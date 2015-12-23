Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya





Samsung'un üst seviye akıllı telefon segmentinde en önemli silahlarından birisi olmaya hazırlanan Galaxy A9, Çin'de resmiyet kazandı. Hem pazar açısından hem de Samsung açısından Galaxy A9 akıllı telefon modeli önemli ilklere imza atıyor.





Cihazda dikkat çeken ilk unsur Snapdragon 652 yonga seti. Qualcomm'un isim değişikliğini henüz duyurduğu Snapdragon 652, pazarda ilk kez kendisine bir akıllı telefonda yer bulmuş oldu. Snapdragon 652 yonga setinde 4 adet Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz saat hızında, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.4GHz saat hızında çalışıyor. Bunların yanında 2K ekranlara imkan tanıyan Adreno 510 grafik birimi yerini almış. Ayrıca yonga setine 300Mbps veri transfer hızları sağlayan Cat. 7 modem entegre edilmiş.





Snapdragon 652 için sınıfında rakibi olmadığına dair yorumlar yapılıyordu. ARM'ın mevcut mimarideki en güçlü çekirdeği Cortex-A72 şu an sadece Kirin 950 yonga setinde yer alıyor ve amiral gemi sınıfına hitap ediyor. Orta sınıfta ise Snapdragon 652 yonga setinden daha güçlüsü şimdilik yok.





Samsung Galaxy A9 akıllı telefonu muhtemelen orta üst sınıfa yönelik bir akıllı telefon olacak. Bu tarafta Exynos 7420 yonga setli Meizu POR 5 gibi modeller yer alıyor. Elbette resmi karşılaştırmalar sonucunda detaylı bilgiler elde edebileceğiz ancak Galaxy A9 modelinin sınıfındaki en güçlü model olacağını söylemek mümkün.





Cihazın diğer bir önemli özelliği 4000mAh kapasiteli bataryası. Samsung batarya kapasiteleri konusunda çıtayı çok fazla yükselten bir firma değil. Genelde 3400mAh kapasitesine kadar çıktığını görüyorduk ancak son dönemde pazarda yaşanan rekabet seviyeyi biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. Galaxy A9 modeli Samsung'un en güçlü bataryaya sahip akıllı telefonu durumuna geldi.





İlk nesil Galaxy A serisinde tamamen metal alaşımlı kasa tasarımına yer verilmişti. Yeni nesil Galaxy A serisinde ise Galaxy S6 çizgileri görülüyor zira seride metal çerçeve ve cam kaplama ön-arka panel tasarımına geçiş yapılmış. İnce profil ve cam kaplama tasarım ile cihaz oldukça şık bir görünüme sahip.





Cihazda 6 inçlik Full HD Super AMOLED ekran yer alırken, 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. Arka kısımda OIS destekli 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Home butonuna parmak izi okuyucu eklenen cihaz Android 5.1 işletim sistemi ile geliyor. Her açıdan olmuş diyebileceğimiz cihazın bir önceki işletim sistemi ile gelmesi biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Cihaz önümüzdeki haftalarda Çin'de satışa sunulacak. Fiyatı henüz belli değil. (Resmi görseller sonradan eklenecektir)

http://www.sammobile.com/2015/12/23/samsung-announces-the-galaxy-a9-with-a-4000-mah-battery/