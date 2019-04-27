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Samsung Galaxy Fit-e ilk kez Samsung’un sitesinde görüldü

Samsung'un uygun fiyatlı Çinli firmaların aktivite takipçileriyle rekabet edeceği akıllı bilekliği Galaxy Fit-e, çıkışına daha da yakın. Cihaz tek renkli ekranı ve bir hafta pil ömrüyle gelecek.
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Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Şubat ayında birçok ürün tanıtan Samsung, Unpacked etkinliğinde en önemli olarak S10 ailesini tanıtmıştı. Bu telefonlara eşlik eden Galaxy Watch Active, firmanın giyilebilir alanda etkinliğini koruduğunu göstermişti. Aynı etkinlikte tanıtılan Galaxy Fit-e ise ucuz aktivite takipçisi alanında Samsung’un da kendisine yer istediğini sergileyen üründü. 
Android Pit raporuna göre 21 Mayıs’ta ABD’de satışa sunulacak olan Galaxy Fit-e, 35 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Şimdiye kadar ilk kez bir sayfada görüntülenen cihaz, Samsung’un resmi Arnavutluk sitesinde listelendi. 
Sitedeki bilgilere göre üç renk seçeneğine sahip olan Fit-e, siyah, beyaz ya da sarı renklerde gelecek. Sportif aktiviteleri, kalp ritmini, adım sayısını takip eden cihaz uyku takibi de yapabilecek. 70mAh pil tahmini olarak 6-7 günlük kullanım sunacak. 0,74 inçlik tek renkli PMOLED ekran ise bildirimleri ve aramaları gösterecek.
Tam teşekküllü akıllı telefonlarıyla Gear S modelinden bu yana başarı yakalayan Samsung, daha alt seviye Gear Fit ailesiyle de güzel bir kitle yakalamayı başarmıştı. Galaxy Fit-e’nin ürün gamına dahil olmasıyla birlikte firma artık Çin malı daha ucuz bileklikler ile rekabet hâlinde. Huawei ve özellikle Xiaomi tarafından sunulan uygun fiyatlı akıllı bileklikler fiyatlarının çok üzerinde performans ve işlevsellik sergiledikleri için kullanıcılar Samsung’a bakar mı hep birlikte göreceğiz.

https://www.samsung.com/al/wearables/galaxy-fite-r375/SM-R375NZYASEE/ Yorum Yaz
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sis651 3 hf.
Huawei ve Xiaomi fiyatlarının çok üzerinde performans ve işlevsellik sergilemiyor. Olması gerektiği fiyattalar. Sıkıntı diğer markalar gereğinden o kadar çok fazla fiyata satıyor. Garmin 150 dolara satar basit bir bilekliklerini.
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alemburda34 3 hf.
Akıllı saatlerde GPS dedin mi batarya resmen yalan oluyor. Hakikaten bende hergün şarj etme olayına alışık değilim.
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BekirHan 3 hf.
Galaxsy Fit serisi pişmanlıktır. Demedi demeyin, Gear Fit 2 ve Gear Fit 2 Pro kullandım. Bu kadar kötü cihazlar olamaz. Pil ömürleri leş gibi, aldığımdan beri yazılım güncellemesi almadı, GPS doğruluğu ayrı bir komedi...Aman diyeyim!
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Silent Guardian 3 hf.
Jawbone Up 1
Apple Watch
Mi Band 1
Mi Band 2
Amazfit Bip
Bilekliklerini/Saatlerini kullandım bugüne kadar. En iyisi Amazfit Bip benim için. Normal bir saat gibi, 20-25 gün pili gidiyor, gpsi var, ekranı hep açık, adım takibi var vs. 400 liraya almıştım. Apple Watch gibi her gün şarja takma derdim de yok. Keşke Türkçe karakter desteklese.
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alemburda34 3 hf. Silent Guardian
Güneş altında ekranı rahat gözüküyor mu ?
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OverClocK1ng 3 hf.
A101 den aldığım Honor BAnd 4 ile, sürekli nabız ve sürekli uyku takibi açık olarak tam 5 gün batarya ömrü alıyorum.
2 kere denedim. İkisinde de 5 günü birkaç saat geçti, ekran kapanmadı...
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Spider_hip 3 hf. OverClocK1ng
Bende mi band 2 den sonra honor band 4 kullanmaya başladım. Ama açıkçası pek memnun kalamadım. Size danışayım. Arayanın kimliğini göstermiyor, sadece arama yazıyor. Sanki bir iki gösterdiğini gördüm bugüne kadar. Ama hangi mantıkla niye gösterdi bilmiyorum. Şarjı dediğiniz gibi 14 günleri beklerken 5 gün zoraki gidiyor. Telefonla mesafeden ötürü bağlantısı koparsa kendi geri bağlanmıyor. Hatta ben bile sonra çok zor bağlıyorum. 40 kere cihazı bul diyorum bulmuyor. Saati restartlıyorum bulmuyor. Bu sebeple kaç arama kaçırdım. Ben bağlı sanıyorum meğerse bağlantı gitmiş ve bağlanmaya dahi çalışmıyor.
Açıkçası mi band 2 de bu tarz problemlerim yoktu. Kendi muhakkak bağlanırdı. Şarjı 13-14 gün rahat giderdi. Satın aldığım mi fit uygulaması ile arayanı vs gösterirdi. Ok tabi ki ekran falan kıyas tutamaz. Zaten ekranın cazibesine kapılıp, tek seferde adam gibi mesajları görmek istediğimden geçiş yaptım. Ama keşke mi band 3 e mi geçseymişim diye de düşünüyorum.
Ha bu arada telefonumda kıytırık bir telefon değil Galaxy S8.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı bileklik ve
4 etiket daha galaxy fit e Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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