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Samsung Galaxy Note 10 Pro, 4.500 mAh bataryayla gelecek

Samsung'un bu Yaz tanıtması beklenen iki telefonundan biri olacak olan Galaxy Note 10 Pro modelinin pil fotoğrafı paylaşıldı. Pil, S10 5G modeliyle aynı gibi görünüyor.
3 hf.
4,7b
1
7
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Şubat ayında gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde S10 ailesini ve fazlasını tanıtan Samsung, Yaz içerisinde ise beklenildiği üzere Note ailesini tanıtacak. Normalde tekil konuştuğumuz bu Note serisi, bu yıl ortaya çıkan söylentilere göre birden fazla modele sahip olacak ve bunlardan birisi standart modelin yanında Note Pro. 
Galaxy Note 10 Pro modeli hakkında yeni ortaya çıkan bataryaya göre cihaz 4.500 mAh kapasiteli, görece büyük bir pil ile geliyor. Bu pil, Galaxy S10 5G modelinde kullanılanla aynı görünüyor. 
Pilin üzerindeki model numarası EB-BN975ABU, firmanın beklenen amiral gemisi Note 10 Pro’nun SM-N975 model numarasıyla gördüğünüz üzere kolayca bağdaşıyor. 
Geçen yılın Note 9 modelinde kullanılan pilin kapasitesi tam olarak 4.000 mAh’di. Samsung bu kapasite artışını umarız güvenliğe dikkat ederek yapar çünkü önceki deneyimlerimizden pili fazla sıkıştırınca ne olduğunu gâyet iyi öğrendik.

https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/crtfc/73/selectCrtfcInfo.do?entrpsNmS=Samsung%20SDI%20VIETNAM%20Co.,%20LTD&insttId=&productNmS=&crtfcCdS=03&crtfcInsttCdS=&page=1&row=25&crtfcSn=CRTF_000000001108789 Yorum Yaz
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DODANLI 3 hf. en beğenilen
Note 7 pil patlaması ile samsung'un karizmasını zedelemiş ama tüm dünyada satılan cihazları toplayarakta ne kadar büyük bir firma olduğunu kanıtlamıştır.
Note serisine gelince android telefonlar bir yana note serisi başka bir yanadır. Muadili yoktur.
Note 7 pil patlaması ile samsung'un karizmasını zedelemiş ama tüm dünyada satılan cihazları toplayarakta ne kadar büyük bir firma olduğunu kanıtlamıştır.N...
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onsos1100 3 hf.
Samsung bu bataryayı zaten s10 5G de kullandı. Editör ve yorum yapan arkadaşlar samsung a neyin tavsiyesinde bulunuyor anlamıyorum....
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khaos 3 hf.
Editörün espirisi de ön yargısı kadar sığ çok komik çok güldük
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khaos 3 hf.
Editörün espirisi de ön yargısı kadar sığ çok komik çok güldük
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cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu khaos
Yorum için teşekkürler
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onsos1100 3 hf.
Samsung bu bataryayı zaten s10 5G de kullandı. Editör ve yorum yapan arkadaşlar samsung a neyin tavsiyesinde bulunuyor anlamıyorum....
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cbabuccuoglu 3 hf. yeni yorumcu onsos1100
Merhabalar. Yazıda ben de S10 5G'de pilin kullanıldığını belirttim evet fakat hatırlarsanız Note 7'deki ilk patlamaların sebebi pilin yapısı değil kasayla pil arasındaki boşluğun yetersizliğiydi. Kasa pile hasar vererek patlamalar yaratıyordu.
Bu modelde beklentimiz Samsung'un bunlara dikkat etmesi yönünde, ki edecektir.
Yorumunuz için teşekkürler.
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DODANLI 3 hf. en beğenilen
Note 7 pil patlaması ile samsung'un karizmasını zedelemiş ama tüm dünyada satılan cihazları toplayarakta ne kadar büyük bir firma olduğunu kanıtlamıştır.
Note serisine gelince android telefonlar bir yana note serisi başka bir yanadır. Muadili yoktur.
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V4LKyR 3 hf.
Samsung'a söyleyin pili fazla sıkıştırmasınlar...
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esmerbuyucu 3 hf.
Bomb has been planted!
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