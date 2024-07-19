Xiaomi MIX Fold 4 tanıtıldı: Karbon fiber tasarım, dörtlü arka kamera

- Xiaomi MIX Fold 4 neler sunuyor?
- Xiaomi MIX Fold 4 fiyatı ne kadar?
- Xiaomi MIX Fold 4 özellikleri
- Yorumlar
Xiaomi, 19 Temmuz’da yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı. Lei Jun, açılışı Xiaomi MIX Fold 4 modeliyle yaptı. Mix Fold 4, tamamen karbon fiber tasarımının yanında rakiplerinden daha ince ve hafif form faktörüyle dikkat çekiyor.
Xiaomi MIX Fold 4 neler sunuyor?
Xiaomi MIX Fold 4'ün harici ekranı, 6.56 inç ve dört tarafı kavisli geliyor. İç ekran ise 7.98 inç ve 2K çözünürlük sağlıyor. Her iki ekran da OLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve Dolby Vision desteği sunuyor. Xiaomi, bu modelde ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor.
Xiaomi MIX Fold 4, Leica imzalı dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera, 2x zoom yapabilen 50 MP portre telefoto kamera, 5x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kamera eşlik ediyor. Telefon, 16 GB RAM (LPDDR5x) ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.0) geliyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan katlanabilir telefon, 5100 mAh batarya ile donatılmış. Batarya, 67W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekliyor. Son olarak, ısı dağıtımı için yerleşik ultra ince VC sistemi bulunuyor.
Xiaomi MIX Fold 4 fiyatı ne kadar?
- 12 GB RAM + 256 GB: 1.237 dolar
- 16GB RAM + 512GB: 1375 dolar
- 16GB RAM + 1TB: 1.513 dolar
Xiaomi MIX Fold 4 özellikleri
- Dış ekran: 7.98 inç, 2224x2488, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED
- İç ekran: 6.56 inç, 1080x2520, 3000 nit, 120Hz, LTPO AMOLED
- İşletim sistemi: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 10MP f/2.9 (periscope) + 12MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5100 mAh, 67w kablolu, 50w kablosuz şarj
- Yazılım: Android 14, HyperOS
- Boyut: 159.4 x 143.3 x 4.6 mm (açıldığında), 159.4 x 73.1 x 9.5 (katlandığında)
- Ağırlık: 226 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.