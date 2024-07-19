Xiaomi MIX Fold 4 tanıtıldı: Karbon fiber tasarım, dörtlü arka kamera

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Xiaomi, 19 Temmuz’da yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Lei Jun, açılışı Xiaomi MIX Fold 4 modeliyle yaptı. Mix Fold 4, tamamen karbon fiber tasarımının yanında rakiplerinden daha ince ve hafif form faktörüyle dikkat çekiyor.

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Xiaomi MIX Fold 4 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, MIX Fold 4'teki dikdörtgen arka kamera modülünün tasarımını biraz değiştirdi; önceki modelden daha büyük ve alt kenarı artık kavisli. Güç düğmesi Godix tarafından üretilen parmak izi tarayıcısı olarak da işlev görüyor. Katlanabilir telefon, güvenilirliği artırdığı ve inceliği koruduğu söylenen markanın Dragon Bone Engine 2.0 teknolojisine sahip. Ağırlığı azaltmak için T800H yüksek mukavemetli karbon fiber mimarisi kullanılmış. Xiaomi, menteşenin 500.000 katlamaya dayandığını iddia ediyor. Telefon, katlandığında 9.47 mm, açıldığında 4.59 mm inceliğinde. Katlanabilir telefon 226 gr ağırlığında. Honor Magic V2’den hem daha ince hem de daha hafif. Galaxy Z Fold 6’dan da 13 gr daha hafif ve daha ince. Telefonun kasası IPX8 sertifikalı.

Xiaomi MIX Fold 4'ün harici ekranı, 6.56 inç ve dört tarafı kavisli geliyor. İç ekran ise 7.98 inç ve 2K çözünürlük sağlıyor. Her iki ekran da OLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision desteği sunuyor. Xiaomi, bu modelde ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor.

Xiaomi MIX Fold 4, Leica imzalı dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera, 2x zoom yapabilen 50 MP portre telefoto kamera, 5x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kamera eşlik ediyor. Telefon, 16 GB RAM (LPDDR5x) ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.0) geliyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan katlanabilir telefon, 5100 mAh batarya ile donatılmış. Batarya, 67W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekliyor. Son olarak, ısı dağıtımı için yerleşik ultra ince VC sistemi bulunuyor.

Xiaomi MIX Fold 4 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi MIX Fold 4, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 1237 dolar. Bellek ve depolama alanına göre Xiaomi Mix Fold 4 fiyat etiketi şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 1.237 dolar

16GB RAM + 512GB: 1375 dolar

16GB RAM + 1TB: 1.513 dolar

Xiaomi MIX Fold 4 özellikleri

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Dış ekran : 7.98 inç, 2224x2488, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED

: 7.98 inç, 2224x2488, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED İç ekran : 6.56 inç, 1080x2520, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED

: 6.56 inç, 1080x2520, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED İşletim sistemi : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 10MP f/2.9 (periscope) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 10MP f/2.9 (periscope) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5100 mAh, 67w kablolu, 50w kablosuz şarj

: 5100 mAh, 67w kablolu, 50w kablosuz şarj Yazılım : Android 14, HyperOS

: Android 14, HyperOS Boyut : 159.4 x 143.3 x 4.6 mm (açıldığında), 159.4 x 73.1 x 9.5 (katlandığında)

: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm (açıldığında), 159.4 x 73.1 x 9.5 (katlandığında) Ağırlık: 226 g

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Xiaomi MIX Fold 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı