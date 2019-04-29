Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak

Samsung, Galaxy sahipleri için başka bir özel servis başlatmayı planlıyor. Şirket geçmişte Galaxy kullanıcıları için özel birkaç uygulama ve hizmet başlatmıştı. Şimdi ise oyun dünyasına adım atmayı planlıyor.

Apple Arcade'e rakip

Samsung, PlayGalaxy Link markası için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi USPTO'ya yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patentin bu hafta başlarında dosyalandığı ve 26 Nisan tarihinde de yayınlandığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenen bu hizmetle Galaxy akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden çevrimiçi oyunlar oynayabilecek ve turnuvalara katılabileceksiniz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-playgalaxy-gaming-service/

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Şirketin yeni hizmetiticari markasının'de değil,'de kayıt ettirilmesi ise, Samsung'un Apple'ın oyun servisi olan'e rakip olarakvepazarına hitap edeceğini ortaya koyuyor. Güney Koreli şirketin yakın bir zamanda damodelini piyasaya sürmesi bekleniyor.