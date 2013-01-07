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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S Advance için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
4,3b
1
46
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ve TouchWiz 4.0 ile yaklaşık bir yıl önce satışa çıkan Samsung'un orta seviye akıllı telefonu Galaxy S Advance, üreticinin resmi Facebook sayfasından bildirdiği gibi 2013'ün ilk günlerinde Android 4.1.2 Jelly Bean versiyonuna güncellenmeye başladı. TouchWiz Nature kullanıcı arayüzünü de beraberinde getiren yeni yazılım, ilk olarak Rusya'daki cihaz sahiplerine dağıtılıyor. 18 Aralık tarihli, I9070XXLPY yapı numaralı Firmware, dağıtım kapsamındaki kullanıcılar tarafından Samsung'un Kies yardımcı programı ya da telefon üzerinden FOTA yoluyla indirilebiliyor.
WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü 4 inçlik bir ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 çipset, 768MB sistem belleği ve 8GB dahili hafızayı bünyesinde barındıran GT-I9070 model numarasına sahip akıllı telefon, bu güncelleme ile Güney Koreli üreticinin 2012'de piyasaya sürdüğü birçok çözümüne eşlik eden yeni kullanıcı arayüzü ve bu arayüze entegre yazılımsal fonksiyonlarla donatılacak. Rusya için dağıtım başlamış olsa da Sammobile.com, deneme çalışmalarının devam etmesinden dolayı diğer ülkelerdeki Galaxy S Advance sahiplerinin ancak Mart ayında yeni yazılıma erişebileceklerini tahmin ediyor. Dileyen kullanıcılar Rusya bölgesine ait yazılımı da Odin programını kullanarak tecrübe edebilirler.

http://www.sammobile.com/2013/01/07/samsung-start-jelly-bean-updates-galaxy-advance/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rimesia 6 yıl en beğenilen
S2'ye gelecek güncelleme Exynos açığı yüzünden geciktiği söylenmişti.Bu telefon exynos kullanmadığı için haliyle güncelleme S2'den önce çıktı.S2'ye zaten güncelleme geleceği kesin ve ortada sızıntı bir sürüm var yani adamlar üzerinde çalışıyor.Neden bu kadar sinir anlam veremedim.
S2'ye gelecek güncelleme Exynos açığı yüzünden geciktiği söylenmişti.Bu telefon exynos kullanmadığı için haliyle güncelleme S2'den önce çıktı.S2'ye zaten güncel...
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DH Misafiri 4 yıl
Benim telefon 4 sene önce babam ırktan almıştı. Ben yapıyor um güncelleme sıstem belleği yenilenmesi dıyor
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Son Nefes
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Jacobıan 6 yıl
oha bu telefona 4.1 vermiş samsung helal olsun
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göktürk 6 yıl
Rimesia
göktürk Arkadaşlar az önce 12.02.2013 saat 15.47 de samsung müşteri hizmetlerini aradım ve malesef Türkiyedeki cihazla jelly bin güncellemesi gelmeyecek dediler. Şimdilik bu şekilde bir beklentiniz olmasın diyorlar. Yurtdışı cihazlar ile Tr deki cihazların anakartları farklı olduğu için aynı güncellemeler uyumsuzdur deniyor. Bilgilerinize.
İyi sallamışlar
Anakart uyumsuzsa odin üzerinden biz nasıl yüklüyoruz ?

Evet o konuda çok inanmadım , odin yüklemesinide biliyorum ama Tr için olan jl şuan görünmüyor arkadaşlar. En Resmi kanaldan sordum.
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BeY_oĞLu 6 yıl
1.000 tl para sayıp aldım advange yi bu nasıl hizmet anlayışı ya. arkadaşımda iphone 3 var adamı kıskanır oldum artık. ayda bir güncelleme alıyor. daha bir yıllık geçmişi olan telefona bile güncelleme gelmiyor. hani telefon kötü olsa yine neyse eski deriz ama hala piyasada satışa sunduğu çoğu telefondan üstün. açıkçası cok iğrenç bir tablo.
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göktürk 6 yıl
Arkadaşlar az önce 12.02.2013 saat 15.47 de samsung müşteri hizmetlerini aradım ve malesef Türkiyedeki cihazla jelly bin güncellemesi gelmeyecek dediler. Şimdilik bu şekilde bir beklentiniz olmasın diyorlar. Yurtdışı cihazlar ile Tr deki cihazların anakartları farklı olduğu için aynı güncellemeler uyumsuzdur deniyor.
Bilgilerinize.
1 Yanıt Yanıtla
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Rimesia 6 yıl göktürk
göktürk

Arkadaşlar az önce 12.02.2013 saat 15.47 de samsung müşteri hizmetlerini aradım ve malesef Türkiyedeki cihazla jelly bin güncellemesi gelmeyecek dediler. Şimdilik bu şekilde bir beklentiniz olmasın diyorlar. Yurtdışı cihazlar ile Tr deki cihazların anakartları farklı olduğu için aynı güncellemeler uyumsuzdur deniyor.

Bilgilerinize.

İyi sallamışlar
Anakart uyumsuzsa odin üzerinden biz nasıl yüklüyoruz ?
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BeY_oĞLu 6 yıl
Herseye ragmen guncelleme alacagimizi bilmek guzel. Advange android 4 ile dis kapinin dis mandali gibi olmus gibiydi.
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cyber518 6 yıl
Gelir herhalde
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alinaspetronas 6 yıl
i9070p' ye güncelleme gelecek mi?
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Ciddi Kedii 6 yıl
S2 için deneme sürümü var zaten neyin kafasındasiniz

Illa resmi Türk romu beklerim dersen daha çok bekleyin
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ariftanis 6 yıl
s2 kulaniyorum 4.1.2 kullaniyorum 2 aydir hiç bir sorun cıkamdı gayet akici bir şekilde kullaniyorum
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Red_devil33 6 yıl
Zoruma gitmedi desem yalan olur advenced kaç sattı S2 kaç ?¿
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DH Misafiri 6 yıl
Selamın aleyküm arkadaşlar. Ben ilk defa akıllı telefon aldım ve telefonum samsung Advance ama sistem güncellemesi hakkında hiç bir fikrim yok. Advance 2.3. 3 işletim sistemi kullanıyor güncelleme türkiyeye geldiğinde nasıl telefonu mu guncelleyebilirim bana yardımcı olur musunuz. Teşekkürler
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