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Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek

Katlanabilir akıllı telefonlar ortaya çıkmaya başladığında kullanıcıların aklına gelen ilk soru kılıf kullanımının nasıl olacağı konusuydu. Galaxy Fold modelinin kılıfları karşınızda.
2 ay
4,1b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek
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Başta Huawei ve Samsung olmak üzere akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellerini sergilemeye başladılar. Kullanıcılar ise bu telefonlarda nasıl kılıf kullanılacağını merak ediyordu. Örneğin Huawei lansman esnasında Mate X modeli için geliştirdiği özel bir kılıfı da tanıtmıştı. Ancak Samsung tarafında benzeri bir şey göremedik. Bugün ise Galaxy Fold modeli için Spigen tarafından geliştirilmiş olan kılıf modelleri ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu"

3 farklı kılıf modeli

Spigen, Tough Armor, Thin Fit ve Ultra Hybrid adı verilen üç farklı Galaxy Fold kılıfını ortaya çıkardı. Tüm kılıfların tasarımları benzer. Ancak isimlerinden de anlayabileceğiniz üzere hem şeffaf hem de zırhlı yapıda kılıflar mevcut. Ortalama fiyatları ise 20 dolar civarında. Bu kılıflar yardımıyla herhangi bir sorun yaşamadan açık veya katlı fark etmeksizin akıllı telefonunuzu kullanabileceksiniz.

Samsung Galaxy Fold modelinin kılıfları böyle görünecek
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Spigen hangi materyalin kılıfın katlanmasında daha uygun olacağının hala araştırıldığını belirtmiş. Pek çok farklı kılıf tasarımı ise geliştirme aşamasında. Diğer kılıf üreticilerinden de benzeri açıklamalar geliyor. Katlanabilir akıllı telefonların kılıf üreticileri için çözülmesi gereken yeni problemler ortaya çıkardığı bir gerçek. Zaman geçtikçe çok daha farklı ve korunaklı katlanabilir telefon kılıfları görmemiz mümkün.


https://www.gsmarena.com/heres_what_the_protective_cases_for_galaxy_fold_look_like-news-35808.php Yorum Yaz
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mu5tafa 2 ay en beğenilen
Tam takoz.. İnce çerçeveli 6 inç bir telefon kullanmayı tercih ederim.
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danlabilic 2 ay DokuzKuyrukluTilki
mate x dediğin şu muşamba olan? samsung en azından premium his veriyor:d
3 Yanıt Yanıtla +8
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DokuzKuyrukluTilki 2 ay
Samsung, Mate X'den sonra hala neye inatla uğraiıyor Fold üzerine?
2 Yanıt Yanıtla +7
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Fushia 2 ay
Dünyanın en saçma telefonuna en saçma kılıf olmuş, zamanında nokia n97 kullanmış biri olarak açma kapama olaylarının fazla ömrü olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim
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denizbay1 2 ay
Of ama hakikatten çok kaba olacak cihaz, takoz gibi şişecek üzerine kılıfı da giyince. Olmaz, eksi puan benim için. Zaten param yetmez de, param olsa dahi şu halleriyle satın almazdım. Hem ilk üretim sorunları nedeniyle korkuturdu, hem de şu kalınlık caydırırdı... Huawei sanki daha ince olacak gibi ama o da yine yeni teknoloji ve sorunlarını gözlemek lazım. Sonuç olarak her iki türlü de şu an da biz sıradan kullanıcılara uzak bir teknoloji.
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scorpion20 2 ay
telefon zaten katlamalı kaba olur mu derken kılıf iyice takoza bağlamış
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smart1978 2 ay
TURKIYE CIHAZI HAKKINDA FAK BIR BILGI :
SM-F900F
fota-cloud-dn.ospserver.net/...
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stalker(1979) 2 ay
Yani. Biraz daha geliştirmeleri gerekli. Arkadaşa katılıyorum. Buna bu kadar para verene kadar ince çerçeveli 6 inç bir telefon daha mantıklı.
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Biyturs_OnSr 2 ay
Bu kılıflar zaten muhtemelen çizikleri engellemek için pazara sürüldü. Bu tarz bir cihazı sadece kılıfla darbelere karşı korumak hayli zor.
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DokuzKuyrukluTilki 2 ay
Samsung, Mate X'den sonra hala neye inatla uğraiıyor Fold üzerine?
2 Yanıt Yanıtla +7
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-Lanaya- 2 ay DokuzKuyrukluTilki
Mate X mi? su 600 dolar daha pahali olup, disa dogru katlanan Tableti mi diyorsun?
Valla ilk nesil katlanabilir telefonlar. 2sinide almam daha cok gelismeleri lazim Ama alacak olsam her türlü Samsung Fold u alirim.
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danlabilic 2 ay DokuzKuyrukluTilki
mate x dediğin şu muşamba olan? samsung en azından premium his veriyor:d
2 Yanıt Yanıtla +8
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carman 2 ay
bide buna spigen taksan hiçbir cebe sığmaz heralde
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mu5tafa 2 ay en beğenilen
Tam takoz.. İnce çerçeveli 6 inç bir telefon kullanmayı tercih ederim.
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cabriyo 2 ay
korumaz. çünkü çapraz yere düştümü ekranın biri yere vuracak diğeri vurmayacak. yere vuran ekran sabit kalır ama yere vurmayan ekran harekete devam etmek ister. gerilme oluşur ve iki ekranın ortasını etkiler. ortadan ekran çatlarmı artık yırtılırmı orasını bilmem.
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smart1978 2 ay cabriyo
Bukulebilir cam degil ki :) . Dis ekran icin dersen bile kalin cerceveden dolayli yine dusme ile kirilma riski klasik yyagin olan koseleri yok gibi olanlara gore yine daha saglam dayanikli olacaktir.
Bukulen ekran bildigin camdan degil anladin mi ? ;)
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fotifoti 2 ay cabriyo
demek ki düşürmeyecen :P
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