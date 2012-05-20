Samsung Galaxy S III tüm zamanların en hızlı satan cihazı olmaya aday

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un akıllı telefon piyasayasındaki yeni amiral gemisi Galaxy S III, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Birkaç hafta içerisinde satışa sunulacak olan Galaxy S III, farklı ülkelerdeki çok sayıda GSM operatöründen gelen 9 milyon adetlik ön-sipariş dikkate alındığında tüm zamanların en hızlı satan elektronik cihazı olacak gibi görünüyor. Bu konuda rekorun şu anki sahibi olan Microsoft'un Xbox 360'a yönelik hareket kontrolcüsü Kinect, 60 gün içerisinde 8 milyon adet satmıştı. Galaxy S III'ün piyasaya çıkmadan aldığı 9 milyon adetlik sipariş, telefonu açık bir fark ile zirveye taşıyacak gibi görünüyor.
Kullanılan ekran panelinden, işlemciye ve NAND bellek çipine kadar tamamı Samsung imzası taşıyan Galaxy S III'ün üretimi için yaklaşık 75,000 çalışanın görev aldığı tahmin ediliyor. Samsung'un 5 milyon adet Galaxy S III üretimi için 60 üretim hattına ya da diğer bir ifade ile 38400 çalışana ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, 9 milyon adetlik ön-sipariş için yukarıda ifade ettiğimiz miktarda çalışanın görev alması gerekiyor. Bu sayıya ulaşılmasında referans alınan nokta ise Foxconn'un iPhone 4/4S üretim süreci zira 640 Foxconn çalışanının ayda 84000 adet telefon ürettiği ifade edilirken, aynı sürecin Galaxy S III'e uyarlanması sonucunda ortaya 75000 çalışan gibi devasa bir üretim ekibinin çıktığı hesap edilmekte.
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Galaxy S kullananlar bilir hafif yuvarlak hatlar çok tatlı bunda hat biraz daha yuvarlar... amaç tek ellede kullanımı kolay olsun diye... Çoğu kişi eleştiriyor ama eline alınca alacağı telefonlar listesindeki yerini alacağı kesin :)
Bir ürün ne kadar çok eleştiri alırsa alsın eğer satış rakamı iyiyse gelen eleştiriler kötüde olsa cihazın büyük bir rakip olduğunun ve oldukça iyi olduğunun en açık kanıtıdır :))