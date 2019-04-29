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Samsung Galaxy A50 güncellemesi parmak izi okuyucu sorunlarını çözüyor

Samsung'un ekran altı parmak izi okuyuculu modellerinden Galaxy A50'de ortaya çıkan problemler, yeni güncelleme ile çözüldü. Güncelleme bu problem çözümünün yanında ekstra özellikler de getirdi.
3 hf.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un Galaxy A50 modeli son zamanlarda kullanıcılardan bir miktar tepki topluyordu. Bu tepkilerde aktarılan sorunları çözmek için bir güncelleme yollayan Samsung, kamera, parmak izi sensörü ve Bixby’ye odaklanıyor. Bixby konusunda kullanıcıların herhangi bir sorunu var mıydı bilmiyoruz fakat tahminen pek de umurlarında değildir. 
Yeni güncelleme versiyonu A505FDDU1ASD6 kod adına sahip ve 666MB boyutunda. Kameraya gelen özelliklerden bir tanesi selfieler için 68 derecelik dar görüş, diğer ise ön/arka kameralarda güzellik video modu.
Güncelleme kamera geliştirmelerinin dışında muhtemelen en önemli şeylerden biri olan ekran altı parmak izi okuyucudaki problemleri çözüyor. Yeni yazılımla artık kilit açmak çok daha hızlı ve güvenilir.
Güncelleme son olarak Nisan ayı güvenlik paketini de beraberinde getiriyor. Şimdilik Hindistan’da indirilebilir durumda olduğunu bildiğimiz güncelleme size de ulaştıysa yorumlarda belirtmeniz herkesin yararına olacaktır.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a50_update_adds_a_couple_of_new_features-news-36806.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
Bence samsung yeterine geliştirmeden bu uygulamayı kullanmamalıydı , ben şahsen nefret ettim kod girmekten. Yıl olmuş 2019 hala ekran açacaz diye kodla uğraşıyoruz.
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Lumibrite 3 hf.
Samsung telefonlardaki knox sayacı, özelliklerinin al benisini ortadan kaldırıyor ne yazık ki...
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Adoring 3 hf.
Ekrana gömülü parmak izinin yerine s10edeki gibi parmak izi getirse ekstra telefonda 1-2 eksik olan özellikleri eklese daha iyi olurmuş aynı maliyete göre.
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intel7mix 3 hf.
Yalandan sorun çözme vol bilmem kaç........
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