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Samsung, Apple'a "fena" yüklendi; İşte detaylar...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
47b
1
914
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ve Apple arasındaki gerginlik artacak gibi görünüyor. Karşılıklı davalar ile aralarındaki anlaşmazlıkları mahkemeye taşıyan firmalardan Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab 10.1 tablet bilgisayarında tasarım değişikliğine gitmek zorunda kalmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Samsung, yeni bir reklam filmiyle Apple'a "fena" yüklendi.
Resmi Facebook sayfasında Galaxy S II'yi ileri teknoloji ürünü, iPhone 4S'i yıllar öncesinden bir cep telefonunun yanında "eski usul" cihaz olarak gösteren Samsung, yayınladığı reklam filminde de Türk Telekom'un Cem Yılmaz'lı Motorola Xoom reklamına anımsatan bir yaklaşımla Apple Store önünde kuyruk oluşturmuş iPhone 4/4S kullanıcılarının, oradan geçmekte olan bir kullanıcının elindeki Galaxy S II'ye görmeleri ve etkilenmelerini konu alıyor. Görünüşe bakılırsa Samsung ve Apple arasındaki tansiyon önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi.
İşte Samsung'un "iPhone 4/4S"'i hedef aldığı o reklam filmi;



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damn2u 8 yıl en beğenilen
Apple Samsung firmasının rakibi bile olamaz, Samsung bir çok alanda o firmayı geride bırakalı iki sene oldu.

Samsung firmasının en yakın rakibi HTC'dir oda seri yazılım güncellemesi vermesi, çekici ürün tasarımlarıyla tüketicilerin beğenisini kazanması ve Android için geliştirdiği arayüzlerin görsel ve işlevsel olarak kullanıcılara hitap etmesinden dolayıdır.


IPhone 4S ile kendi kullanıcılarını bile aptal yerine koyan Apple ile Samsung'u kıyaslamak bile saçmalıktır.
Apple Samsung firmasının rakibi bile olamaz, Samsung bir çok alanda o firmayı geride bırakalı iki sene oldu.Samsung firmasının en yakın rakibi ...
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4 Yanıt Yanıtla +185
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dmxerkan 8 yıl
Apple haketti:) Davalarla vakit kaybedeceğine 1 sene sonra piyasaya sürdüğü telefona kayda değer yenilikler getirseydi.
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teme 8 yıl

Samsungdan korkulur arkadaş adamlar pionner ı, panasonic i tv üretiminden çıkarttılar, koreliler olmasaydı bu fiyatları rüyamızda göremezdik. Zamanla apple de fiyatıyla başa çıkamayıp ya pazardan çekilecek ya da macbook gibi sınırlı bir pazara hitab eder hale gelecektir...
Samsungdan korkulur arkadaş adamlar pionner ı, panasonic i tv üretiminden çıkarttılar, koreliler olmasaydı bu fiyatları rüyamızda göremezdik. Zamanla apple...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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bahoho 7 yıl
Semsang diyemi okunuyormuş

beleş verseler almam artık

Bonbaaaa
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gelecek3535 7 yıl
samsung foreverrrrt
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yüksel69 7 yıl

cok egleniyorum
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Rubicone 7 yıl
2 sinide kullandım bence hala iPhone deki akıcılığa, kasmamaya ulaşamamışlar. Yani bu eleştiriyi yapabilecek konuma henüz gelinmedi ama az kaldı cidden androidler ios kadar geliştiriliyor.
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gelecek3535 7 yıl
galaxy r deki tegra 2 islemci hic bir hd oyununda kasma ve tel.de isinma yok galaxy r bile iphone 4 ten daha iyi kullananlar bilir
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legolas4121 7 yıl
Samsung yazısı ne iğrenç duruyor cihazda
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tibitermo 7 yıl
hak ettigi yerleri nasil da iyi biliyir. altini cizivermis ;)
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ALP 3R 7 yıl
sen haklısın, aynen devam et arkadaşım sen
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!3!ack 7 yıl
hala iPhone'u s2 ile karsilastiranlara helal olsun
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kısaçöp 7 yıl
Galaxy iphone un yaninda cöpden farksiz bana göre
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Hussein Genghis 7 yıl
iphone iphone dur samsung telefondur
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Umutcan 7 yıl kısaçöp
atikmatik

Galaxy iphone un yaninda cöpden farksiz bana göre

Bana göre de iphone s2 yanında çöp kalıyor. Daha cihaza ilk bakışta amoled ekran olmamasından kaybediyor.
Sırf moda diye iphone gibi daha düşük teknik özelliklere sahip telefonları hala abartanlar var ya çok saçma geliyor. Yapsın apple da adam gibi bir telefon hepimiz satın alalım.
Şu an göründüğü üzere apple'ın kullanıcı kitlesi eski "nokia'dan şaşmayacan abi"ciler olarak görünüyor. Ama teknik açıdan geri kaldığı sürece sonu malesef nokia gibi olacak.
Markayı, firmanın hissesini satın almıyorsunuz unutmayın, cihazı satın alıyorsunuz.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Ortalığı karıştıralım biraz


redmondpie.com/...

Habere göre 4S'i ezmiş anlaşılan galaxy s 2.
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procaptain 8 yıl
carnador

Ortalığı karıştıralım biraz


redmondpie.com/...

Habere göre 4S'i ezmiş anlaşılan galaxy s 2.

Their award for Best phone for the 8th Annual Gadgets Awards goes to the Samsung Galaxy S II, beating out other phones like the Apple iPhone 4S, HTC Sensation, Nokia Lumia 800 and the Sony Ericsson Xperia Ray.
Pocket-Lint, sadly, did not mention any specific reasons for choosing the Galaxy S II over other nominees.

yanlış anlamışsın google translate terksin galiba
.
Pocket lint sitesinin kendine göre belirlediği yılın telefonu ödülünü galaxy S II almış

ama neden galaxy S II yi seçtiklerini ayrıntılı açıklamamışlar ilerde yayınlıcaklarmış kanımca.

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