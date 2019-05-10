Samsung Galaxy J7 Prime 2, Android Pie güncellemesi aldı

Samsung’un bütçe dostu serisinin yeni üyelerinden Galaxy J7 Prime 2 modeli, Android’in en yenisi 9.0 Pie sürümüne güncellendi. Bu sürüm şuan en günceli olsa da aslında Google tarafından tanıtılmasının üzerinden 9 ay geçmiş bulunuyor.

G611FFDDU1CSD8 versiyon numarasıyla gelen güncelleme 1GB boyutunda indirme gerektiriyor. Güncelleme Android sürümünü yükseltmenin yanında güvenlik paketini de 1 Mayıs 2019’a getiriyor.

Samsung’un şimdiye kadar kullanıcılardan olumlu dönüşler aldığı arayüzü One UI, bu güncellemeyle Galaxy J7 Prime 2 için de varsayılan hâline geliyor.

Güncelleme içeriğinde yer alanların başında herkesin çok sevdiği gece modu, hareketli klavye ve şarj optimizasyonu sağlayan adaptif pil geliyor. Cihaza sahipseniz yakın zamanda güncelleme size de ulaşacaktır. Elle güncelleme kontrolü yapmak için ise Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_j7_prime_2_gets_android_pie_update-news-36981.php