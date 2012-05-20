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Samsung Galaxy S III tüm zamanların en hızlı satan cihazı olmaya aday

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
41,4b
1
124
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı telefon piyasayasındaki yeni amiral gemisi Galaxy S III, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Birkaç hafta içerisinde satışa sunulacak olan Galaxy S III, farklı ülkelerdeki çok sayıda GSM operatöründen gelen 9 milyon adetlik ön-sipariş dikkate alındığında tüm zamanların en hızlı satan elektronik cihazı olacak gibi görünüyor. Bu konuda rekorun şu anki sahibi olan Microsoft'un Xbox 360'a yönelik hareket kontrolcüsü Kinect, 60 gün içerisinde 8 milyon adet satmıştı. Galaxy S III'ün piyasaya çıkmadan aldığı 9 milyon adetlik sipariş, telefonu açık bir fark ile zirveye taşıyacak gibi görünüyor.
Kullanılan ekran panelinden, işlemciye ve NAND bellek çipine kadar tamamı Samsung imzası taşıyan Galaxy S III'ün üretimi için yaklaşık 75,000 çalışanın görev aldığı tahmin ediliyor. Samsung'un 5 milyon adet Galaxy S III üretimi için 60 üretim hattına ya da diğer bir ifade ile 38400 çalışana ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, 9 milyon adetlik ön-sipariş için yukarıda ifade ettiğimiz miktarda çalışanın görev alması gerekiyor. Bu sayıya ulaşılmasında referans alınan nokta ise Foxconn'un iPhone 4/4S üretim süreci zira 640 Foxconn çalışanının ayda 84000 adet telefon ürettiği ifade edilirken, aynı sürecin Galaxy S III'e uyarlanması sonucunda ortaya 75000 çalışan gibi devasa bir üretim ekibinin çıktığı hesap edilmekte. 

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Merveeeeeeeeee 7 yıl en beğenilen
bir bu konudaki yorumlara bak, birde s3'ün tanıtıldığı akşam açılan konudaki yorumlara. komedisiniz valla : )
3 Yanıt Yanıtla +53
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bayraak 7 yıl
Çok şık gerçektende. Param olsa bende alırdım
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Gopc@ 7 yıl
samsungu seviyorum laaa. adamlar çizilmez ekran koyuyorlardı şimdide çizilmez (kolay kolay çizilmeyen) arka kapak koymuşlar :D malzeme kalitesi düşük diyenler ellerindeki cihazı yere bir düşürsünler :D Ben çok düşürdüm tek bir çizik bile yok.. Yok ekrana jelatin al yok çizilmesin diye kadife kılıf sipariş et hep para tuzağı... samsung size hepsini cihazla sunuyor :D
Galaxy S kullananlar bilir hafif yuvarlak hatlar çok tatlı bunda hat biraz daha yuvarlar... amaç tek ellede kullanımı kolay olsun diye... Çoğu kişi eleştiriyor ama eline alınca alacağı telefonlar listesindeki yerini alacağı kesin :)
Bir ürün ne kadar çok eleştiri alırsa alsın eğer satış rakamı iyiyse gelen eleştiriler kötüde olsa cihazın büyük bir rakip olduğunun ve oldukça iyi olduğunun en açık kanıtıdır :))
samsungu seviyorum laaa. adamlar çizilmez ekran koyuyorlardı şimdide çizilmez (kolay kolay çizilmeyen) arka kapak koymuşlar :D malzeme kalitesi düşük diyenler e...
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maverick666 7 yıl
Takip
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DH Misafiri 7 yıl
valla s2 den memnunum neden s3 geceyim?
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Ensar1367 7 yıl
iyide şarjı nasıl acaba?En baba telefona dünyanın parası veriliyor.tam gün şöyle rahatça kullanmak ızdırap yani.İnsanın gözü hep batarya süresinde.Şarjı uzatmak için olmadık şeylerle uğraş dur.Yok b unu kıs,yok şunu kapat.Şu batarya ile ile ilgili uğraşsalarya hep dış görünüz ekran şu bu.Onu rahatlıkla kullanamadıktan sonra neye yararki.
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Project Scorpio 7 yıl
Noob Apple da çok geride kaldı iphone 5'i bu sene çıkartması lazım.
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Rainbow6 7 yıl
Yuvarlak tasarim iyi olmadi ben erkegim, bu kiz telefonu gibi duruyo ... birde yok cizilmiyo malzeme kalitesi 80 defa yere dustu bisi olmadi falan diye direten arkadaslar var insanlari yaniltmayin ( muhtemelen bu forumda samsung telefon , aksesuar , yedek parca falan satan birirleri var insanlari gazlayip yandas olusturmaya calisiyolar gibi geldi bana ) kuzendeki telefon cazir cazir cizildi 2 defa dustu koseden catlak var oyle dustu dediysek 2. kattan asa falan dusmedi ondan sonrada telefon sapitmaya baslamis ( bir arkasim ve eside galaxy almislardi onlarin problemler daha da uzun )
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Chandler Bing 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Yuvarlak tasarim iyi olmadi ben erkegim, bu kiz telefonu gibi duruyo ... birde yok cizilmiyo malzeme kalitesi 80 defa yere dustu bisi olmadi falan diye direten arkadaslar var insanlari yaniltmayin ( muhtemelen bu forumda samsung telefon , aksesuar , yedek parca falan satan birirleri var insanlari gazlayip yandas olusturmaya calisiyolar gibi geldi bana ) kuzendeki telefon cazir cazir cizildi 2 defa dustu koseden catlak var oyle dustu dediysek 2. kattan asa falan dusmedi ondan sonrada telefon sapitmaya baslamis ( bir arkasim ve eside galaxy almislardi onlarin problemler daha da uzun )

