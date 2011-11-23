Samsung, Apple'a "fena" yüklendi; İşte detaylar...

Samsung ve Apple arasındaki gerginlik artacak gibi görünüyor. Karşılıklı davalar ile aralarındaki anlaşmazlıkları mahkemeye taşıyan firmalardan Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Tab 10.1 tablet bilgisayarında tasarım değişikliğine gitmek zorunda kalmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Samsung, yeni bir reklam filmiyle Apple'a "fena" yüklendi.

Resmi Facebook sayfasında Galaxy S II'yi ileri teknoloji ürünü, iPhone 4S'i yıllar öncesinden bir cep telefonunun yanında "eski usul" cihaz olarak gösteren Samsung, yayınladığı reklam filminde de Türk Telekom'un Cem Yılmaz'lı Motorola Xoom reklamına anımsatan bir yaklaşımla Apple Store önünde kuyruk oluşturmuş iPhone 4/4S kullanıcılarının, oradan geçmekte olan bir kullanıcının elindeki Galaxy S II'ye görmeleri ve etkilenmelerini konu alıyor. Görünüşe bakılırsa Samsung ve Apple arasındaki tansiyon önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi.

İşte Samsung'un "iPhone 4/4S"'i hedef aldığı o reklam filmi;





