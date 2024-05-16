Samsung, Apple’ın iPad reklamıyla dalga geçti

Samsung'dan gönderme var
Apple, kendi reklamında enstrümanları, atari oyunlarını, heykelleri ve oyuncakları devasa bir pres makinesiyle ezdikten sonra yeni iPad Pro’yu gösteriyordu. İnsanlar bu reklamın yaratıcılığı yok etmeyi temsil ettiğini düşünerek sosyal medyada tepkilerini göstermişti. Elbette Samsung, böylesi bir fırsatı geri tepemezdi.
X'teki Samsung Mobile hesabı, "UnCrush" hashtag'iyle kendi reklam filmini yayınladı. Videoda sergilenen sahne, Apple'ın büyük hidrolik presinin yaptıklarının sonrasını anımsatıyor; yerlerde boyalar, parçalanmış enstrümanlar bulunuyor. Bir kadın ise Galaxy AI ile desteklenen Galaxy Tab S9'undaki notalara bakarak hasarlı gitarı çalıyor. Reklamın hemen sonunda Samsung, 'Yaratıcılık ezilemez' diyerek Apple'a doğrudan bir gönderme yapıyor.
Elbette Samsung ilk defa Apple ile dalga geçmiyor. Güney Koreli devin aradan geçen yılların ardından bu türde çok reklamı bulunuyor. Öte yandan Galaxy Tab S9, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı. Mevcut bilgilere göre Samsung, bu yıl Galaxy Tab S10’u tanıtmayabilir. Dolayısıyla M4 iPad Pro, bu yıl rakipsiz kalabilir. Bu arada Apple'ın reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.