kuzeninizin telefonunun modeli nedir? şöyle bir şey var ki gorilla glass her cihazda yok. hatta bir söylentiye göre gorilla glass türkiye'de satılan samsung telefonlarda yok. galaxy s2'de yurtdışında gorilla glasslı olarak satılırken buradaki gorilla glasssız satılıyor(muş). ne kadar doğru bilmiyorum ama şikayetler bol bu yönde. normal gorilla glass'ı çizmek aşırı derecede zordur. hatta çizilmez diyip geçebiliriz.
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artcraft35 7 yıl
talerk
b0Ni07 bir bu konudaki yorumlara bak, birde s3ün tanıtıldığı akşam açılan konudaki yorumlara. komedisiniz valla : )
bunlar s3 çıkmadan önce krall geliyor dıye bağıranlar şimdi de lafın altında kalmamak için böyle davranıyo şıkmış kımı kandırıyosun sen

sen beğenmedin diye kötü mü yani. mesela ben balık sevmem bir başkası patlıcan sevmez, balık veya patlıcan biz sevmiyoruz diye kötü müdür?
ayrıca dünyada 6.5 milyar insan var. illaki bir kesim bunu beğenip alıcaktır. kaldı ki 9 milyon satılmış.
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alp0007 7 yıl
Samsung'a wawe 2'imden dolayı küs olmasam, birde paraya kıyabilsem alırdım.
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superegoid 7 yıl
Başladı mı gene pompalamasyon haberler..aferin samsung apple dan sadece telefon kasası kopyalamayı değil pr nasıl yapılır onu da öğrenmiş.
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zekiusen 7 yıl
linkten bakktım.hakkaten ön kamerası harika görünüyor.kim ne derse desin harika bir tasarım,harika bir telefon.gs2 verip gs3 alacağım kesin
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ketrp 7 yıl
ah keşke bunun içinde iOS olsa
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meego 7 yıl
güzel telefon güzel sipariş almış , bunu hakediyor
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