Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak

Gelen haberlere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy akıllı telefonlar veya tabletlerden çevrimiçi oyunlar oynayabileceğiniz PlayGalaxy Link oyun servisini başlatmayı planlıyor.
3 hf.
2,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Galaxy sahipleri için başka bir özel servis başlatmayı planlıyor. Şirket geçmişte Galaxy kullanıcıları için özel birkaç uygulama ve hizmet başlatmıştı. Şimdi ise oyun dünyasına adım atmayı planlıyor.

Apple Arcade'e rakip

Samsung, PlayGalaxy Link markası için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi USPTO'ya yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patentin bu hafta başlarında dosyalandığı ve 26 Nisan tarihinde de yayınlandığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması beklenen bu hizmetle Galaxy akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden çevrimiçi oyunlar oynayabilecek ve turnuvalara katılabileceksiniz.
Şirketin yeni hizmeti PlayGalaxy Link ticari markasının Kore'de değil, ABD'de kayıt ettirilmesi ise, Samsung'un Apple'ın oyun servisi olan Apple Arcade'e rakip olarak Amerika ve Avrupa pazarına hitap edeceğini ortaya koyuyor. Güney Koreli şirketin yakın bir zamanda da oyun odaklı bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-playgalaxy-gaming-service/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kralkarga 3 hf.
Daha uzun bi isim bulamadıkları için mi bu ismi seçtiler acaba?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 hf.
Haydi Xiaomi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Huawei geçen yıl Ar-Ge'ye 15.3 milyar dolar harcayarak ilk beşe girdi 3 hf. Samsung’dan dikey televizyon 3 hf. Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı 3 hf. Kablosuz şarj pediyle hayatı kolaylaştıran çanta Arıkovanı’nda 3 hf. Mercedes-AMG arkadan itişe son veriyor: Tüm yeni nesil modeller 4WD olacak 3 hf. Görme yetisini kaybeden kişiler nasıl daha iyi duyuyor ? 3 hf. Spotify 100 milyon ücretli aboneye ulaştı 3 hf. Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows Lite, Build 2019’un gündeminde yok 3 hf. ‘Peşin fiyatına 12 taksit’ telefon satışları hakkında emsal karar 3 hf. Samsung Galaxy A10 mercek altında | En ucuz Galaxy A modeli 3 hf. Yeni Toyota Camry Hybrid ve RAV4 Hybrid Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri: 3 hf. Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek 3 hf. MicroStrategy analitik sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek 3 hf. HTC Exodus 2 hazırlıklarını sürdürüyor 3 hf. Nintendo Switch 8.0.0 güncellemesi ‘Turbo’ modunu getirerek yüklenme sürelerini kısaltıyor 3 hf. Samsung Galaxy A50 güncellemesi parmak izi okuyucu sorunlarını çözüyor 3 hf. Yeni Tesla Roadster, 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunacak 3 hf. AMD Radeon VII, Ethereum madenciliğinde Nvidia Titan V’yi ezip geçti 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun ekranı DisplayMate'den en yüksek puanı aldı 3 hf. Apple'ın kendi 5G modemlerini geliştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, PlayGalaxy Link adını verdiği kendi oyun servisini başlatacak Sonraki Action Launcher 40.0 güncellemesi ile arama ekranına reklamlar eklendi 3 hf. Chrome tarayıcısının "resim içinde resim" özelliği, video dışında içerikleri de destekleyebilir 3 hf. Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek 3 hf. Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III 3 hf. Yeni taarruz helikopteri ATAK 2'nin birebir ölçekli modeli görüntülendi 3 hf. Bing Ads'nin adı Microsoft Advertising olarak değiştirildi 3 hf. Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor 3 hf. Google Play 2019 ödül adayları belli oldu 3 hf. Kojima’nın ifadeleri, Death Stranding’in MMO olabileceği yorumlarına neden oldu 3 hf. SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı 3 hf. Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor 3 hf. Borderlands 3, en az 7500 farklı silah sesiyle gelecek 3 hf. Dünyanın ilk katlanabilir telefonu Royole FlexPai satışa sunulduğu gibi tükendi 3 hf. Avengers: Endgame gişeyi 'parçaladı': 1,2 milyar dolarlık tarihi açılış 3 hf. Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm savaş sahneleriyle rekor kıracak 3 hf. OnePlus 7 Pro ile ilgili bir gizem daha ortadan kalktı 3 hf. Türk Telekom'un anlık mesajlaşma uygulaması LAFF'ın beta sürümü kullanıcılarla buluştu 3 hf. iPhone XR 2 çift kamera sistemi ile gelecek 3 hf. Nand Flash üreticileri fiyat düşüşlerinden rahatsız: Üretim kısıtlamaları yolda 3 hf. Sony Mobile düşüşe devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim