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Samsung Chromebox ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
12
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Google'ın açık kaynak Chrome işletim sistemini taşıyan Chromebook adlı yeni netbook modellerinin piyasaya çıkışı sonrasında özellikle Ultrabook ve tablet modellerinin yükselişe geçmesi bu trendi biraz geri planda bıraktı. Bununla birlikte yeni ürünler de piyasada boy gösteriyor.

İlk kez CES 2012 fuarında Samsung tarafından tanıtılan set üstü PC Chromebox modelinden bugüne kadar pek haber alamamıştık. Ancak TigerDirect perakendecisinde kısa bir süreliğine de olsa model kendisini gösterdi.

Modelde 1.9GHz hızında çalışan çift çekirdekli Celeron B840 işlemcisi kullanılırken, 4GB DDR3 bellek, 16GB SSD, 6 USB girişi, WiFi özellikleri bulunuyor. 

Lansman sırasında kablosuz klavye ve fare seti işaret edilmişken şimdilik bu setten bir işaret yok. 330$ fiyat etiketine sahip modelin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

Netbook olarak başladığı serüvene nettop şeklinde devam edeceği tahmin edilen Chrome OS için diğer firmalardan bir hamle gelecek mi zamanla göreceğiz.

http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2424257&CatId=2313# Yorum Yaz
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Recharged 7 yıl
Fiyatı çok fazla.Daha uygun fiyatlardan çıkış yapabilirdi.
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DH Misafiri 7 yıl
Chrome os ne sağlıyor ki normal eeepc türü platformlar yada linux çözümleri yerine neden bunu alayım yada androidli tv box almak yerine neden bunu alayım nasıl bir artı değer sağlar ki bu...
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turbo-powwer 7 yıl
Helalinden kdv dahil 250 lira tamamdir bu cihaza :))
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napolyon94 7 yıl
330 dolar vercen birde 16 gb cik hafiza olacak,chrome os fln hikaye hdd lazim
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meposion 7 yıl
atom koyar insan
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batkent 7 yıl
330$ vericen bide celeron alıcan :D
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SEO-Uzmanı 7 yıl
içinde intel mi var !?
at çöpe gitsin !
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2kol3bacak 7 yıl
İçinde XDR2 ram yok mu? Bas eksiyi gitsin o zaman
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

içinde intel mi var !?
at çöpe gitsin !

XDR2 varmış


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ultra_storm 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

içinde intel mi var !?
at çöpe gitsin !

Yavaş ol fanboy intel amd'yi eziyor sağır sultan bile bunu duydu
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