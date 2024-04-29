Infinix GT 20 Pro, özel oyun çipiyle piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Infinix'in yeni akıllı telefonu Infinix GT 20 Pro, Suudi Arabistan'da piyasaya sürüldü. C şekilli RGB ışık modülünü bünyesinde barındıran Cyber ​​Mecha tasarımı ile oldukça dikkat çeken cihaz, yüzde 94,3 ekran/gövde oranı sunmakta.

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İşte Infinix GT 20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:

Tam Boyutta Gör 164,26 x 75,43 x 8,15 mm boyutlarında ve 194 gram ağırlığında olan Infinix GT 20 Pro, IP54 dereceli toza ve suya dayanıklı bir kasaya sahip. Ayrıca cihaz, oyunculara yönelik olduğundan 120 fps'ye kadar oyun kare hızlarına ulaşmak için MEMC ve Oyun Optik Optimizasyon teknolojisini kullanan özel bir oyun ekranı çipi olan Pixelworks X5 Turbo ile donatıldı.

Ekran: FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2340Hz PWM karartma, 1.300 nitlik tepe parlaklık ve DCI-P3 renk gamına sahip 6,78 inç AMOLED ekran

FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2340Hz PWM karartma, 1.300 nitlik tepe parlaklık ve DCI-P3 renk gamına sahip 6,78 inç AMOLED ekran İşlemci: Dimensity 8200 Ultimate

Dimensity 8200 Ultimate RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM

8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM Depolama: 256 GB UFS 3.1 depolama

256 GB UFS 3.1 depolama Arka Kamera: OIS destekli 108 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü

OIS destekli 108 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü Ön Kamera: 32MP

32MP Pil: 45W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya

45W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C bağlantı noktası

Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C bağlantı noktası Renk: Mecha Silver, Mecha Blue ve Mecha Orange

Sürükleyici bir oyun deneyimi için JBL çift hoparlör ve oyun içi titreşim için x ekseni doğrusal motorla donatılan cihaz, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere iki seçenekle satışa sunulmakta. Cihazın fiyatına değinecek olursak ise 12GB RAM'e sahip olan seçenek bir perakendeci sitesinde yaklaşık 346 dolar fiyat etiketiyle listelendi.

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Infinix GT 20 Pro, piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı