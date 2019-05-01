Samsung Galaxy Fit ve Fit-e tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu

Samsung’un Galaxy Fit ailesi etkinlik takipçileri, akıllı saatlerin tüm fonksiyonlarına ihtiyaç duymayan kullanıcıları hedefliyor. Geçen hafta ilk olarak ortaya çıkan Galaxy Fit-e görsellerine yenisi ve fazlası bugün eklendi.

Gear Fit-e özellikleri

0,74 inç tek renkli PMOLED ekran

Cortex M0 işlemci

128KB RAM

4MB depolama

Gelen bildirim desteği, cevaplama özelliği yok.

Otomatik hareket tespiti, uyku analizi ve kalp ritmi takibi

70mAh pil, 10 gün maksimum pil ömrü

15 gram ağırlık

MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikası

Bluetooth 5.0

40 Euro

Gear Fit özellikleri

0,95 inç tam renkli AMOLED ekran

Cortex M33F işlemci

2MB RAM

32MB depolama

Bildirim etkileşimi

Otomatik hareket ve uyku takibi, kalp ritmi ölçümü

Dahili ivme ölçer, jiroskop ve kalp ritmi sensörü

120mAh pil, 7 gün maksimum pil ömrü

Kablosuz şarj

MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikası

Bluetooth 5.0

100 Euro

https://www.pcdiga.com/#q=galaxy%20fit&idx=prod_pcdiga_pt_products&p=0&is_v=1

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Portekiz Samsung mağazasında listelenen bileklikler, tüm detaylarını ve farklı fotoğraflarını ele veriyor. Bunlara göre işte özellikler:Samsung’un her iki cihazı daadlı firmanın yeni işletim sistemini çalıştıracak.