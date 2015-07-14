Samsung Galaxy Note 5, 12 Ağustos'ta lanse edilebilir

Uzakdoğu merkezli saygın yayın kuruluşu Digitimes'ın, Tayvanlı operatörlerden elde ettiği bilgiye göre Galaxy Note 5'in lansmanı 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. New York'ta yapılacak tanıtımı takiben 14 Ağustos'tan itibaren büyük pazarlara sunulmuş olacak.

Dün yayınladığımız detaylı analizde belirttiğimiz üzere, ePOP teknolojisine sahip Exynos 7422 işlemcisinin güç vermesi beklenen telefon, 5.7-inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacak. Digitimes'ın haberine göre Galaxy Note 5'in ekranı kavisli olacak ve yaygın olarak kullanılan kablosuz şarj standartlarını destekleyecek.

Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone öncesi yüksek satış adetleri hedefleyen Samsung, hızlı davranacak gibi görünüyor. Lansman ve satış başlangıç tarihi arasındaki 2 günlük kısa periyot ta şirketin bu konudaki arzusunu gözler önüne seriyor. 4GB RAM ve geliştirilmiş S-Pen kalem teknolojisi gibi özelliklerle gelecek telefonun, tasarımında yapılan değişiklikler ve sahip olduğu pilin kapasitesi de merak konusu.

Samsung Galaxy Note 5'teki ePOP teknolojisinin detayları için;

Mobilite programının son bölümündeki Samsung Galaxy Note 5 yorumlarını izlemek için;

http://www.digitimes.com/news/a20150714PD203.html