Samsung, 8 çekirdekli bir Chromebook hazırlığında





Farklı modelleri ile Chromebook ekosisteminde uzun süredir faaliyet gösteren Samsung, gelecek yıl vites artırmaya hazırlanıyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma Exynos 5 Octa 5420 yongasetini temel alacak yeni bir Chromebook modeli üzerinde çalışıyor. Chrome OS hem Intel hem de ARM mimarili işlemciler üzerinde çalışabildiği için Samsung'a da serbest bir hareket imkanı sunuyor.





Samsung daha önce çift çekirdekli Exynos 5 işlemcili bir Chromebook modeli piyasaya sürmüştü. Yeni Chromebook modelindeki Exynos yongaseti ise şu anki Galaxy Note 3 akıllı telefonuna ve Galaxy Note 10.1 2014 tablet modeline güç veriyor.





Yeni Chromebook modelinin sahip olacağı tahmin edilen özellikler ise 12 inçlik 2560x1600 piksel çözünülükte bir ekran, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi ve Mali-T628 grafik birimi şeklinde sıralanıyor.





Endüstri kaynakları Samsung'un bir iki ay içerisinde yeni Chromebook modelini lanse edeceğine inanıyor. Fiyatının ise önceki modeller gibi 250$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidauthority.com/samsung-next-gen-chromebook-328354/