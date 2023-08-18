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    Samsung'un yeni OLED ekranları telefonlarda çerçeveleri kaldıracak

    Samsung, dünyanın en büyük OLED panel üreticisi konumunda ve görünüşe göre teknolojide yapılacak güncellemelerle burada kalmaya niyetli. Zira firma sıfır çerçeveli OLED’ler üzerinde çalışıyor.
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    Samsung'un yeni OLED ekranları telefonlarda çerçeveleri kaldıracak Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, mobil cihazlar için dünyanın en büyük OLED panel üreticisi konumunda. Samsung’un bu birimi iPhone X'den bu yana tüm amiral gemisi iPhone'lar da dahil olmak üzere neredeyse tüm üst düzey telefonlarda kullanılan OLED panellerin üretimini gerçekleştiriyor. Şirket, geleneksel OLED panellerden günümüz akıllı telefonları için neredeyse çerçevesiz panellere geçtikten sonra şimdi, sıfır çerçeveli OLED paneller yapma arzusunu ilan ediyor.

    Samsung, sıfır çerçeveli OLED ekranlar geliştiriyor

    Samsung'un yeni OLED ekranları çerçeveleri kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, bir sunum gibi görünen etkinlikte akıllı telefonların geleceğine yönelik vizyonunu sergiledi. Şirket, üst kısmında çentik bulunan neredeyse çerçevesiz OLED ekranların yanı sıra, ön kameralar için delikli ve hap şeklinde kesiklere sahip mevcut nesil OLED panelleri de bu sunumda sergiledi. Aynı slaytta şirket 'All Around Full Screen' olarak adlandırdığı OLED panelleri de tanıttı. Şirkete göre bu tür paneller bir akıllı telefonun ön tarafını tamamen saracak ve ön tarafta hiçbir çerçeve bırakmayacak. Bu tür sıfır çerçeveli ekranlar 3D laminasyon teknolojilerine ve kenar parlaklık kontrolüne sahip olacak.

    Birkaç hafta önce Apple'ın ekran paneli tedarikçilerinden (LG Display ve Samsung Display) gelecekteki akıllı telefonlar için sıfır çerçeveli ekran panelleri geliştirmelerini istediği bildirilmişti. Bu tür telefonlardan hala birkaç yıl uzakta olsak da, Samsung bu tür ekranları geliştirdiğinde, amiral gemisi Galaxy telefonlarının da benzer ekranlara sahip olmasını bekleyebiliriz.

    Samsung ayrıca akıllı telefonlar için UPC (Panel Altı Kamera) kameralar da geliştiriyor ve bu tür paneller Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5'te zaten kullanılıyor. Gelecekteki akıllı telefonların, ön kameralar için görünür bir kesme olmadan sıfır çerçeveli ekranlara sahip olabileceği giderek daha fazla görülüyor. Ancak Z Fold’lardan da gördüğümüz gibi şimdilik bu kameralar kalite olarak istenen seviyeye tam olarak erişmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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