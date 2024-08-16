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    Uygun fiyatlı, dev ekranlı: Samsung Galaxy A06 tanıtıldı

    Samsung, Galaxy A serisine yeni bir üye daha eklediğini açıkladı. Uygun fiyatlı ve dev ekranlı Samsung Galaxy A06, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte resmen tanıtıldı.
    Uygun fiyatlı, dev ekranlı: Samsung Galaxy A06 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A serisine sessiz sedasız yeni bir üye daha eklediğini açıkladı. Resmiyete kavuşturulan Samsung Galaxy A06, önceki sızıntılardan farklı bir şey sunmuyor. Bununla birlikte cihaz, geniş ekranı, uzun ömürlü pili ve genç kullanıcıların iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayan birçok pratik özelliği ile segmentinde öne çıkıyor.

    Galaxy A06 neler sunuyor?

    Yeni nesil “Key Islands” tasarımına sahip olan Galaxy A06, bugüne kadar Galaxy A serisinde bulunan en büyük ekran olan 6,7 inçlik bir ekrana sahip. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran aynı zamanda HD+ çözünürlük sağlıyor. Donanım tarafında ise A05 ile aynı MediaTek Helio G85 çipini kullanıyor.

    Uygun fiyatlı, dev ekranlı: Samsung Galaxy A06 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    4 GB veya 6 GB RAM ile desteklenen telefonda 64GB veya 128GB depolama alanı yer alıyor. Arka tarafta çift kameraya sahip olan Galaxy A06’nın ana sensörü ise 50 MP çözünürlüğünde. Aynı zamanda telefonda 5.000mAh’lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya 25W şarjı destekliyor.

    Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olan telefon Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Samsung, Galaxy A06 için 2 işletim sistemi sürümü yükselmesi vereceğini taahhüt ediyor.

    Galaxy A06 özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç 90Hz HD+
    • İşlemci: MediaTek Helio G85
    • Ram: 4/6 GB
    • Depolama: 64/128GB
    • Arka kamera: Çift kamera, 50 MP birincil sensör
    • Batarya: 5.000 mAh, 25W
    • İşletim sistemi: Android 14

    Galaxy A06 fiyatı ve çıkış tarihi

    Samsung, Galaxy A06’yı 22 Ağustos tarihinden itibaren Vietnam’da satışa çıkarak. Galaxy A06’nin 4 GB RAM’li modeli için yaklaşık 127 dolar, 6 GB RAM’li modeli için ise yaklaşık 151 dolar talep ediliyor. Henüz Galaxy A06'nın küresel pazara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Galaxy A05’in Türkiye’ye geldiğini düşünürsek bu modelin de büyük ihtimalle geleceğini varsayabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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