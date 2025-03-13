Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile birlikte ilk kemik iletimli kulaklığını tanıtabilir

Samsung Electronics'in MX bölümündeki bazı kaynaklar, Samsung'un Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'yi tanıtacağı Temmuz etkinliğinde kemik iletimli kulaklığını da göstereceğini ortaya çıkardı.
Kemik iletimli kulaklıkların özellikleri
Kemik iletimli kulaklıklar, sesi doğrudan kafatasının kemikleri aracılığıyla ileterek, sesi kulak zarından iletme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ses dalgalarını elmacık kemikleri, şakaklar ve çevresindeki kıkırdaklar aracılığıyla titreşimler yoluyla iç kulağa iletiyor. Bunun işitme kaybı veya herhangi bir kulak kanalı sorunu riskini azalttığı bildiriliyor. Kemik iletimli kulaklıklar açık tasarıma sahip olduğundan müzik dinlerken çevreyi duymayı da kolaylaştırıyor.
Samsung'un kemik iletimli kulaklığının tasarımı ve özelliklerine ilişkin henüz bir bilgi yok. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 katlanır telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi beklendiğinden, önümüzdeki günlerde kulaklık hakkında daha fazla şey sızdırılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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