Samsung, Galaxy Gear desteğini yakında 7 cihaza daha sunacak





Samsung akıllı saati Galaxy Gear desteğini ilk olarak Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazlarına sunmaya başlamıştı. Henüz başlayan Android 4.3 güncellemesi ile de Galaxy Gear desteği Galaxy S4 modeline geldi.





Samsung'un bunun ardından Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 cihazlarına da Galaxy Gear desteğini sunması bekleniyordu. Ancak Samsung destek kapsamını daha fazla cihaza gneişletmeyi planlıyor.





Firmadan yapılan açıklamada Android 4.3 güncellemesi ile Galaxy S4, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri Galaxy Gear desteğine kavuşacak. Güncellemenin gelecek ay başlarında başlaması bekleniyor.





Galaxy S4 mini, Galaxy S4 Active, Galaxy Mega 5.8, Galaxy Mega 6.3, Galaxy S4 Zoom modellerine ise ayrı bir yazılım güncellemesi ile haftaya Galaxy Gear desteği sunulmuş olacak.





Normalde Android 4.3 sürümü ile birlikte akıllı saat gibi Bluetooth Smart teknolojisi kullanan cihazlara yerleşik destek sunuluyor. Android 4.3 haricinde ise üretici firmaların akıllı telefonlara özel yazılımlar geliştirmesi gerekiyor. Samsung muhtemelen bu 5 modele özel bir yazılım geliştirdi.





Yukarıda sayılan modellere bakıldığında toplamda 10 cihazın Galaxy Gear ile uyumlu hale geleceği görülüyor. Böylece sadece iki modelle uyumlu olduğu için eleştirilen Galaxy Gear akıllı saati kapsama alanını genişletecek ve satışlarına da olumlu etki yapabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-expanding-Galaxy-Gear-smartwatch-compatibility-to-the-Galaxy-S4-S3-Note-2-and-many-others_id48618