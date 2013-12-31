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Samsung, 8 çekirdekli bir Chromebook hazırlığında

5 yıl
3,2b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 8 çekirdekli bir Chromebook hazırlığında

Farklı modelleri ile Chromebook ekosisteminde uzun süredir faaliyet gösteren Samsung, gelecek yıl vites artırmaya hazırlanıyor. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma Exynos 5 Octa 5420 yongasetini temel alacak yeni bir Chromebook modeli üzerinde çalışıyor. Chrome OS hem Intel hem de ARM mimarili işlemciler üzerinde çalışabildiği için Samsung'a da serbest bir hareket imkanı sunuyor. 

Samsung daha önce çift çekirdekli Exynos 5 işlemcili bir Chromebook modeli piyasaya sürmüştü. Yeni Chromebook modelindeki Exynos yongaseti ise şu anki Galaxy Note 3 akıllı telefonuna ve Galaxy Note 10.1 2014 tablet modeline güç veriyor.

Yeni Chromebook modelinin sahip olacağı tahmin edilen özellikler ise 12 inçlik 2560x1600 piksel çözünülükte bir ekran, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi ve Mali-T628 grafik birimi şeklinde sıralanıyor. 

Endüstri kaynakları Samsung'un bir iki ay içerisinde yeni Chromebook modelini lanse edeceğine inanıyor. Fiyatının ise önceki modeller gibi 250$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.androidauthority.com/samsung-next-gen-chromebook-328354/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Ülkemize ne zaman gelecek şu cihazlar denemek lazım aslında çok merak ediyorum walla
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat çok iyi ülkemize gelirse almayı düşünüyorum
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Okab3 5 yıl
iPad Air'dan ziyade iPad Mini Retina çok taş olmuş
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Recharged 5 yıl
Ülkemiz için fiyatı gelirse çok daha farklı olur. Ben pek gerekli olduğunu düşünmüyorum.
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muratai 5 yıl
250 dolara o cozunurluklu ekranla satilmaz. 399 dolar olur en az, nexus 10 gibi.
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Baron 5 yıl
İlk mi bu TR de . İlginc
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cagan1234 5 yıl
Vay be cidden ilginç telefon gibi ama gerek yok. 150 dolar daha verip telefondan 5 kat daha güçlü olan notebook alırım.
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wolferto 5 yıl
O gpu yetrsizmi dedi biri nexus 10 kac piksel ve adreano 330a tas cikariyor o gpu hayli hayli yeter
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Balawitz 5 yıl wolferto
wolferto

O gpu yetrsizmi dedi biri nexus 10 kac piksel ve adreano 330a tas cikariyor o gpu hayli hayli yeter

Tablet olsa hayli hayli yeter tabiki ama laptop bu sonuçta daha ağır işlemler yapılabilir tabletlere göre.
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Balawitz 5 yıl
Bir laptopa telefonlardaki cpu gpu yeter mi ki
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General. 5 yıl en beğenilen
Ülkemize ne zaman gelecek şu cihazlar denemek lazım aslında çok merak ediyorum walla
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KalemKolik 5 yıl
Şuan hiçbir albenesi yok şu cihazların. İpad air gibi uygun fiyatlı cihazlar çıkmadıkça almam açıkcası. Ayrıca o çözünürlüğe o cpu ve gpu yetersiz.Burada 1000tl olurki hiç alınmaz.
2 Yanıt Yanıtla
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Hi Guy 5 yıl KalemKolik
ScAnMaN
Şuan hiçbir albenesi yok şu cihazların. İpad air gibi uygun fiyatlı cihazlar çıkmadıkça almam açıkcası. Ayrıca o çözünürlüğe o cpu ve gpu yetersiz.Burada 1000tl olurki hiç alınmaz.

Deneme fırsatı buldum bunları tam internet cihazı uygun fiyatlı laptop donma kasma olmadan çoğu işinizi görebilirsiniz ipad air biraz daha hafif ve taşınabilirlik konusunda rakipsiz.Bende ipad air kullandığım için söylüyorum chrormebooklarda gelecek var
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lubof 5 yıl KalemKolik
DOSTUM prosesör un hizina takilma ,önce bir test et .Bunlar WIN gibi hantal sistemler degil :-) @ScAnMaN @ScAnMaN
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