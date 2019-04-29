Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak

Teknoloji Editörü
Samsung, Galaxy sahipleri için başka bir özel servis başlatmayı planlıyor. Şirket geçmişte Galaxy kullanıcıları için özel birkaç uygulama ve hizmet başlatmıştı. Şimdi ise oyun dünyasına adım atmayı planlıyor.
Apple Arcade'e rakip
Samsung, PlayGalaxy Link markası için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi USPTO'ya yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patentin bu hafta başlarında dosyalandığı ve 26 Nisan tarihinde de yayınlandığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenen bu hizmetle Galaxy akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden çevrimiçi oyunlar oynayabilecek ve turnuvalara katılabileceksiniz.Şirketin yeni hizmeti PlayGalaxy Link ticari markasının Kore'de değil, ABD'de kayıt ettirilmesi ise, Samsung'un Apple'ın oyun servisi olan Apple Arcade'e rakip olarak Amerika ve Avrupa pazarına hitap edeceğini ortaya koyuyor. Güney Koreli şirketin yakın bir zamanda da oyun odaklı bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-playgalaxy-gaming-service/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle