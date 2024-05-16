Samsung, Apple’ın iPad reklamıyla dalga geçti

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Tam Boyutta Gör Apple, yeni M4 çipi ile birlikte gelen ultra ince yapıdaki iPad Pro için geçtiğimiz günlerde “Crush” adlı bir reklam yayınlamıştı. Bu reklam filminin hemen ardından firma, kullanıcıların büyük tepkisini çekmiş ve özür dilemek zorunda kalmıştı. Hatta bu reklamı televizyonda yayınlamayacağını da taahhüt etmişti. Şimdi ise Samsung, “Yaratıcılığı asla ezmeyiz” mottosuyla kendi reklam filminde Apple’a gönderme yaptı.

Samsung'dan gönderme var

Apple, kendi reklamında enstrümanları, atari oyunlarını, heykelleri ve oyuncakları devasa bir pres makinesiyle ezdikten sonra yeni iPad Pro’yu gösteriyordu. İnsanlar bu reklamın yaratıcılığı yok etmeyi temsil ettiğini düşünerek sosyal medyada tepkilerini göstermişti. Elbette Samsung, böylesi bir fırsatı geri tepemezdi.

X'teki Samsung Mobile hesabı, "UnCrush" hashtag'iyle kendi reklam filmini yayınladı. Videoda sergilenen sahne, Apple'ın büyük hidrolik presinin yaptıklarının sonrasını anımsatıyor; yerlerde boyalar, parçalanmış enstrümanlar bulunuyor. Bir kadın ise Galaxy AI ile desteklenen Galaxy Tab S9'undaki notalara bakarak hasarlı gitarı çalıyor. Reklamın hemen sonunda Samsung, 'Yaratıcılık ezilemez' diyerek Apple'a doğrudan bir gönderme yapıyor.

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Elbette Samsung ilk defa Apple ile dalga geçmiyor. Güney Koreli devin aradan geçen yılların ardından bu türde çok reklamı bulunuyor. Öte yandan Galaxy Tab S9, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı. Mevcut bilgilere göre Samsung, bu yıl Galaxy Tab S10’u tanıtmayabilir. Dolayısıyla M4 iPad Pro, bu yıl rakipsiz kalabilir. Bu arada Apple'ın reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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