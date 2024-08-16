Uygun fiyatlı, dev ekranlı: Samsung Galaxy A06 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A serisine sessiz sedasız yeni bir üye daha eklediğini açıkladı. Resmiyete kavuşturulan Samsung Galaxy A06, önceki sızıntılardan farklı bir şey sunmuyor. Bununla birlikte cihaz, geniş ekranı, uzun ömürlü pili ve genç kullanıcıların iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayan birçok pratik özelliği ile segmentinde öne çıkıyor.

Galaxy A06 neler sunuyor?

Yeni nesil “Key Islands” tasarımına sahip olan Galaxy A06, bugüne kadar Galaxy A serisinde bulunan en büyük ekran olan 6,7 inçlik bir ekrana sahip. 90Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran aynı zamanda HD+ çözünürlük sağlıyor. Donanım tarafında ise A05 ile aynı MediaTek Helio G85 çipini kullanıyor.

Tam Boyutta Gör 4 GB veya 6 GB RAM ile desteklenen telefonda 64GB veya 128GB depolama alanı yer alıyor. Arka tarafta çift kameraya sahip olan Galaxy A06’nın ana sensörü ise 50 MP çözünürlüğünde. Aynı zamanda telefonda 5.000mAh’lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya 25W şarjı destekliyor.

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Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olan telefon Android 14 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Samsung, Galaxy A06 için 2 işletim sistemi sürümü yükselmesi vereceğini taahhüt ediyor.

Galaxy A06 özellikleri

Ekran : 6,7 inç 90Hz HD+

: 6,7 inç 90Hz HD+ İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 Ram : 4/6 GB

: 4/6 GB Depolama : 64/128GB

: 64/128GB Arka kamera : Çift kamera, 50 MP birincil sensör

: Çift kamera, 50 MP birincil sensör Batarya : 5.000 mAh, 25W

: 5.000 mAh, 25W İşletim sistemi: Android 14

Galaxy A06 fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung, Galaxy A06’yı 22 Ağustos tarihinden itibaren Vietnam’da satışa çıkarak. Galaxy A06’nin 4 GB RAM’li modeli için yaklaşık 127 dolar, 6 GB RAM’li modeli için ise yaklaşık 151 dolar talep ediliyor. Henüz Galaxy A06'nın küresel pazara ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Galaxy A05’in Türkiye’ye geldiğini düşünürsek bu modelin de büyük ihtimalle geleceğini varsayabiliriz.

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