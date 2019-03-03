Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek

3 farklı kılıf modeli
Spigen, Tough Armor, Thin Fit ve Ultra Hybrid adı verilen üç farklı Galaxy Fold kılıfını ortaya çıkardı. Tüm kılıfların tasarımları benzer. Ancak isimlerinden de anlayabileceğiniz üzere hem şeffaf hem de zırhlı yapıda kılıflar mevcut. Ortalama fiyatları ise 20 dolar civarında. Bu kılıflar yardımıyla herhangi bir sorun yaşamadan açık veya katlı fark etmeksizin akıllı telefonunuzu kullanabileceksiniz.
Spigen hangi materyalin kılıfın katlanmasında daha uygun olacağının hala araştırıldığını belirtmiş. Pek çok farklı kılıf tasarımı ise geliştirme aşamasında. Diğer kılıf üreticilerinden de benzeri açıklamalar geliyor. Katlanabilir akıllı telefonların kılıf üreticileri için çözülmesi gereken yeni problemler ortaya çıkardığı bir gerçek. Zaman geçtikçe çok daha farklı ve korunaklı katlanabilir telefon kılıfları görmemiz mümkün.
https://www.gsmarena.com/heres_what_the_protective_cases_for_galaxy_fold_look_like-news-35808.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SM-F900F
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Valla ilk nesil katlanabilir telefonlar. 2sinide almam daha cok gelismeleri lazim Ama alacak olsam her türlü Samsung Fold u alirim.
Bukulen ekran bildigin camdan degil anladin mi ? ;)
1 Misafir
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samsung, katlanabilir telefon ve