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    Xiaomi MIX Fold 4 tanıtıldı: Karbon fiber tasarım, dörtlü arka kamera

    Xiaomi, 19 Temmuz'da Lei Jun'un sunumuyla yeni etkinliğini düzenledi. Etkinlik, Xiaomi MIX Fold 4 modeliyle başladı. Mix Fold 4, markanın şimdiye kadarki en gelişmiş ve hafif katlanır telefonu.

    Xiaomi, 19 Temmuz’da yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Lei Jun, açılışı Xiaomi MIX Fold 4 modeliyle yaptı. Mix Fold 4, tamamen karbon fiber tasarımının yanında rakiplerinden daha ince ve hafif form faktörüyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi MIX Fold 4 neler sunuyor?

    xiaomi mix fold 4 katlanır telefon özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, MIX Fold 4'teki dikdörtgen arka kamera modülünün tasarımını biraz değiştirdi; önceki modelden daha büyük ve alt kenarı artık kavisli. Güç düğmesi Godix tarafından üretilen parmak izi tarayıcısı olarak da işlev görüyor. Katlanabilir telefon, güvenilirliği artırdığı ve inceliği koruduğu söylenen markanın Dragon Bone Engine 2.0 teknolojisine sahip. Ağırlığı azaltmak için T800H yüksek mukavemetli karbon fiber mimarisi kullanılmış. Xiaomi, menteşenin 500.000 katlamaya dayandığını iddia ediyor. Telefon, katlandığında 9.47 mm, açıldığında 4.59 mm inceliğinde. Katlanabilir telefon 226 gr ağırlığında. Honor Magic V2’den hem daha ince hem de daha hafif. Galaxy Z Fold 6’dan da 13 gr daha hafif ve daha ince. Telefonun kasası IPX8 sertifikalı.

    Xiaomi MIX Fold 4'ün harici ekranı, 6.56 inç ve dört tarafı kavisli geliyor. İç ekran ise 7.98 inç ve 2K çözünürlük sağlıyor. Her iki ekran da OLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision desteği sunuyor. Xiaomi, bu modelde ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor.

    Xiaomi MIX Fold 4, Leica imzalı dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera, 2x zoom yapabilen 50 MP portre telefoto kamera, 5x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kamera eşlik ediyor. Telefon, 16 GB RAM (LPDDR5x) ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.0) geliyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan katlanabilir telefon, 5100 mAh batarya ile donatılmış. Batarya, 67W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekliyor. Son olarak, ısı dağıtımı için yerleşik ultra ince VC sistemi bulunuyor.

    Xiaomi MIX Fold 4 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi MIX Fold 4 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi MIX Fold 4, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 1237 dolar. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi Mix Fold 4 fiyat etiketi şu şekilde:
    • 12 GB RAM + 256 GB: 1.237 dolar
    • 16GB RAM + 512GB: 1375 dolar
    • 16GB RAM + 1TB: 1.513 dolar

    Xiaomi MIX Fold 4 özellikleri

    Xiaomi MIX Fold 4 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Dış ekran: 7.98 inç, 2224x2488, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED
    • İç ekran: 6.56 inç, 1080x2520, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED
    • İşletim sistemi: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 10MP f/2.9 (periscope) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5100 mAh, 67w kablolu, 50w kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 14, HyperOS
    • Boyut: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm (açıldığında), 159.4 x 73.1 x 9.5 (katlandığında)
    • Ağırlık: 226 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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