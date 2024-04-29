Infinix GT 20 Pro, özel oyun çipiyle piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Infinix GT 20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2340Hz PWM karartma, 1.300 nitlik tepe parlaklık ve DCI-P3 renk gamına sahip 6,78 inç AMOLED ekran
- İşlemci: Dimensity 8200 Ultimate
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 256 GB UFS 3.1 depolama
- Arka Kamera: OIS destekli 108 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 32MP
- Pil: 45W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C bağlantı noktası
- Renk: Mecha Silver, Mecha Blue ve Mecha Orange
Sürükleyici bir oyun deneyimi için JBL çift hoparlör ve oyun içi titreşim için x ekseni doğrusal motorla donatılan cihaz, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere iki seçenekle satışa sunulmakta. Cihazın fiyatına değinecek olursak ise 12GB RAM'e sahip olan seçenek bir perakendeci sitesinde yaklaşık 346 dolar fiyat etiketiyle listelendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.