Samsung, Galaxy Note II için Smart Dock aksesuarını tanıttı





Samsung, yıl sonuna kadar 10 milyon adet satış beklediği Note serisinin yeni üyesi 5.5 inçlik Galaxy Note II için yeni bir aksesuar tanıttı.





Motorola'nın Webtop aksesuarını hatırlatan ürünün adı Smart Dock. Standart bir dock ünitesi sunan aksesuarın farkı bir ekran sunmuyor oluşu. Bunun yerine HDMI çıkışı ile görüntüyü doğrudan harici ekranlara aktarabiliyor.





Aksesuar üzerinde 3 adet USB girişi bulunuyor. Fare-klavye seti ve harici bir disk sürücü rahatlıkla bu bağlantılara takılabiliyor. Ayrıca bir 3.5 inç stereo kulaklık girişi ve microUSB girişi bulunuyor. Böylece harici ekranda çalışırken cihazınızı şarj da edebiliyorsunuz.





Galaxy Note II için Smart Dock ürünü 100$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ay içerisinde uluslararası pazarlara da ulaşması bekleniyor.

http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/EDD-S20JWEGSTA-features