Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek

Başta Huawei ve Samsung olmak üzere akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellerini sergilemeye başladılar. Kullanıcılar ise bu telefonlarda nasıl kılıf kullanılacağını merak ediyordu. Örneğin Huawei lansman esnasında Mate X modeli için geliştirdiği özel bir kılıfı da tanıtmıştı. Ancak Samsung tarafında benzeri bir şey göremedik. Bugün ise Galaxy Fold modeli için Spigen tarafından geliştirilmiş olan kılıf modelleri ortaya çıktı.

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3 farklı kılıf modeli

Spigen, Tough Armor, Thin Fit ve Ultra Hybrid adı verilen üç farklı Galaxy Fold kılıfını ortaya çıkardı. Tüm kılıfların tasarımları benzer. Ancak isimlerinden de anlayabileceğiniz üzere hem şeffaf hem de zırhlı yapıda kılıflar mevcut. Ortalama fiyatları ise 20 dolar civarında. Bu kılıflar yardımıyla herhangi bir sorun yaşamadan açık veya katlı fark etmeksizin akıllı telefonunuzu kullanabileceksiniz.

Spigen hangi materyalin kılıfın katlanmasında daha uygun olacağının hala araştırıldığını belirtmiş. Pek çok farklı kılıf tasarımı ise geliştirme aşamasında. Diğer kılıf üreticilerinden de benzeri açıklamalar geliyor. Katlanabilir akıllı telefonların kılıf üreticileri için çözülmesi gereken yeni problemler ortaya çıkardığı bir gerçek. Zaman geçtikçe çok daha farklı ve korunaklı katlanabilir telefon kılıfları görmemiz mümkün.

https://www.gsmarena.com/heres_what_the_protective_cases_for_galaxy_fold_look_like-news-35808.php