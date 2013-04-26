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Samsung, ATIV serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, ATIV serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu
İlk çeyrekte 6.4 milyar net kar elde ederek oldukça iyi sonuçlar ortaya koyan Samsung, yeni geliştirdiği ATIV serisi dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı.
Teknolojinin birçok alanında olduğu gibi bilgisayar sektöründe de öne çıkan firmalardan Samsung, piyasada yer alan Windows bilgisayar sistemlerini tek bir ATIV ismi altında toplayacak ve bu şekilde daha düzenli bir isimlendirmeye geçecek. Ayrıca SideSync teknolojisi sayesinde bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını birbirlerine bağlayacak olan firmanın yeni ATIV Book 5 modeli teknik olarak Intel 1.8GHz Core i5-3337U işlemciye, 14-inç 1366x768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 500GB depolama birimine ve 1.9Kg ağırlığa sahip olacak.
Daha üst seviyeye konumlandırılarak duyurulan bir diğer model olan ATIV Book 6 ise, teknik olarak Intel 2.4GHz Core i7-3635QM işlemci seçeneğine, 8GB RAM miktarına, AMD Radeon HD 8770M grafik birimine ve 15.6-inç 1920x1080P dokunmatik ekrana sahip olacak.
Tasarımsal olarak oldukça şık görücnen bilgisayar modellerinden Book 5 900$, Book 6 modeli ise 1200$ fiyat etiketine sahip olarak ön sipariş ile satın alınabiliyorlar.

http://www.techpowerup.com/183226/Samsung-Unifies-Fastest-Growing-PC-Line-under-Newly-Expanded-ATIV-Brand.html Yorum Yaz
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-Ege 6 yıl en beğenilen
Vazgeçsin firmalar artık şu 1366*768 çözürlükten cidden düşük. 5 inç ekranda 1080p olan telefonlar varken 14 inçte en az 1600*900p olmalıdır bence.
1 Yanıt Yanıtla +7
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BLUE MAnN 6 yıl
Bilgisayar sektöründe yeni nesil cihazların
full hd ekran çözünürlüğünü destekleyen grafik birimine (harici olması avantaj),
dokunmatik ekrana ve en önemlisi ssd diske sahip olması beklenir
en önemlisi de bütün bunları sağlamak adına fiyat politikası şişirilmemeli
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-Ege 6 yıl en beğenilen
Vazgeçsin firmalar artık şu 1366*768 çözürlükten cidden düşük. 5 inç ekranda 1080p olan telefonlar varken 14 inçte en az 1600*900p olmalıdır bence.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Guest 6 yıl -Ege
SpyPC
Vazgeçsin firmalar artık şu 1366*768 çözürlükten cidden düşük. 5 inç ekranda 1080p olan telefonlar varken 14 inçte en az 1600*900p olmalıdır bence.

şu an piyasada var ativ pc pro tam istediğiniz gibi.

bence bu cihazın böyle olması çok güzel olmuş çünkü üreticiler maliyet ayağına biraz iyi donanım olunca çok para istiyor. 1080p ekran maliyet faktörlerinden birisi, galaxy serisi gibi 20 milyon adet satılmadığı için sürümden de kazanılmıyor. bir diğer mesele paylaşımlı ekran kartına 1080p'nin çok yük bindirmesi. benim tahminim bu cihaz kısa süre sonra 1800-2000 tl civarı satılacak ve nihayet alınabilir seviyeye gelmiş olacak. ssd olmaması handikap yalnız, sonuçta tablet kullanıyorsun ve notebook gibi masa üzerinde güvende durmuyor.
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