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    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin fiyatı ortaya çıktı

    Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE'nin fiyatı ortaya çıktı. Telefonun, Güney Kore'de 740 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Temmuz ayında New York'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacak. Etkinlikte, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'ye ek olarak daha uygun fiyatlı Galaxy Flip 7 FE modeli de görücüye çıkacak.

    Güney Kore merkezli SisaJournalE’nin haberine göre, Galaxy Z Flip 7 FE modeli Samsung’un ana vatanında yaklaşık 1 milyon Kore wonu fiyattan satışa sunulacak. Bu da kabaca 740 dolar veya 645 euroya denk geliyor. Bu fiyat telefonu, 1099 dolardan satışa sunulması beklenen Flip 7'ye göre cazip bir seçenek haline getiriyor. 

    Tabi fiyatlandırma diğer bölgelerde farklılık gösterebilir. ABD için 799 dolar, Avrupa için ise 799 euro satış fiyatı görebiliriz. Samsung, Türkiye'ye özeli fiyatlandırma uyguladığı için, Güney Kore'den dahi düşük bir fiyattan satışa çıkabilir.

    Samsung Galaxy Flip 7 FE neler sunacak?

    Galaxy Flip 7 FE'nin özellikleri hakkında ise farklı iddalar bulunuyor. Bazı kaynaklar, Flip7 FE’nin aslında yeniden markalanmış bir Z Flip 6 olabileceğini, muhtemelen Exynos 2400e ya da Exynos 2400 işlemciyle geleceğini iddia ediyor. Yakın dönemde ortaya çıkan iddialar ise cihazın Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 2500'den güç alacağını belirtiyor. Flip 7 FE’nin, 3.4 inçlik bir dış ekran, 6.7 inçlik ana ekran ve 3700 mAh kapasiteli, 25W hızlı şarj destekli bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/06/06/galaxy-z-flip7-fe-pricing-tipped/ https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=412317
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    turkelvis 1 gün önce

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    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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