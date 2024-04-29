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    Infinix GT 20 Pro, özel oyun çipiyle piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

    Infinix'in oyunculara yönelik yeni akıllı telefonu Infinix GT 20 Pro, piyasaya sürüldü. İşte özel oyun çipi Pixelworks X5 Turbo ile donatılan cihazın özellikleri ve fiyatı:
    Infinix GT 20 Pro, piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Infinix'in yeni akıllı telefonu Infinix GT 20 Pro, Suudi Arabistan'da piyasaya sürüldü. C şekilli RGB ışık modülünü bünyesinde barındıran Cyber ​​Mecha tasarımı ile oldukça dikkat çeken cihaz, yüzde 94,3 ekran/gövde oranı sunmakta.

    İşte Infinix GT 20 Pro'nun özellikleri ve fiyatı:

    Infinix GT 20 Pro, piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    164,26 x 75,43 x 8,15 mm boyutlarında ve 194 gram ağırlığında olan Infinix GT 20 Pro, IP54 dereceli toza ve suya dayanıklı bir kasaya sahip. Ayrıca cihaz, oyunculara yönelik olduğundan 120 fps'ye kadar oyun kare hızlarına ulaşmak için MEMC ve Oyun Optik Optimizasyon teknolojisini kullanan özel bir oyun ekranı çipi olan Pixelworks X5 Turbo ile donatıldı.
    • Ekran: FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2340Hz PWM karartma, 1.300 nitlik tepe parlaklık ve DCI-P3 renk gamına sahip 6,78 inç AMOLED ekran
    • İşlemci:  Dimensity 8200 Ultimate
    • RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 256 GB UFS 3.1 depolama
    • Arka Kamera: OIS destekli 108 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü
    • Ön Kamera: 32MP
    • Pil: 45W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, IR blaster ve USB-C bağlantı noktası
    • Renk: Mecha Silver, Mecha Blue ve Mecha Orange

    Sürükleyici bir oyun deneyimi için JBL çift hoparlör ve oyun içi titreşim için x ekseni doğrusal motorla donatılan cihaz, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere iki seçenekle satışa sunulmakta. Cihazın fiyatına değinecek olursak ise 12GB RAM'e sahip olan seçenek bir perakendeci sitesinde yaklaşık 346 dolar fiyat etiketiyle listelendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    çocuğu concerta kullananlar bu iphone"da hücresel veriyi kullanmak için güncelleme gerekiyor sevgilim öpüşmek istemiyor telefondan silinen notları geri getirme skoda rapid yorum

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