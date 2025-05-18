Honor Magic V3, tasarım yarışında Galaxy S25 Edge’e ince bir gönderme yaptı

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Honor, katlanabilir telefon pazarında iddialı adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin son hamlesi ise doğrudan Samsung’a gönderme yapan dikkat çekici bir tanıtım oldu. Yeni nesil Magic V3 modeliyle sahneye çıkan Honor, bu kez doğrudan Galaxy S25 Edge’i hedef alıyor.

Samsung, kısa süre önce tanıttığı Galaxy S25 Edge modeliyle “Beyond Slim” (İnceliğin ötesinde) sloganını öne çıkararak 5.8 mm kalınlığındaki gövdesiyle bugüne kadarki en ince amiral gemisini sunduğunu duyurmuştu. Cihaz, 200 MP kamera, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 3900 mAh kapasiteli bir batarya gibi öne çıkan özelliklerle geliyor. Ancak Honor, bu inceliğin bazı fedakârlıkları da beraberinde getirdiğini düşünüyor.

Magic V3 için yayımlanan tanıtımda, telefonun katlanmamış halde yalnızca 4.35 mm kalınlık sunduğuna dikkat çekiliyor. Bu da onu sadece katlanabilir cihazlar arasında değil, genel akıllı telefon dünyasında da en ince modellerden biri hâline getiriyor. Honor, bu avantajını sadece sayılarla sınırlı tutmamış, aynı zamanda Samsung’a yönelik doğrudan bir eleştiri de eklemiş: “İnce olmak, eğer bir şeylerden feragat etmeyi gerektiriyorsa ne işe yarar?” sorusu ve “İncelik ama tavizsiz” sloganı, Honor’un mesajını açıkça ortaya koyuyor.

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Magic V3’ün donanım tarafında da güçlü bir duruşu var. 5150 mAh kapasitesindeki batarya, Honor’un iddiasını destekliyor. Bu batarya, Galaxy S25 Edge’in 3900 mAh’lik birime kıyasla çok daha uzun bir kullanım süresi sunabilir. Honor burada kullanıcıya sadece ince bir telefon değil, aynı zamanda güçlü ve pratik bir deneyim vadediyor.

Elbette iki modelin doğrudan kıyaslanması bazı açılardan tartışmalı olabilir. Galaxy S25 Edge düz bir tasarıma sahipken, Magic V3 katlanabilir yapısıyla farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ancak buna rağmen markaların birbirine bu kadar açık göndermelerle meydan okuması, 2025’in amiral gemisi rekabetinin ne kadar sert geçtiğini de gösteriyor. Kullanıcılar için bu rekabet, daha güçlü ve yenilikçi cihazların ortaya çıkması anlamına geliyor.

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