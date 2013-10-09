Samsung Galaxy Note 3'e, Lionel Messi'li yeni reklam filmi

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine bu yıl 13 milyar dolar harcayacağı bildirilen Samsung, futbol dünyasının son dönemdeki en popüler yıldızı olan FC Barcelona takımının oyuncusu Lionel Messi'nin başrolde olduğu yepyeni bir reklam filmi ile karşımıza çıkıyor.

Hazırlanan reklam filminde, Lionel Messi, "The Developer" sıfatıyla gelir seviyesinin düşük olduğu bölgedeki futbol sevdalısı çocukların hayalini gerçekleştiren, bunu yaparken de Samsung'un Action Memo, Pen Window, Scrapbook and eller serbest arama gibi özellikleri kullanan başrol karakteri olarak bizleri selamlıyor.

Galaxy Note 3 ve Galaxy Gear'ın vurgulandığı reklam filmi, müziğin ön planda olduğu kısa film edasında çekilmiş. Adam Hashemi tarafından yönetilen klipte, Lorde'nin Royals isimli şarkısı kullanılmış. Messi Vakfı'nın çocuklara yönelik projelerinin dramatik yeniden anlatımı olan klip, Samsung'un sahip olduğu pazarlama gücünü de gösteriyor.