Samsung Chromebox ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl Google'ın açık kaynak Chrome işletim sistemini taşıyan Chromebook adlı yeni netbook modellerinin piyasaya çıkışı sonrasında özellikle Ultrabook ve tablet modellerinin yükselişe geçmesi bu trendi biraz geri planda bıraktı. Bununla birlikte yeni ürünler de piyasada boy gösteriyor.





İlk kez CES 2012 fuarında Samsung tarafından tanıtılan set üstü PC Chromebox modelinden bugüne kadar pek haber alamamıştık. Ancak TigerDirect perakendecisinde kısa bir süreliğine de olsa model kendisini gösterdi.





Modelde 1.9GHz hızında çalışan çift çekirdekli Celeron B840 işlemcisi kullanılırken, 4GB DDR3 bellek, 16GB SSD, 6 USB girişi, WiFi özellikleri bulunuyor.





Lansman sırasında kablosuz klavye ve fare seti işaret edilmişken şimdilik bu setten bir işaret yok. 330$ fiyat etiketine sahip modelin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.





Netbook olarak başladığı serüvene nettop şeklinde devam edeceği tahmin edilen Chrome OS için diğer firmalardan bir hamle gelecek mi zamanla göreceğiz.