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Samsung, Galaxy Note II için Smart Dock aksesuarını tanıttı

6 yıl
2,8b
1
22
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, yıl sonuna kadar 10 milyon adet satış beklediği Note serisinin yeni üyesi 5.5 inçlik Galaxy Note II için yeni bir aksesuar tanıttı.

Motorola'nın Webtop aksesuarını hatırlatan ürünün adı Smart Dock. Standart bir dock ünitesi sunan aksesuarın farkı bir ekran sunmuyor oluşu. Bunun yerine HDMI çıkışı ile görüntüyü doğrudan harici ekranlara aktarabiliyor.

Aksesuar üzerinde 3 adet USB girişi bulunuyor. Fare-klavye seti ve harici bir disk sürücü rahatlıkla bu bağlantılara takılabiliyor. Ayrıca bir 3.5 inç stereo kulaklık girişi ve microUSB girişi bulunuyor. Böylece harici ekranda çalışırken cihazınızı şarj da edebiliyorsunuz. 

Galaxy Note II için Smart Dock ürünü 100$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ay içerisinde uluslararası pazarlara da ulaşması bekleniyor.

http://www.samsung.com/us/mobile/cell-phones-accessories/EDD-S20JWEGSTA-features Yorum Yaz
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Soul741 6 yıl en beğenilen
Webtob değil multimedia dock'u andırıyor.
motorola.com/...
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_fırtına_ 5 yıl
Arkadaslar aranizda note2 multimedia smartdock kullanan var mi? Ben de yeni aldim ama tv ile uydu cihazimi birbirine baglayan hdmi kablosunun uyduya takili olan girisini cikartip smartdock a bagladigimda note2 ekraninin sadece sol ust kosesi ( kabaca sol ustteki 1 cm2 lik alan) tv ekraninin sag tarafina ve ekranin yaklasik %10luk bolumune aktariliyor. Tv ekraninin geri kalan bolumu simsiyah kaliyor. Ses aktariminda bir sorun yok. Gayet basarili ses aktariminda. Telefonda ugrastim ama ayar bulamadim. Tv de ise 16:9 formati..vs birsuru sey denedim ama basaramadim. Aranizda yardimci olabilecek olan var mi?
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Hi!Galaxy 6 yıl
qökalp58
Pahalı

EPL-3FHUBEGSTD HDMI Çıkış adaptörü (kutu içeriğinde şarj aleti yok) 70TL
EDD-D200BEGSTD Masa Üstü şarj standı (kutu içeriğinde şarj aleti yok) 85TL
ETA-U90EWEGSTD Note 2 orjinal şarj aleti 45TL
Bunların toplamı zaten 200TL yapıyor. Verdiğim kodlardan kontrol edersin.
Bu smart dock ta telefonun şarj olurken aynı anda hem tv ye görüntü aktarıyosun, hem klavye+mouse bağlayıp video izleyebiliyosun yada oyun oynuyabiliyorsun, hem de flash bellek bağlayabiliyorsun. Fiyatıda 139TL
Neye göre pahalı dostum?
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EHABERDAR 6 yıl Hi!Galaxy
Hi!Galaxy
qökalp58
Pahalı

EPL-3FHUBEGSTD HDMI Çıkış adaptörü (kutu içeriğinde şarj aleti yok) 70TL
EDD-D200BEGSTD Masa Üstü şarj standı (kutu içeriğinde şarj aleti yok) 85TL
ETA-U90EWEGSTD Note 2 orjinal şarj aleti 45TL
Bunların toplamı zaten 200TL yapıyor. Verdiğim kodlardan kontrol edersin.
Bu smart dock ta telefonun şarj olurken aynı anda hem tv ye görüntü aktarıyosun, hem klavye+mouse bağlayıp video izleyebiliyosun yada oyun oynuyabiliyorsun, hem de flash bellek bağlayabiliyorsun. Fiyatıda 139TL
Neye göre pahalı dostum?

Ben dec139 tl ye almak istiyorum ama stoklarda yok diye gozukuyor..nereden bulabilirim baska..fikri olan varmi?
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Hi!Galaxy 6 yıl
Arkadaşlar ürün turkiyede satışa çıktı. Galaxy S3 de çalışıyor. Aşağıdaki linkde var hatta...
samsungevi.com/...
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derhener21 6 yıl
Istanbulda hemen hemen tum bayı toptan ve aksesuarları gezdım yalnız henuz normal dock bıle yok.ınternette arastırdım oradanda gelmesı 1 aydan fazla deyınce sanırım ulkemıze gelmesı 2 ayı bulur. Alan veya kullanan teknolojı dostlarımız varmıdır acaba_?
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Ulfast 6 yıl
Hala yok piyasada

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Hi!Galaxy 6 yıl derhener21
derhener21
Istanbulda hemen hemen tum bayı toptan ve aksesuarları gezdım yalnız henuz normal dock bıle yok.ınternette arastırdım oradanda gelmesı 1 aydan fazla deyınce sanırım ulkemıze gelmesı 2 ayı bulur. Alan veya kullanan teknolojı dostlarımız varmıdır acaba_?

Brn aldım kullanıyorum. S3 de de çalışıyor. Aksesuar çok başarılı olmuş. Tv ye bağladım birde kablosuz mouse taktım. Dev ekranda android kullanıyorum. Kutudan bi tane note2 şarj aleti birde usb data kablosu çıktı. Yani standı tvnin altına sabitliyorsun. Eve geldiğinde cihazı üzerine takıyorsun. Telefonun sarj olurken ondan mahrum kalmıyorsun. Ben surdan aldım..

samsungevi.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Galaxy note1 icinde kullanilabilirmi acaba?
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ALBAY 6 yıl
Maliyeti 20 doları geçerse yüzüme tükürün.100$ nedir ya?
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Amedra 6 yıl
Bunun alıcısı da vardır şimdi.
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DH Misafiri 6 yıl
bu dock'a harici dvd yazı felan da bağlanabiliyor mu? mesala all in one printer felan. kısacası tam bir pc gibi çalışabiliyor muyuz
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serverdx 6 yıl
meego +1
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Anakhaa 6 yıl
bence harika olmuş. her özellik için ayrı bir kablo almaktan ve cihazın sağından solundan kablo çıkmasından kurtarır biz note kullanıcılarını...
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Zuko 6 yıl
Pahalı.
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