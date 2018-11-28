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Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü

Samsung’un yeni orta seviye serisi Galaxy M modelleri detaylanmaya başlıyor. Yeni seriye ait modellerden Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü
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Samsung, uygun fiyatlı Galaxy J, C ve On serilerini Galaxy M adı altında birleştirmeye hazırlanıyor. Orta seviye yeni serinin M20 modeli geçtiğimiz günlerde Antutu tarafında görülmüştü. Bugün ise Galaxy M10’a ait detaylar Geekbench üzerinde ortaya çıktı.

Küçük kardeş M10

Galaxy M10 giriş seviye modeli olarak M serisinin içerisinde yer alacak. Samsung’un kendi geliştirdiği işlemcisi Exynos 7870 ile birlikte geleceği görünen cihaz, tek çekirdekte 724, çoklu çekirdekte 3637 puan almayı başarmış. 8 çekirdekli çipset, Snapdragon 625 işlemcisinin Samsung cephesinde karşılığı olarak bulunuyor. SM-M105F kod adına sahip model için, Android 8.1 Oreo versiyonu kullanılmış. Son olarak Samsung Galaxy M10’un 3 GB RAM ile birlikte geleceği de bu test sonucu sayesinde öğrenilmiş oldu.

Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü
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Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M20’nin AnTuTu Benchmark skoru ortaya çıktı"

Daha fazla detaya şu an için maalesef ulaşılamıyor. Ancak serinin Galaxy M10 (SM-M105), Galaxy M20 (SM-M205) ve Galaxy M30 (SM-M305) olmak üzere üç model üzerine şekilleneceği tahmin ediliyor.


https://www.gizmochina.com/2018/11/28/samsung-galaxy-m10-appears-on-geekbench-has-an-exynos-7870-chipset/ Yorum Yaz
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Hayalci 5 ay
snap 625 rakipmi güldürmeyin be, 1,59 işlemci ile 2,01 işlemciye rakipmi olacak, maşallah bu samsung bi işlemci üretti her tele koyuyo be, j7 2016 dan tutta j7 prime, j7 prime 2 ye, her yere koydu ama oyunlarda tırt, 625 yanına bile yaklaşamıyor.
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huseyincarnege 5 ay
BU sonuç hiçte orta seviyelik dehil girişin girişi olur anca
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OverClocK1ng 5 ay
Şu işlemci artık çok ilkel kaldı. Yeni üreteceğin bir telefona , hele hele M serisi yeni çıkıyor. Yeni çıkacak olan bir seriye niye koyarlar anlamıyorum.
İnsanlar "M serisi fena telefon değil ama yavaş" desinler diye mi?
Bu işlemciyi kullanan Samsung Galaxy J7 (2016) Nisan 2016 da çıkmış.
Şimdi bu M serisi cihaz da bundan 2-3 ay sonra çıksa 3 senelik işlemci kullanıyor olacak. Bence o işlemci kullanılmamalıydı...
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10ff 5 ay
O tek çekirdek skoru nedir yahu?
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