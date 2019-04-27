Samsung Galaxy Fit-e ilk kez Samsung’un sitesinde görüldü

Şubat ayında birçok ürün tanıtan Samsung, Unpacked etkinliğinde en önemli olarak S10 ailesini tanıtmıştı. Bu telefonlara eşlik eden Galaxy Watch Active, firmanın giyilebilir alanda etkinliğini koruduğunu göstermişti. Aynı etkinlikte tanıtılan Galaxy Fit-e ise ucuz aktivite takipçisi alanında Samsung’un da kendisine yer istediğini sergileyen üründü.

Android Pit raporuna göre 21 Mayıs’ta ABD’de satışa sunulacak olan Galaxy Fit-e, 35 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Şimdiye kadar ilk kez bir sayfada görüntülenen cihaz, Samsung’un resmi Arnavutluk sitesinde listelendi.

Sitedeki bilgilere göre üç renk seçeneğine sahip olan Fit-e, siyah, beyaz ya da sarı renklerde gelecek. Sportif aktiviteleri, kalp ritmini, adım sayısını takip eden cihaz uyku takibi de yapabilecek. 70mAh pil tahmini olarak 6-7 günlük kullanım sunacak. 0,74 inçlik tek renkli PMOLED ekran ise bildirimleri ve aramaları gösterecek.

Tam teşekküllü akıllı telefonlarıyla Gear S modelinden bu yana başarı yakalayan Samsung, daha alt seviye Gear Fit ailesiyle de güzel bir kitle yakalamayı başarmıştı. Galaxy Fit-e’nin ürün gamına dahil olmasıyla birlikte firma artık Çin malı daha ucuz bileklikler ile rekabet hâlinde. Huawei ve özellikle Xiaomi tarafından sunulan uygun fiyatlı akıllı bileklikler fiyatlarının çok üzerinde performans ve işlevsellik sergiledikleri için kullanıcılar Samsung’a bakar mı hep birlikte göreceğiz.

https://www.samsung.com/al/wearables/galaxy-fite-r375/SM-R375NZYASEE/