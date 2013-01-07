Samsung Galaxy S Advance için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı





Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ve TouchWiz 4.0 ile yaklaşık bir yıl önce satışa çıkan Samsung'un orta seviye akıllı telefonu Galaxy S Advance, üreticinin resmi Facebook sayfasından bildirdiği gibi 2013'ün ilk günlerinde Android 4.1.2 Jelly Bean versiyonuna güncellenmeye başladı. TouchWiz Nature kullanıcı arayüzünü de beraberinde getiren yeni yazılım, ilk olarak Rusya'daki cihaz sahiplerine dağıtılıyor. 18 Aralık tarihli, I9070XXLPY yapı numaralı Firmware, dağıtım kapsamındaki kullanıcılar tarafından Samsung'un Kies yardımcı programı ya da telefon üzerinden FOTA yoluyla indirilebiliyor.

WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü 4 inçlik bir ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 çipset, 768MB sistem belleği ve 8GB dahili hafızayı bünyesinde barındıran GT-I9070 model numarasına sahip akıllı telefon, bu güncelleme ile Güney Koreli üreticinin 2012'de piyasaya sürdüğü birçok çözümüne eşlik eden yeni kullanıcı arayüzü ve bu arayüze entegre yazılımsal fonksiyonlarla donatılacak. Rusya için dağıtım başlamış olsa da Sammobile.com, deneme çalışmalarının devam etmesinden dolayı diğer ülkelerdeki Galaxy S Advance sahiplerinin ancak Mart ayında yeni yazılıma erişebileceklerini tahmin ediyor. Dileyen kullanıcılar Rusya bölgesine ait yazılımı da Odin programını kullanarak tecrübe edebilirler.

http://www.sammobile.com/2013/01/07/samsung-start-jelly-bean-updates-galaxy-advance/