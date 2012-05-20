Samsung Galaxy S III tüm zamanların en hızlı satan cihazı olmaya aday

Samsung'un akıllı telefon piyasayasındaki yeni amiral gemisi Galaxy S III, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Birkaç hafta içerisinde satışa sunulacak olan Galaxy S III, farklı ülkelerdeki çok sayıda GSM operatöründen gelen 9 milyon adetlik ön-sipariş dikkate alındığında tüm zamanların en hızlı satan elektronik cihazı olacak gibi görünüyor. Bu konuda rekorun şu anki sahibi olan Microsoft'un Xbox 360'a yönelik hareket kontrolcüsü Kinect, 60 gün içerisinde 8 milyon adet satmıştı. Galaxy S III'ün piyasaya çıkmadan aldığı 9 milyon adetlik sipariş, telefonu açık bir fark ile zirveye taşıyacak gibi görünüyor.

Kullanılan ekran panelinden, işlemciye ve NAND bellek çipine kadar tamamı Samsung imzası taşıyan Galaxy S III'ün üretimi için yaklaşık 75,000 çalışanın görev aldığı tahmin ediliyor. Samsung'un 5 milyon adet Galaxy S III üretimi için 60 üretim hattına ya da diğer bir ifade ile 38400 çalışana ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, 9 milyon adetlik ön-sipariş için yukarıda ifade ettiğimiz miktarda çalışanın görev alması gerekiyor. Bu sayıya ulaşılmasında referans alınan nokta ise Foxconn'un iPhone 4/4S üretim süreci zira 640 Foxconn çalışanının ayda 84000 adet telefon ürettiği ifade edilirken, aynı sürecin Galaxy S III'e uyarlanması sonucunda ortaya 75000 çalışan gibi devasa bir üretim ekibinin çıktığı hesap edilmekte.