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Samsung Galaxy Note 3'e, Lionel Messi'li yeni reklam filmi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note 3'e, Lionel Messi'li yeni reklam filmi
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine bu yıl 13 milyar dolar harcayacağı bildirilen Samsung, futbol dünyasının son dönemdeki en popüler yıldızı olan FC Barcelona takımının oyuncusu Lionel Messi'nin başrolde olduğu yepyeni bir reklam filmi ile karşımıza çıkıyor. 
Hazırlanan reklam filminde, Lionel Messi, "The Developer" sıfatıyla gelir seviyesinin düşük olduğu bölgedeki futbol sevdalısı çocukların hayalini gerçekleştiren, bunu yaparken de Samsung'un Action Memo, Pen Window, Scrapbook and eller serbest arama gibi özellikleri kullanan başrol karakteri olarak bizleri selamlıyor. 
Galaxy Note 3 ve Galaxy Gear'ın vurgulandığı reklam filmi, müziğin ön planda olduğu kısa film edasında çekilmiş. Adam Hashemi tarafından yönetilen klipte, Lorde'nin Royals isimli şarkısı kullanılmış.  Messi Vakfı'nın çocuklara yönelik projelerinin dramatik yeniden anlatımı olan klip, Samsung'un sahip olduğu pazarlama gücünü de gösteriyor. 

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What a Goal 6 yıl en beğenilen
Fifa 14 kapak resmi mi uygun görüldü haber için ?

Edit:Fifa 13müş düzelten herkese teşekkürler.
6 Yanıt Yanıtla +28
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Bradley Cooper 6 yıl
Apple, Iphone 5C reklamı için Sabri Sarıoğlu ile görüşmelere başladığını duyurdu.
1 Yanıt Yanıtla +23
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Schnitter 6 yıl
İyide telefon zaten Messi kadar.
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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/... şarkıyı isteyenler buradan dinleyebilir.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
messinin insanlığına yakışan bi reklam olmuş bu reklamı bizim devleti yönetenlere izletmek lazım beton yığılı semtlerimizde yeşile spor alanlarına hasret olduk
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gfbekir 6 yıl
Sanırım Messi oynamamış, photoshopla Messi'yi yapıştırmışlar gibi.
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..scream.. 6 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz...
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bababll 6 yıl
samsung çektiği reklam ile de tüketiciyi kandırıyor. nerede messi reklamın sonunda 2sn oda vesikalık. belden aşağısı dublor.
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kojiro 6 yıl
Televizyonda filan izlesen belki şaşırırsın da Messili reklam diye izliyorsun bir saat adam yok ortalıkta bi sırıtıp bitiyor :D Spoiler böyle bir şey...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
messi ye verecekleri para ile calisan ve muhendislere verseler en azindan otomasyon olmaz daha kaliteli kasa ve donanim yaparlar belkide kendi isletim sistemlerini yaparlar
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Stateless Society 6 yıl
Reklamı izledikten sonra gidipte note 3 alayım demedim yani, pes oynayasım geldi, başarısız olmuş
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Sergio Agüero 6 yıl
Anaa Lorde
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Jacobıan 6 yıl
rodi varken
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Guest-323E4D72D 6 yıl
İstedikleri kadar reklam yapsınlar yinede not üçün plastik olmadığı anlamına gelmez :D



İnsan azıcık akıllanır ya kaç seri telefon çıkardın hala plastiğe devam ediyorsun.Hatta artık olayın plastik kısmını aştım kullandığı plastikte bile hayır yok :D Böyle gitsin hep bizde dalga geçmeye devam edelim.Çok eğleniyoruz :D
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BeranSetaou 6 yıl
Bu reklam Note 3 reklamımı , yoksa yıkım reklamımı , yoksa çocukların seslerinimi reklam yapmışlar.
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Guest-323E4D72D 6 yıl
İstedikleri kadar reklam yapsınlar yinede not üçün plastik olmadığı anlamına gelmez :D
İnsan azıcık akıllanır ya kaç seri telefon çıkardın hala plastiğe devam ediyorsun.Böyle gitsin hep bizde dalga geçmeye devam edelim.Çok eğleniyoruz :D
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Master_Evil 6 yıl
messi bile kurtaramaz note3ü bu fiyattan düşmesi lazım
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matmuhendisi 6 yıl
Baktı olmuyor iste sonuc
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Kulak Misafiri 6 yıl
Ne anlatıyor ki şimdi bu reklam hiç birşey anlamadım!!

WHO, Unicef tarzı bir reklam olmuş açıkçası.
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