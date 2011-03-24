Samsung 3D Blu-ray destekli optik sürücüsünü duyurdu

Samsung bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni Blu-ray sürücüsünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor.Piyasadaki diğer çözümlerden farklı olarak Blu-ray 3D desteği sunan SE-406A isimli kombo sürücü, Samsung'un açıkladığı bilgilere göre DVD ve CD medyalarını hem yazıp hem de okuyabilirken, Blu-ray 3D destekli medyaları ise sadece okuyabiliyor.

İnce yapılı kasa tasarımı ile şık bir görünüm sergileyen optik sürücü, Blu-ray sürücüleri 6x hızında okuyabiliyor. DVD-R/+R, DVD+RW ve DVD-RAM medyalara 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medylara ise 6x hızında kayıt yapabilen sürücü, 3D içeriğin oynatılması ve 2D > 3D dönüştürme için CyberLink TrueTheater yazılımıyla birlikte sunulacak.

Samsung, 3D Blu-ray medya desteği sunan harici formdakıi yeni sürücüsünü önümüzdeki ay içerisinde 150 dolar olarak belirlediği yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunacak.