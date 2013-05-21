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Samsung Display, 13.3 inçlik 3200 x 1800 piksel çözünürlüklü paneli ve diğer çözümlerini SID 2013'te sergileyecek

6 yıl
1,1b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Display, 13.3 inçlik 3200 x 1800 piksel çözünürlüklü paneli ve diğer çözümlerini SID 2013'te sergileyecek

Panel endüstrisinin en önemli fuarlarından SID (The Society for Information Display): Display Week yarın Vancouver, Kanada'da başlıyor. 170'ten fazla firma ve 6.500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan organizasyonda, gözler Samsung Display, LG Display, Japan Display gibi sektörün öncü isimleri tarafından hazırlanan sergi alanlarında olacak. Fuardaki standında yer alacak ürünler hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Samsung Display, dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere geliştirdiği 13.3 inçlik WQHD+ (3200 x 1800 piksel) çözünürlüklü LCD panelinin görücüye çıkacağını müjdelerken; AMOLED ve diğer LCD ekranlarının da fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunulacağını beyan etti.
Üst düzey taşınabilir bilgisayarlarda Full HD standardının yerini alması beklenen 3200 x 1800 piksel çözünürlüğündeki birçok ürün SID 2013 kapsamında tanıtılacak. Sharp'ın ardından bu standardı benimseyen üreticiler arasına ismini yazdıran Güney Koreli firma, yeni ultrabook modellerinde yüksek piksel yoğunluğuna sahip bu çözümünü kullanacak. WQHD+ LCD'sinin yanı sıra Adobe RGB gamutundaki renklerin %94'lük kısmını üreterek bu standardın en başarılı ekranı olan Galaxy S4'ün 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED paneli ve 85 inçlik Ultra HD Samsung S9 televizyona eşlik eden LCD'yi de Vancouver'daki Samsung Display standında görmek mümkün olacak. Sergilenecek devasa LCD'nin yerel karartma desteği sayesinde rakiplerinden daha derin koyu renkler sunduğu ve güç tasarrufunda zirve yaptığı ifade ediliyor. LCD türündeki çözümlerinde sürücü devrelerin sayısını düşürüp LED aydınlatma ünitesinin güç tüketimini azaltarak %30'a kadar tasarruf sağladığını iddia eden Samsung Display, ayrıca tablet bilgisayarlar için ürettiği 10.1 inçlik WQXGA (2560 x 1600 piksel) ekranını da Kanada'ya getirecek.
4.99 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranında kullandığı yeni elmas piksel teknolojisini ilk kez SID 2013'te detaylı olarak tanıtacak olan uzak doğulu üretici, insan gözünün daha çok tepki gösterdiği yeşil renkteki altpikselleri panel üzerine mavi ve kırmızı birimlerden sayıca daha fazla tarayarak ekrandaki yazıların LCD'lere kıyasla 2.2 kata kadar daha düzgün oluşturulduğuna dikkat çekiyor. Yeni fosforesans yeşil OLED materyalle üretilmiş olması sayesinde kullanım ömrü artan ve HD AMOLED'den %25 daha az güç tüketir hale gelen Full HD AMOLED, daha fazla görüntü birimine sahip olup daha iyi bir görüntü kalitesi sunduğu gibi; ekranın pil üzerideki yükünü de hafifletiyor. 4.99 inçlik ürün dışında başka bir OLED çözümünün sergilenip sergilenmeyeceği bilinmiyor.
Samsung Display sergi alanında yer alacağı kesinleşen son donanım ise; aynı anda 10 dokunuş algılayabilen 23 inçlik dokunmatik LCD. Farklı uygulamalarla birlikte bir prototip halinde sunulacak ekranın yakın zamanda son kullanıcıya hazır ürünlerde kendini göstermesi beklenmiyor. Tüm bu görüntüleme çözümleri 21-23 Mayıs tarihlerinde Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenecek SID: Display Week 2013'te incelenebilecek. Çok sayıda yeni ekran teknolojisinin gün yüzüne çıkacağı tahmin edilen etkinlik, her sene olduğu gibi bu yıl da yine önemli duyurulara sahne olacak.

Samsung Display, 13.3 inçlik 3200 x 1800 piksel çözünürlüklü paneli ve diğer çözümlerini SID 2013'te sergileyecek

http://samsung.co.kr/article.do?cmd=view&contentId=127870 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ugacomtr 6 yıl en beğenilen
full hd monitorde hackosx de göremiyorum (23"). Adamlar 13" ekrana 3000 küsür koymuş.. Eğer full çözünürlüğe götürüp okuyabilirsem kendime bir tane alacağım :P
Herşey bir yana enerji verimliliğinde daha iyiye gittiklerini duydukça seviniyorum. S3 ün pilini götüren bileşenlere baktığımda en çok hep ekran..! Bence 5 inc bir telefon için yeterlidir. Full hd de yeterlidir. Bundan sonra az enerji harcamalarını sağlamaları ve pil teknolojisine önem vermeleri gerekmektedir.
full hd monitorde hackosx de göremiyorum (23"). Adamlar 13" ekrana 3000 küsür koymuş.. Eğer full çözünürlüğe götürüp okuyabilirsem kendime bir tane alacağım ...
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Guest-F8946C419 6 yıl
Burası donanım ve haber sitesi, işin magazin boyutları ile ilgilenen arkadaşlar başka siteleri ziyaret edebilir.
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swat882 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Burası donanım ve haber sitesi, işin magazin boyutları ile ilgilenen arkadaşlar başka siteleri ziyaret edebilir.


arkadaşa katılıyorum yine abazan liseli gençler basmış konuyu
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TeufeL-07 6 yıl
digimon52
nickbaron
armanatilgan Kızlar çok güzelmiş.
soldakinin neresi güzel hocam :D
poset koyun kafasina , sansürleyin :D

Ortalık nefes alsın yeterler diyenlerle dolu arkadaşım :D
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digimon52 6 yıl
nickbaron
armanatilgan Kızlar çok güzelmiş.
soldakinin neresi güzel hocam :D

poset koyun kafasina , sansürleyin :D
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goenitz117 6 yıl
Haberi okuduktan sonra sağdaki kızı sectim yazacaktım benden önce doldurmuşlar :) samsung bahane sağdaki hatun şahane :)
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balcis 6 yıl
önce apple, sonrakilerden biri samsung, bir kişi de millet kötü oy verecek diye söyleyemiyor :)
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olağan_şüpheli 6 yıl
55 ekranda 640*480 videolar izlerken ,nerelere düştük . yeter bu kadar çözünürlük artısı .
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filteke 6 yıl
hayret çekik gözlü manken kullanmamışlar
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pugulli61 6 yıl
baysan240
dağda pek yüksekmiş canım sağdaki yolu tutarsak nirvanaya ulaşırız heralde

bi sağdaki elle tutulur bişey..:D
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Entüisyonist 6 yıl
armanatilgan

Kızlar çok güzelmiş.

soldakinin neresi güzel hocam :D
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regaibyigit. 6 yıl
madem bu çözünürlükte yapabiliyordunuz da neden önce Apple'ın yapmasını beklediniz diye soruyor insan
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Chandler Bing 6 yıl
kız photoshop. iki fotoğrafa da eklemişler sonradan.
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baysan240 6 yıl
dağda pek yüksekmiş canım sağdaki yolu tutarsak nirvanaya ulaşırız heralde
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