Samsung Galaxy Note 10 Pro, 4.500 mAh bataryayla gelecek

Şubat ayında gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde S10 ailesini ve fazlasını tanıtan Samsung, Yaz içerisinde ise beklenildiği üzere Note ailesini tanıtacak. Normalde tekil konuştuğumuz bu Note serisi, bu yıl ortaya çıkan söylentilere göre birden fazla modele sahip olacak ve bunlardan birisi standart modelin yanında Note Pro.

Galaxy Note 10 Pro modeli hakkında yeni ortaya çıkan bataryaya göre cihaz 4.500 mAh kapasiteli, görece büyük bir pil ile geliyor. Bu pil, Galaxy S10 5G modelinde kullanılanla aynı görünüyor.

Pilin üzerindeki model numarası EB-BN975ABU, firmanın beklenen amiral gemisi Note 10 Pro’nun SM-N975 model numarasıyla gördüğünüz üzere kolayca bağdaşıyor.

https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/crtfc/73/selectCrtfcInfo.do?entrpsNmS=Samsung%20SDI%20VIETNAM%20Co.,%20LTD&insttId=&productNmS=&crtfcCdS=03&crtfcInsttCdS=&page=1&row=25&crtfcSn=CRTF_000000001108789

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Geçen yılın Note 9 modelinde kullanılan pilin kapasitesi tam olarak 4.000 mAh’di. Samsung bu kapasite artışını umarız güvenliğe dikkat ederek yapar çünkü önceki deneyimlerimizden pili fazla sıkıştırınca ne olduğunu gâyet iyi öğrendik.