Samsung Galaxy Fit ve Fit-e tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu

Teknoloji Editörü
Samsung’un Galaxy Fit ailesi etkinlik takipçileri, akıllı saatlerin tüm fonksiyonlarına ihtiyaç duymayan kullanıcıları hedefliyor. Geçen hafta ilk olarak ortaya çıkan Galaxy Fit-e görsellerine yenisi ve fazlası bugün eklendi.
Gear Fit-e özellikleri
- 0,74 inç tek renkli PMOLED ekran
- Cortex M0 işlemci
- 128KB RAM
- 4MB depolama
- Gelen bildirim desteği, cevaplama özelliği yok.
- Otomatik hareket tespiti, uyku analizi ve kalp ritmi takibi
- 70mAh pil, 10 gün maksimum pil ömrü
- 15 gram ağırlık
- MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikası
- Bluetooth 5.0
- 40 Euro
Gear Fit özellikleri
- 0,95 inç tam renkli AMOLED ekran
- Cortex M33F işlemci
- 2MB RAM
- 32MB depolama
- Bildirim etkileşimi
- Otomatik hareket ve uyku takibi, kalp ritmi ölçümü
- Dahili ivme ölçer, jiroskop ve kalp ritmi sensörü
- 120mAh pil, 7 gün maksimum pil ömrü
- Kablosuz şarj
- MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikası
- Bluetooth 5.0
- 100 Euro
https://www.pcdiga.com/#q=galaxy%20fit&idx=prod_pcdiga_pt_products&p=0&is_v=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle