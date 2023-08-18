Samsung'un yeni OLED ekranları telefonlarda çerçeveleri kaldıracak

Birkaç hafta önce Apple'ın ekran paneli tedarikçilerinden (LG Display ve Samsung Display) gelecekteki akıllı telefonlar için sıfır çerçeveli ekran panelleri geliştirmelerini istediği bildirilmişti. Bu tür telefonlardan hala birkaç yıl uzakta olsak da, Samsung bu tür ekranları geliştirdiğinde, amiral gemisi Galaxy telefonlarının da benzer ekranlara sahip olmasını bekleyebiliriz.
Samsung ayrıca akıllı telefonlar için UPC (Panel Altı Kamera) kameralar da geliştiriyor ve bu tür paneller Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5'te zaten kullanılıyor. Gelecekteki akıllı telefonların, ön kameralar için görünür bir kesme olmadan sıfır çerçeveli ekranlara sahip olabileceği giderek daha fazla görülüyor. Ancak Z Fold’lardan da gördüğümüz gibi şimdilik bu kameralar kalite olarak istenen seviyeye tam olarak erişmiş değil.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.