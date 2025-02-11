- Xiaomi 15 ve 15 Ultra Avrupa fiyatları ortaya çıktı
- Xiaomi 15 ve 15 Ultra beklenen özellikler
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Xiaomi 15 ve 15 Ultra Avrupa fiyatları ortaya çıktı
Güvenilir kaynaklardan biri olan billbil_kun'un paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi 15’in 512GB depolama kapasitesine sahip versiyonu Avrupa'da 1.099 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kıyaslamak adına, Xiaomi 14'ün 512GB sürümü yine benzer bir rakamla satışa çıkmıştı. Bu da Çin'deki fiyat artışlarına rağmen küresel pazarda büyük bir değişiklik yapılmadığını gösteriyor. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi, Xiaomi 15'in 1TB depolama seçeneğinin Çin dışında mevcut olmayacağı belirtiliyor.
Amiral gemisi modele gelirsek, Xiaomi 15 Ultra'nın 512GB versiyonu ise selefine benzer şekilde Avrupa'da 1.499 euro fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatların henüz resmi olarak doğrulanmadığını söyleyelim. Tüm detaylar içinse bir süre daha beklememiz gerekli.
- Xiaomi 15: 1.099 euro
- Xiaomi 15 Ultra: 1.499 euro
Xiaomi 15 ve 15 Ultra beklenen özellikler
Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan Xiaomi 15, 5.400mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Telefonun ön yüzünde ise, 6.36 inç LTPO OLED ekran ve arka yüzünde Leica iş birliğiyle geliştirilen üç adet 50MP lense sahip bir kamera modülü blunacak. Xiaomi 15 Ultra hakkında bilinenler ise şu için sınırlı. Ancak Weibo’da ortaya çıkan son görüntüler, cihazın arka tasarımının Leica kameralarına benzediğini ve hatta özel bir sürüm olabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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