyla farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ancak buna rağmen markaların birbirine bu kadar açık göndermelerle meydan okuması, 2025’in amiral gemisi rekabetinin ne kadar sert geçtiğini de gösteriyor. Kullanıcılar için bu rekabet, daha güçlü ve yenilikçi cihazların ortaya çıkması anlamına geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    TheLuBu 14 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi basıncı kaç olmalı shell enjektör temizleyici yorumları adidas ayakkabı garanti kapsamı park lambası nedir bira toplama oyunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum