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Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya

Samsung'un geçen yıl hayata geçirdiği Galaxy A akıllı telefon serisi, bugüne kadar ki en güçlü üyesine merhaba diyor. Samsung Galaxy A9, pek çok açıdan ilgi çekmeye hazır.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,8b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya


Samsung'un üst seviye akıllı telefon segmentinde en önemli silahlarından birisi olmaya hazırlanan Galaxy A9, Çin'de resmiyet kazandı. Hem pazar açısından hem de Samsung açısından Galaxy A9 akıllı telefon modeli önemli ilklere imza atıyor. 

Cihazda dikkat çeken ilk unsur Snapdragon 652 yonga seti. Qualcomm'un isim değişikliğini henüz duyurduğu Snapdragon 652, pazarda ilk kez kendisine bir akıllı telefonda yer bulmuş oldu. Snapdragon 652 yonga setinde 4 adet Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.4GHz saat hızında çalışıyor. Bunların yanında 2K ekranlara imkan tanıyan Adreno 510 grafik birimi yerini almış. Ayrıca yonga setine 300Mbps veri transfer hızları sağlayan Cat. 7 modem entegre edilmiş. 

Snapdragon 652 için sınıfında rakibi olmadığına dair yorumlar yapılıyordu. ARM'ın mevcut mimarideki en güçlü çekirdeği Cortex-A72 şu an sadece Kirin 950 yonga setinde yer alıyor ve amiral gemi sınıfına hitap ediyor. Orta sınıfta ise Snapdragon 652 yonga setinden daha güçlüsü şimdilik yok. 

Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu muhtemelen orta üst sınıfa yönelik bir akıllı telefon olacak. Bu tarafta Exynos 7420 yonga setli Meizu POR 5 gibi modeller yer alıyor. Elbette resmi karşılaştırmalar sonucunda detaylı bilgiler elde edebileceğiz ancak Galaxy A9 modelinin sınıfındaki en güçlü model olacağını söylemek mümkün.

Cihazın diğer bir önemli özelliği 4000mAh kapasiteli bataryası. Samsung batarya kapasiteleri konusunda çıtayı çok fazla yükselten bir firma değil. Genelde 3400mAh kapasitesine kadar çıktığını görüyorduk ancak son dönemde pazarda yaşanan rekabet seviyeyi biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. Galaxy A9 modeli Samsung'un en güçlü bataryaya sahip akıllı telefonu durumuna geldi.

İlk nesil Galaxy A serisinde tamamen metal alaşımlı kasa tasarımına yer verilmişti. Yeni nesil Galaxy A serisinde ise Galaxy S6 çizgileri görülüyor zira seride metal çerçeve ve cam kaplama ön-arka panel tasarımına geçiş yapılmış. İnce profil ve cam kaplama tasarım ile cihaz oldukça şık bir görünüme sahip.

Cihazda 6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran yer alırken, 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Home butonuna parmak izi okuyucu eklenen cihaz Android 5.1 işletim sistemi ile geliyor. Her açıdan olmuş diyebileceğimiz cihazın bir önceki işletim sistemi ile gelmesi biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Cihaz önümüzdeki haftalarda Çin'de satışa sunulacak. Fiyatı henüz belli değil. (Resmi görseller sonradan eklenecektir) 

http://www.sammobile.com/2015/12/23/samsung-announces-the-galaxy-a9-with-a-4000-mah-battery/ Yorum Yaz
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AkselEsEs 3 yıl en beğenilen
Samsung resmen HTC'ye gönderme yapmış.Telefon öyle değil böyle olur gibisinden.Helal olsun Samsunga.Şimdi aynı fiyata satan HTC düşünsün.Bu cihaz resmen ezmiş açık ve net.Güle güle HTC batman dileğiyle..
Samsung resmen HTC'ye gönderme yapmış.Telefon öyle değil böyle olur gibisinden.Helal olsun Samsunga.Şimdi aynı fiyata satan HTC düşünsün.Bu cihaz resmen ezmiş a...
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MultiCore 3 yıl
Snapdragon 652 nin 28nm olduğunu görünce


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GoldPunch 3 yıl
Mükemmel olmuş. Doğruya doğru. Özellikle tasarım ve pil çok iyi.
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mandepxl 3 yıl
A7 1500 olursa alınır duruyor.şubat başına kadar beklicem bu 2016 a serisini.yoksa g4 alcaz.
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Lithium87 3 yıl
En çok pil süresini merak ediyorum. Bir aksilik olmazsa bu telefon 48 saati görür gibi.
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Master_Evil 3 yıl
tasarımı güzel olmuş
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volkan_kolay 3 yıl
Herşey iyi güzelde Samsung illa bir yerden kırpmak zorundadımısın. Snapdragon işlemci stoğunu bitirmek görevini sanamı verdiler anlamıyorum. Kullan şu telefonda güncel işlemcini ve o seviye telefon pazarını eline geçir.

Aaahhh.. Aaahhh.. sakalımız yokkiiii..
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ender ahmet 3 yıl volkan_kolay
volkan_kolay

Herşey iyi güzelde Samsung illa bir yerden kırpmak zorundadımısın. Snapdragon işlemci stoğunu bitirmek görevini sanamı verdiler anlamıyorum. Kullan şu telefonda güncel işlemcini ve o seviye telefon pazarını eline geçir.

Aaahhh.. Aaahhh.. sakalımız yokkiiii..

yeni nesil snapdragon işlemciler daha iyi bence.4 çekirdek yeni nesil cortex a72 var. 4 tane batarya dostu cortex a53 var. iyi bir kombinasyon batarya ve performans açısında.

ayrıca adreno 510 var aga. 1080p de yağ gibi akar.

gsmarena.com/...
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exerion 3 yıl
1800-2000tl arasi tahminimce
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mustafas42 3 yıl
Siz resmi olarak tanıtıldı diyorsunuzda Türkiye Samsung müşteri hizmetlerinin bu modellerden haberi bile yok başka bir konudada yazdım iki kere a7 için aradım karşımdaki müşteri hizmetlisi beyfendi bu modelelrimiz satışta zaten dedi normal a7 den bahsediyor neyse 2016 için samsung bu modeleri gunceledigini vs anlatım heralde müşteri hizmetleride benden ögrendi samsung bu modelleri yenilediğini :)) bize Turkiye geleceğine dair bir bilgi gelmedi dediler yani ben pek ümitli degilim gelmesi konusunda.. inşallah gelir bende bekliyorum..
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mu5tafa 3 yıl
Bu telefon olmuş. Ama yine de samsung 14 nmli kendi işlemcisini kullanabilirdi bu telefonda.
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umut_baris 3 yıl
Umarım ekran 1080P olur. Şarjın en uzun süre gitmesi bu telefonu zirveye taşır. Ama fiyatı da önemli tabi.
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karakanka 3 yıl
Ülkemize ne zaman gelir acaba?
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Xtrud 3 yıl
S6 fiyatına gelir
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AkselEsEs 3 yıl en beğenilen
Samsung resmen HTC'ye gönderme yapmış.Telefon öyle değil böyle olur gibisinden.Helal olsun Samsunga.Şimdi aynı fiyata satan HTC düşünsün.Bu cihaz resmen ezmiş açık ve net.Güle güle HTC batman dileğiyle..
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travers 3 yıl
m5 1400 ve altına bulunabiliyorken acayip bir fiyat koymazlarsa peynir ekmek gibi satar. Ancak güncelleme konusunda pek birşey beklememek lazım Samsungdan.
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