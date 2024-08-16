Uygun fiyatlı, dev ekranlı: Samsung Galaxy A06 tanıtıldı

Galaxy A06 neler sunuyor?
Yeni nesil “Key Islands” tasarımına sahip olan Galaxy A06, bugüne kadar Galaxy A serisinde bulunan en büyük ekran olan 6,7 inçlik bir ekrana sahip. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran aynı zamanda HD+ çözünürlük sağlıyor. Donanım tarafında ise A05 ile aynı MediaTek Helio G85 çipini kullanıyor.
Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olan telefon Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Samsung, Galaxy A06 için 2 işletim sistemi sürümü yükselmesi vereceğini taahhüt ediyor.
Galaxy A06 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç 90Hz HD+
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- Ram: 4/6 GB
- Depolama: 64/128GB
- Arka kamera: Çift kamera, 50 MP birincil sensör
- Batarya: 5.000 mAh, 25W
- İşletim sistemi: Android 14
Galaxy A06 fiyatı ve çıkış tarihi
Samsung, Galaxy A06’yı 22 Ağustos tarihinden itibaren Vietnam’da satışa çıkarak. Galaxy A06’nin 4 GB RAM’li modeli için yaklaşık 127 dolar, 6 GB RAM’li modeli için ise yaklaşık 151 dolar talep ediliyor. Henüz Galaxy A06'nın küresel pazara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Galaxy A05’in Türkiye’ye geldiğini düşünürsek bu modelin de büyük ihtimalle geleceğini varsayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.