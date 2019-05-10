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Samsung Galaxy J7 Prime 2, Android Pie güncellemesi aldı

Samsung’un Android Pie güncellemesi alan modelleri arasına bir yenisi daha eklendi. Galaxy J7 Prime 2 modeli, bu yükseltmeyle sevilen One UI arayüzüne de kavuşuyor.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un bütçe dostu serisinin yeni üyelerinden Galaxy J7 Prime 2 modeli, Android’in en yenisi 9.0 Pie sürümüne güncellendi. Bu sürüm şuan en günceli olsa da aslında Google tarafından tanıtılmasının üzerinden 9 ay geçmiş bulunuyor.
G611FFDDU1CSD8 versiyon numarasıyla gelen güncelleme 1GB boyutunda indirme gerektiriyor. Güncelleme Android sürümünü yükseltmenin yanında güvenlik paketini de 1 Mayıs 2019’a getiriyor.
Samsung Galaxy J7 Prime 2, Android Pie güncellemesi aldı
Samsung’un şimdiye kadar kullanıcılardan olumlu dönüşler aldığı arayüzü One UI, bu güncellemeyle Galaxy J7 Prime 2 için de varsayılan hâline geliyor.
Güncelleme içeriğinde yer alanların başında herkesin çok sevdiği gece modu, hareketli klavye ve şarj optimizasyonu sağlayan adaptif pil geliyor. Cihaza sahipseniz yakın zamanda güncelleme size de ulaşacaktır. Elle güncelleme kontrolü yapmak için ise Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_j7_prime_2_gets_android_pie_update-news-36981.php Yorum Yaz
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dr20mouse 4 hf. en beğenilen
J7 prime bile alır S7 almaz Samsung kendine nükleer atıyorsun.
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DH Misafiri 3 hf.
Türkiyede ne zaman yayimlanir
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asusokan 4 hf.
sırf şu güncelleme politikası yüzünden bir daha samsung telefon alamayacağım, adamlara note4 neden güncelleme vermediniz diyorum performansı yetmez diyorlar :D bari müşterinizle dalga geçmeyin yahu
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TheJudgé 4 hf.
Güzel Telefon
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dr20mouse 4 hf. en beğenilen
J7 prime bile alır S7 almaz Samsung kendine nükleer atıyorsun.
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TearsForFears 4 hf.
Daha da güncelleme almaz fakat android 7 ile çıkmış giriş segment bir cihazın android 9 alması çok iyi bir şey. Keşke amiral gemilere 3 yıl güncelleme versede o kadar fazla verilen paranın hakkını alabilsek.
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adroid 4 hf. TearsForFears
3 yıl güncelleme

Samsung 2018 de android 7.1 ile çıkardı j7 prime 2'yi normalde Android 8 ile çıkması gerekirdi ama Samsung Android 10'u vermemek için j7 prime 2'yi 7.1 ile çıkardı siz de hemen sazan gibi atlamışsınız j7 prime ci tayfa neden ise çok egolular alt tarafı 2 güncelleme aldınız 2016 da çıkan j7 prime için
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