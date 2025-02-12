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    Samsung Galaxy S26 Ultra batarya kapasitesiyle rakiplerini geride bırakabilir

    Samsung’un Galaxy S25 serisini tanıtmasının üzerinden henüz bir ay geçmiş olmasına rağmen, şimdide yeni Galaxy S26 serisine ilişkin önemli bilgiler gelmeye başladı.

    Samsung Galaxy S26 Ultra batarya kapasitesiyle öne çıkacak

    Akıllı telefon üreticileri, ince ve güçlü cihazlar sunabilmek için batarya teknolojisinde önemli değişikliklere gidiyor. Son yıllarda Çinli markalar, silikon-karbon (Si/C) bataryalara geçerek hem işlemcilerin yüksek güç ihtiyacını karşılamayı hem de batarya ömrünü artırmayı başardı. Özellikle Honor'un ultra ince Magic V2 modeliyle başlattığı bu trend, şimdi Samsung’a sıçrıyor.

    Güney Kore'den gelen bilgilere göre, Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde silikon-karbon batarya kullanacağı konuşuluyor. Bu yenilik, cihazın batarya kapasitesini 7.000 mAh seviyesine çıkararak rakiplerine fark atmasını sağlayabilir. Zira piyasadaki bazı Çinli rakipler, Nubia Red Magic 10 Pro (7.050 mAh) ve yaklaşan Redmi Turbo 4 Pro (7.500 mAh) gibi yüksek kapasiteli bataryalar sunuyor. Samsung’un bu hamlesi, Apple dahil büyük üreticileri de benzer yeniliklere yönlendirebilir.

    Samsung’un yazılım tarafında da büyük adımlar attığı biliniyor. One UI 7 ile gelen optimizasyonlar, Galaxy S24 Ultra’da batarya ömrünü ciddi ölçüde artırdı. Eğer Galaxy S26 serisi gerçekten silikon-karbon batarya ile gelirse, şarj süresi konusunda çığır açabilir.

    Bir diğer dikkat çeken detay ise 65W hızlı şarj desteği. Batarya kapasitesinin artmasıyla birlikte bu teknoloji, kullanıcıların cihazlarını daha kısa sürede şarj etmelerini sağlayacak. Ancak, tüm bu bilgiler şimdilik iddialardan ibaret. Samsung, cihazların geliştirme süreci tamamlanana kadar farklı değişiklikler yapabilir. Önümüzdeki aylarda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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