Instagram artık agresif yorum yapanları ‘dürtecek’

Facebook tarafından yapılan F8 konferansı kapsamında Instagram’da da değişiklikler olacağının sinyalleri verildi. Firmanın ana hedefi taciz ve kabalıkla mücadele olarak açıklandı ve buna yönelik adımların atılacağı belirtildi.

İlk açıklanan özellik hakkında verilen bilgilere göre kullanıcılar, bir içeriğe agresif bir yorum yaptıklarında Instagram’dan uyarı gelecek. “Dürtme” şeklinde adlandırılan bu uyarı, yorumu biraz daha hafifletmeniz için size telkinde bulunacak.

Açıklanan ikinci özellik ise kullanıcılara sunulacak “Uzakta” modu oldu. Bu özellik, zor zamanlardan geçen kişilere biraz daha özgür alan sunacak. Bu zor durumlara verilen örnekler sevgiliden ayrılma ya da benzeri durumları içeriyor.

Facebook’un genel olarak platformunu daha güvenli ve davetkar yapmayı hedeflediği bu özellikler, dijital ortamdaki kabalığa hedeflenen ilk özellikler değil. Geçmişteki denemeler rahatsız edici yorumları filtrelemek ya da makine öğrenmesi desteğiyle birine karşı saldırı içeren fotoğrafları engellemek şeklindeydi.

Instagram’dan Adam Moserri’nin sözlerine göre bu devam eden bir savaş ve tüm araçların sisteme uyarlanması yıllar sürebilir.

https://www.engadget.com/2019/04/30/f8-instagram-tools-combat-bullying/