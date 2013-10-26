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Samsung, Galaxy Gear desteğini yakında 7 cihaza daha sunacak

5 yıl
3,9b
1
36
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Gear desteğini yakında 7 cihaza daha sunacak

Samsung akıllı saati Galaxy Gear desteğini ilk olarak Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazlarına sunmaya başlamıştı. Henüz başlayan Android 4.3 güncellemesi ile de Galaxy Gear desteği Galaxy S4 modeline geldi.

Samsung'un bunun ardından Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 cihazlarına da Galaxy Gear desteğini sunması bekleniyordu. Ancak Samsung destek kapsamını daha fazla cihaza gneişletmeyi planlıyor.

Firmadan yapılan açıklamada Android 4.3 güncellemesi ile Galaxy S4, Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modelleri Galaxy Gear desteğine kavuşacak. Güncellemenin gelecek ay başlarında başlaması bekleniyor. 

Galaxy S4 mini, Galaxy S4 Active, Galaxy Mega 5.8, Galaxy Mega 6.3, Galaxy S4 Zoom modellerine ise ayrı bir yazılım güncellemesi ile haftaya Galaxy Gear desteği sunulmuş olacak. 

Normalde Android 4.3 sürümü ile birlikte akıllı saat gibi Bluetooth Smart teknolojisi kullanan cihazlara yerleşik destek sunuluyor. Android 4.3 haricinde ise üretici firmaların akıllı telefonlara özel yazılımlar geliştirmesi gerekiyor. Samsung muhtemelen bu 5 modele özel bir yazılım geliştirdi. 

Yukarıda sayılan modellere bakıldığında toplamda 10 cihazın Galaxy Gear ile uyumlu hale geleceği görülüyor. Böylece sadece iki modelle uyumlu olduğu için eleştirilen Galaxy Gear akıllı saati kapsama alanını genişletecek ve satışlarına da olumlu etki yapabilecek.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-expanding-Galaxy-Gear-smartwatch-compatibility-to-the-Galaxy-S4-S3-Note-2-and-many-others_id48618 Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen
bi telefon parası ver telefonun yaptıklarını yapamasın(ki bu paraya yapması gerek) + şarjı 1 gün zor gitsin
samsung müşterileri bıraktı gerizekalılara hitap etmeye çalışıyor
bi telefon parası ver telefonun yaptıklarını yapamasın(ki bu paraya yapması gerek) + şarjı 1 gün zor gitsinsamsung müşterileri bıraktı gerizekalılara h...
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18XET01 5 yıl MultiCore
MultiCore
gear destegi verse ne olacak 300 400 liraya gear alacak sanki millet


Ne 300 400ü ya 800-1000 arası değişiyor fiyatlar bi saat sonuçta bu, yuh yani.
MultiCoregear destegi verse ne olacak 300 400 liraya gear alacak sanki milletNe 300 400ü ya 800-1000 arası değişi...
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DH Misafiri 4 yıl
not 2 kullanıcısıyım sürüm 4.4.2 son güncelleme bu sürümle gear benim telefonumda çalışırmı teşekkürler.
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DH Misafiri 4 yıl
S3 mini le uyumlu olurmu acaba eğer olursa kesin almayı düşünüyorum
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DH Misafiri 4 yıl
S3 mini le uyumlu olurmu acaba eğer olursa kesin almayı düşünüyorum
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DH Misafiri 4 yıl
S3 mini le uyumlu olurmu acaba eğer olursa kesin almayı düşünüyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Abi salak mısınız saat ama öyle çok özelliği var ki neredeyse telefon. Beleşe nasıl telefon alamıyorsanız bunu da alamazsınız!!! Emeğe saygı ben inceledim ve gerçekten çok güzel tasarımı da öyle. Fotoğraf bile de edebiliyorsunuz saatten.
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DH Misafiri 5 yıl
S3 mini ye görede olcakmı ?
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keremec 5 yıl
Ben diyorum şu an piyasada alınabilecek en iyi akıllı saat pebble eğer bağış yaptıysanız gerçekten çok iyiydi fiyatı bide wp ye gelse ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsungun ceosu hareket çekmiş :D
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01001101 5 yıl
hala güncelleme haberleri çıkıyo
ulan en çok satan amiral gemi kjullanıcıları 8 ay önce güncelleme nerde kaldı diye sövüyolardu, hala güncelleme yok, ne efsane güncellemeymiş bee
yok gear desteği sunacakmış lan sen önce normal sistemini bi güncelle de gear kalsın, bide bu amiral gemiye android 5 alacak diyolar, bu hızla android 15 çıktığında S3 android 5 i alır
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Moco Coco* 5 yıl
note 2 ye 4.3 ile birlikte belli başlı note 3 özellikleri gelmezse ne anlarım ben o güncellemeden
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AERN 5 yıl Moco Coco*
Moco Coco*

note 2 ye 4.3 ile birlikte belli başlı note 3 özellikleri gelmezse ne anlarım ben o güncellemeden


Umarım gelir Note3 özellikleri.
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DH Misafiri 5 yıl
yaaa abi nerdceyse tüm forumların yorumların a yazmışımdır s3 , s4 ü gear ile eşleştirmek için güncelleme falan gberekmiyo sadce gearınızın yanında gelen şarj aparatını s3 ünüzün ya da s4 ünüzün arkasına değidirin (NfC açık olmalı)sonra size gear manageri indirmek isteyip isteyip istemediğinizi sorcak onayladıktan sonra gear ile uyumlu s3 ünüz ya da s4 ünüz hayırlı olsun :DDd
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