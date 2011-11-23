Samsung, Apple'a "fena" yüklendi; İşte detaylar...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung ve Apple arasındaki gerginlik artacak gibi görünüyor. Karşılıklı davalar ile aralarındaki anlaşmazlıkları mahkemeye taşıyan firmalardan Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab 10.1 tablet bilgisayarında tasarım değişikliğine gitmek zorunda kalmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Samsung, yeni bir reklam filmiyle Apple'a "fena" yüklendi.
Resmi Facebook sayfasında Galaxy S II'yi ileri teknoloji ürünü, iPhone 4S'i yıllar öncesinden bir cep telefonunun yanında "eski usul" cihaz olarak gösteren Samsung, yayınladığı reklam filminde de Türk Telekom'un Cem Yılmaz'lı Motorola Xoom reklamına anımsatan bir yaklaşımla Apple Store önünde kuyruk oluşturmuş iPhone 4/4S kullanıcılarının, oradan geçmekte olan bir kullanıcının elindeki Galaxy S II'ye görmeleri ve etkilenmelerini konu alıyor. Görünüşe bakılırsa Samsung ve Apple arasındaki tansiyon önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi.
İşte Samsung'un "iPhone 4/4S"'i hedef aldığı o reklam filmi;
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Samsung firmasının en yakın rakibi HTC'dir oda seri yazılım güncellemesi vermesi, çekici ürün tasarımlarıyla tüketicilerin beğenisini kazanması ve Android için geliştirdiği arayüzlerin görsel ve işlevsel olarak kullanıcılara hitap etmesinden dolayıdır.
IPhone 4S ile kendi kullanıcılarını bile aptal yerine koyan Apple ile Samsung'u kıyaslamak bile saçmalıktır.
Samsungdan korkulur arkadaş adamlar pionner ı, panasonic i tv üretiminden çıkarttılar, koreliler olmasaydı bu fiyatları rüyamızda göremezdik. Zamanla apple de fiyatıyla başa çıkamayıp ya pazardan çekilecek ya da macbook gibi sınırlı bir pazara hitab eder hale gelecektir...