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Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi akıllı telefonlarını küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında Çin'de tanıtmıştı. Ancak küresel lansmanda yalnızca standart Xiaomi 15 ve amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modellerinin yer alması bekleniyor. Şimdi ise yeni bir sızıntı, bu modellerin uluslararası pazardaki olası fiyatlarını ortaya çıkardı.

Xiaomi 15 ve 15 Ultra Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Güvenilir kaynaklardan biri olan billbil_kun'un paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi 15’in 512GB depolama kapasitesine sahip versiyonu Avrupa'da 1.099 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kıyaslamak adına, Xiaomi 14'ün 512GB sürümü yine benzer bir rakamla satışa çıkmıştı. Bu da Çin'deki fiyat artışlarına rağmen küresel pazarda büyük bir değişiklik yapılmadığını gösteriyor. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi, Xiaomi 15'in 1TB depolama seçeneğinin Çin dışında mevcut olmayacağı belirtiliyor.

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Amiral gemisi modele gelirsek, Xiaomi 15 Ultra'nın 512GB versiyonu ise selefine benzer şekilde Avrupa'da 1.499 euro fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatların henüz resmi olarak doğrulanmadığını söyleyelim. Tüm detaylar içinse bir süre daha beklememiz gerekli.

Xiaomi 15: 1.099 euro

Xiaomi 15 Ultra: 1.499 euro

Xiaomi 15 ve 15 Ultra beklenen özellikler

Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan Xiaomi 15, 5.400mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Telefonun ön yüzünde ise, 6.36 inç LTPO OLED ekran ve arka yüzünde Leica iş birliğiyle geliştirilen üç adet 50MP lense sahip bir kamera modülü blunacak. Xiaomi 15 Ultra hakkında bilinenler ise şu için sınırlı. Ancak Weibo’da ortaya çıkan son görüntüler, cihazın arka tasarımının Leica kameralarına benzediğini ve hatta özel bir sürüm olabileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylara bakıldığında, cihazda 200MP periskop sensör, 50MP ana kamera, 50MP geniş açı lens ve 50MP telefoto lensin yer alması bekleniyor. 6.000mAh batarya kapasitesi sunması beklenen modelin, tıpkı Xiaomi 15 gibi Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alması muhtemel.

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Xiaomi 15 ve 15 Ultra Avrupa fiyatları ortaya çıktı