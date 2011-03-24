Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 3D Blu-ray destekli optik sürücüsünü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
1
9
Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni Blu-ray sürücüsünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor.Piyasadaki diğer çözümlerden farklı olarak Blu-ray 3D desteği sunan SE-406A isimli kombo sürücü, Samsung'un açıkladığı bilgilere göre DVD ve CD medyalarını hem yazıp hem de okuyabilirken, Blu-ray 3D destekli medyaları ise sadece okuyabiliyor.

İnce yapılı kasa tasarımı ile şık bir görünüm sergileyen optik sürücü, Blu-ray sürücüleri 6x hızında okuyabiliyor. DVD-R/+R, DVD+RW ve DVD-RAM medyalara 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medylara ise 6x hızında kayıt yapabilen sürücü, 3D içeriğin oynatılması ve 2D > 3D dönüştürme için CyberLink TrueTheater yazılımıyla birlikte sunulacak.

Samsung, 3D Blu-ray medya desteği sunan harici formdakıi yeni sürücüsünü önümüzdeki ay içerisinde 150 dolar olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ocosman 8 yıl
baba_mustafa helal sana bizi bilgilendirdiğin için sitedeki reklamı ters köşeye yatırmışşın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
ne 3d si hacı kaç tane film var ki alıp da müzeye mi kaldıracağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 8 yıl
Ne olduğunu bilmeyen kullanıcılara fahiş mal satma çabaları, 3D falan filan masal bunlar, ürün bu linktekiyle aynı, amazon.com/...
Fiyatı da 54$, 3d dediği şey program, kur bilgisayarına izle yani, bu kadar milleti saf yerine koymanın anlamı yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
@Pyloge render yapmıyor sanırım direk normal filmi 3d oynatıyor ama bişeyde beklememk lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
@jiveltro düzeltilmiş ilk başta öyleydi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 8 yıl
Cyberlink'in bu yazılımının render süresi kaç acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 8 yıl
Bilgisayarlardaki mevcut Blu-ray sürücüleri 3D filmleri okuyamıyor mu? Olay sadece DATA ile alakalı değil mi? Bu nedenle yazma işleminde de fark olmaması lazım... Bilmediğimiz birşey var anlaşılan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiveltro 8 yıl
ne 1540 doları 150 dolar :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
1540$ !!!!! 3D Blu-Ray filmleri normal Blu-Ray sürücüler okumuyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl WD TV Live Hub video inceleme "Ağ bağlantısı, 1TB kapasite, zengin medya desteği" 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -11- 8 yıl Güncel: Zotac GTX 590 video inceleme "Nvidia'nın en hızlı, en kaslı en yeni kartı!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim