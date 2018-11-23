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Samsung Galaxy M20’nin AnTuTu Benchmark skoru ortaya çıktı

Samsung Galaxy M20'nin teknik özelliklerinin bir kısmı AnTuTu'da ortaya çıktı. Sonuçlar cihazın ekranına dair oldukça fazla ipucu veriyor. Galaxy M20 Samsung'un ilk çentikli telefonu olabilir.
5 ay
7,6b
1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung Galaxy M20’nin AnTuTu Benchmark skoru ortaya çıktı
 
Mobil teknoloji sektörünün lider üreticilerinden Samsung, son günlerde uygun fiyatlı, orta seviye Galaxy M serisi üzerinde çalışıyor. Galaxy J, C ve On serilerinin birleşimi olan M serisinin ilk üyesi Galaxy M20 hakkında pek çok sızıntı mevcut ve cihazla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde cihaz karşılaştırma ve performans testi platformu Geekbench’te görüntülenen cihazın bir takım teknik özellikleri de AnTuTu skorlarında ortaya çıktı.
Galaxy M20107452 puanlık bir AnTuTu skoruna sahip. Bu skor, gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alan cihazlarınkine bir hayli benzer. Ayrıca cihazın AnTuTu’da ortaya çıkan teknik özelliklerine de biraz göz atacak olursak, Mali-G71 MP2 grafik işlemcisine sahip olan cihaz, gücünü Exynos 7885 yonga setinden alıyor. 3 GB’lık bir RAM’e ve 32 GB’lık dahili depolama alanı ile karşımıza çıkan cihaz, çok büyük olasılıkla 4 GB’lık RAM ve 64 GB’lık dahili depolama alanına sahip bir versiyonla da alıcı bulacak. 
Samsung Galaxy M20’nin AnTuTu Benchmark skoru ortaya çıktı
 
Ayrıca AnTuTu sonuçları cihazın ekranına dair oldukça fazla ipucu veriyor. Cihaz, 2340x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor ve bu rakamlar kulağa oldukça tanıdık geliyor. Oppo F9, Oppo F9 Pro, OnePlus 6T, Realme 2 Pro ve Vivo V11 gibi cihazlar da aynı çözünürlük değerlerine sahipti ve bu cihazların ortak noktaları su damlası biçiminde bir çentiğe sahip olmalarıydı.
Buradan yola çıkarak Galaxy M20'nin su damlası biçiminde bir çentiğe ve Samsung’un Infinity U olarak lanse ettiği ekran tipine sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihaz çok büyük ihtimalle Samsung’un ilk çentikli akıllı telefon modeli olacak.

https://www.gizmochina.com/2018/11/22/samsung-ga Yorum Yaz
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