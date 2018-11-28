Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü

Samsung, uygun fiyatlı Galaxy J, C ve On serilerini Galaxy M adı altında birleştirmeye hazırlanıyor. Orta seviye yeni serinin M20 modeli geçtiğimiz günlerde Antutu tarafında görülmüştü. Bugün ise Galaxy M10’a ait detaylar Geekbench üzerinde ortaya çıktı.

Küçük kardeş M10

Galaxy M10 giriş seviye modeli olarak M serisinin içerisinde yer alacak. Samsung’un kendi geliştirdiği işlemcisi Exynos 7870 ile birlikte geleceği görünen cihaz, tek çekirdekte 724, çoklu çekirdekte 3637 puan almayı başarmış. 8 çekirdekli çipset, Snapdragon 625 işlemcisinin Samsung cephesinde karşılığı olarak bulunuyor. SM-M105F kod adına sahip model için, Android 8.1 Oreo versiyonu kullanılmış. Son olarak Samsung Galaxy M10’un 3 GB RAM ile birlikte geleceği de bu test sonucu sayesinde öğrenilmiş oldu.

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Daha fazla detaya şu an için maalesef ulaşılamıyor. Ancak serinin Galaxy M10 (SM-M105), Galaxy M20 (SM-M205) ve Galaxy M30 (SM-M305) olmak üzere üç model üzerine şekilleneceği tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2018/11/28/samsung-galaxy-m10-appears-on-geekbench-has-an-exynos-7870-chipset/