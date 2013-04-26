Samsung, ATIV serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

İlk çeyrekte 6.4 milyar net kar elde ederek oldukça iyi sonuçlar ortaya koyan Samsung, yeni geliştirdiği ATIV serisi dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı.

Teknolojinin birçok alanında olduğu gibi bilgisayar sektöründe de öne çıkan firmalardan Samsung, piyasada yer alan Windows bilgisayar sistemlerini tek bir ATIV ismi altında toplayacak ve bu şekilde daha düzenli bir isimlendirmeye geçecek. Ayrıca SideSync teknolojisi sayesinde bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını birbirlerine bağlayacak olan firmanın yeni ATIV Book 5 modeli teknik olarak Intel 1.8GHz Core i5-3337U işlemciye, 14-inç 1366x768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 500GB depolama birimine ve 1.9Kg ağırlığa sahip olacak.

Daha üst seviyeye konumlandırılarak duyurulan bir diğer model olan ATIV Book 6 ise, teknik olarak Intel 2.4GHz Core i7-3635QM işlemci seçeneğine, 8GB RAM miktarına, AMD Radeon HD 8770M grafik birimine ve 15.6-inç 1920x1080P dokunmatik ekrana sahip olacak.

Tasarımsal olarak oldukça şık görücnen bilgisayar modellerinden Book 5 900$, Book 6 modeli ise 1200$ fiyat etiketine sahip olarak ön sipariş ile satın alınabiliyorlar.

http://www.techpowerup.com/183226/Samsung-Unifies-Fastest-Growing-PC-Line-under-Newly-Expanded-ATIV-Brand.html