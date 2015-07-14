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Samsung Galaxy Note 5, 12 Ağustos'ta lanse edilebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,9b
1
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note 5, 12 Ağustos'ta lanse edilebilir
 
Uzakdoğu merkezli saygın yayın kuruluşu Digitimes'ın, Tayvanlı operatörlerden elde ettiği bilgiye göre Galaxy Note 5'in lansmanı 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. New York'ta yapılacak tanıtımı takiben 14 Ağustos'tan itibaren büyük pazarlara sunulmuş olacak.
Dün yayınladığımız detaylı analizde belirttiğimiz üzere, ePOP teknolojisine sahip Exynos 7422 işlemcisinin güç vermesi beklenen telefon, 5.7-inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacak. Digitimes'ın haberine göre Galaxy Note 5'in ekranı kavisli olacak ve yaygın olarak kullanılan kablosuz şarj standartlarını destekleyecek. 
Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone öncesi yüksek satış adetleri hedefleyen Samsung, hızlı davranacak gibi görünüyor. Lansman ve satış başlangıç tarihi arasındaki 2 günlük kısa periyot ta şirketin bu konudaki arzusunu gözler önüne seriyor. 4GB RAM ve geliştirilmiş S-Pen kalem teknolojisi gibi özelliklerle gelecek telefonun,  tasarımında yapılan değişiklikler ve sahip olduğu pilin kapasitesi de merak konusu.
Samsung Galaxy Note 5'teki ePOP teknolojisinin detayları için;
Mobilite programının son bölümündeki Samsung Galaxy Note 5 yorumlarını izlemek için;

http://www.digitimes.com/news/a20150714PD203.html Yorum Yaz
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tolga5000 4 yıl
arkadaşlar galaxy note 5 kesin lansman tarihini söylüyorum 21 ağustos
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MyWorldLife 4 yıl
Vergiden korksaydık bu ülkede yaşamazdık.


Ben minimum 32'lik için 3.600 diyorum 3.600 - 3.800 idealdir bu cihaz için.


Fakirliğin alemi yok.


DH'de ki herkes 1.90 yakışıklı sarışın ve zengin oldukları için sıkıntı olacağını düşünmüyorum ek vergilerin.
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elektroman91 4 yıl
yerli üretime destek filan hikaye. vergiler şahhaane, sar ver sar ver.
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turkay23 4 yıl
Vay be sony z5 iphone 6s note 5 s6 edge plus.ne model alıcaz bakalım.2,5 senedir teelfon değiştirmiyorum.inşallah fiyatlar iyi girer piyasaya
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danGerfuLL 4 yıl turkay23
turkay23

Vay be sony z5 iphone 6s note 5 s6 edge plus.ne model alıcaz bakalım.2,5 senedir teelfon değiştirmiyorum.inşallah fiyatlar iyi girer piyasaya

Fiyatlar iyi girer de piyasaya mı girer, bize mi girer o konuda pek emin değilim.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl fx57
Tanıtıldığı gün satışa çıkar mı bir bilginiz var mı?
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justasecond 4 yıl
Z5i de merak ediyorum :)
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yolyordam35 4 yıl
Uzun yıllar götürecek telefon bu gibime geliyor.
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murdocklawless 4 yıl
kavisli ekran ise 3000 liradan koyarsın sepete.
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aycibin 4 yıl
alttaki habere göre kavisli note henüz yok.belki note edge modeli sonradan eklenebilir yine.note5'le beraber s6 edge plus çıkacak.kavisli diye onla karıştırmışlardır.

bir de batarya 4100mah demişler.bu baya iddialı olmuş.

gsmarena.com/...
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ultrAslan-BH 4 yıl
Kral sahne alacak...
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kadirirdem 4 yıl
eger öyle olursa temmuz sonu gibi davetiyeler gönderilir basına....
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