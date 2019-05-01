Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Fit ve Fit-e tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu

Samsung'un akıllı saat işlevselliği sunmadan aktivite takibi yapan akıllı bileklikleri yakında satışa sunulacak. Portekiz'de ön siparişe açılan bilekliklerin tüm özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
2 hf.
3,1b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung’un Galaxy Fit ailesi etkinlik takipçileri, akıllı saatlerin tüm fonksiyonlarına ihtiyaç duymayan kullanıcıları hedefliyor. Geçen hafta ilk olarak ortaya çıkan Galaxy Fit-e görsellerine yenisi ve fazlası bugün eklendi.
Portekiz Samsung mağazasında listelenen bileklikler, tüm detaylarını ve farklı fotoğraflarını ele veriyor. Bunlara göre işte özellikler:

Gear Fit-e özellikleri

  • 0,74 inç tek renkli PMOLED ekran
  • Cortex M0 işlemci
  • 128KB RAM
  • 4MB depolama
  • Gelen bildirim desteği, cevaplama özelliği yok.
  • Otomatik hareket tespiti, uyku analizi ve kalp ritmi takibi
  • 70mAh pil, 10 gün maksimum pil ömrü
  • 15 gram ağırlık
  • MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikası
  • Bluetooth 5.0
  • 40 Euro

Gear Fit özellikleri

  • 0,95 inç tam renkli AMOLED ekran
  • Cortex M33F işlemci
  • 2MB RAM
  • 32MB depolama
  • Bildirim etkileşimi
  • Otomatik hareket ve uyku takibi, kalp ritmi ölçümü
  • Dahili ivme ölçer, jiroskop ve kalp ritmi sensörü
  • 120mAh pil, 7 gün maksimum pil ömrü
  • Kablosuz şarj
  • MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikası
  • Bluetooth 5.0
  • 100 Euro
Samsung’un her iki cihazı da Realtime OS adlı firmanın yeni işletim sistemini çalıştıracak.

https://www.pcdiga.com/#q=galaxy%20fit&idx=prod_pcdiga_pt_products&p=0&is_v=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 2 hf.
@cbabuccuoglu Başlıkta Galaxy Fit içerikte Gear Fit
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 hf.
Şu 100 Euro luk olanın yaptığını benim A101 den 207 liraya 9 taksitle aldığım Honor Band 4 de yapabiliyor. Ayrıca uyku ve 24 saat kalp takibi dahil 5 gün pili gidiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 hf. OverClocK1ng
Aynen. Honor Bandın uyku takibi ve adım sayımı Xiaomi'den daha stabil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 2 hf.
Xiaomi mi bant 3 aldım 150 tlye.Uzun yıllar götürür beni.Adı samsung diye bir banta 400-800tl vermem.Parası bol olan alsın iyi günlerde kullansın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunacadirci 2 hf.
Avrupa da 40 birim olduğuna göre ülkemizde 400 birim. Artık gram zevk vermiyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor 2 hf. Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı 2 hf. PlayStation Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 2 hf. Spotify, podcast önerilerini test ediyor 2 hf. Nöronların ''GPS''i daha yakından öğreniliyor 2 hf. Samsung Galaxy S10 5G telefonun yanarak kullanılmaz hale geldiği iddia edildi 2 hf. Razer Ekmek Kızartma Makinesi gerçek oluyor 2 hf. Marvel'dan iki yeni dizi duyurusu: Ghost Rider ve Helstrom 2 hf. Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı 2 hf. iPhone satışları düşüyor, hizmet satışları artıyor 2 hf. 'Kaos Tanrısı', 2029 yılında Dünya'nın yakınlarından geçecek 2 hf. Nike ZoomX Vaporfly NEXT% koşu ayakkabısı duyuruldu 2 hf. Hurda indiriminde ÖTV matrahı değiştirildi 2 hf. NASA araştırmacıları Uranüs ve Neptün'e uzay aracı göndermek istiyor 2 hf. Sızdırılan Dell takvimine göre çift ekranlı "Maximus" kod adlı XPS geliyor 2 hf. Facebook'un akıllı ekranı Portal, ABD dışında da satışa sunulacak 2 hf. OnePlus 7 Pro Geekbench’te 3600/11.000 puan aldı 2 hf. Deliksiz tasarım ve 5G desteğine sahip Meizu 17 geliyor 2 hf. PS Plus Mayıs 2019 oyunları açıklandı 2 hf. Facebook yakında, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz sohbete izin verecek 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Fit ve Fit-e tüm özellikleri ve fiyatları belli oldu Sonraki Mi Band 4 ilk görüntüleriyle karşınızda 2 hf. Apple'ın fotoğraf düzenleme yazılımı Aperture, MacOS Mojave'den sonra çalışmayacak 2 hf. Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl 2 hf. Google Pixel 3a'nın özellikleri, Geekbench testinde ortaya çıktı 2 hf. 2018 yılının en çok satılan akıllı telefon modeli iPhone X oldu 2 hf. Tam tutulma sırasında, Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptı 2 hf. Instagram artık agresif yorum yapanları ‘dürtecek’ 2 hf. ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak? 2 hf. Redmi Note 7’yi özel kılan detaylar 2 hf. Dilde de koku alıcıları bulunduğu keşfedildi 2 hf. Sonic the Hedgehog filminden ilk fragman geldi 2 hf. Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı 2 hf. Mobilde SMS onayı yerine WhatsApp geliyor 2 hf. Yapımcısı Minecraft yıldönümü etkinliklerine davet edilmedi 2 hf. Norveç'te bulunan balinanın Rusların geliştirdiği bir silah olduğundan şüpheleniliyor 2 hf. TatilVillam.com ile yaz tatilini villada geçirmek ister misiniz? 2 hf. Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak 2 hf. Facebook, Oculus Quest ve Oculus Rift S VR gözlüklerinin çıkış tarihi açıkladı 2 hf. Game of Thrones'un yeni bölümü reyting rekoru kırdı 2 hf. Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim