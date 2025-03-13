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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile birlikte ilk kemik iletimli kulaklığını tanıtabilir

    Yeni bir rapor, Samsung'un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı dikkat çekici ürünü ortaya çıkardı. En iyi kemik iletimli kulaklık markaları arasında artık Samsung'u da göreceğiz.
    samsung kemik iletimli kulaklık Tam Boyutta Gör
    Kemik iletimli kulaklıklar yeni bir teknoloji değil; Bose, Philips, Shokz vb. gibi birçok marka bu teknolojiye sahip kulaklıklar sunuyor. Şimdi, bu pazara Samsung da katılıyor.

    Samsung Electronics'in MX bölümündeki bazı kaynaklar, Samsung'un Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'yi tanıtacağı Temmuz etkinliğinde kemik iletimli kulaklığını da göstereceğini ortaya çıkardı.

    Kemik iletimli kulaklıkların özellikleri

    Kemik iletimli kulaklıklar, sesi doğrudan kafatasının kemikleri aracılığıyla ileterek, sesi kulak zarından iletme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ses dalgalarını elmacık kemikleri, şakaklar ve çevresindeki kıkırdaklar aracılığıyla titreşimler yoluyla iç kulağa iletiyor. Bunun işitme kaybı veya herhangi bir kulak kanalı sorunu riskini azalttığı bildiriliyor. Kemik iletimli kulaklıklar açık tasarıma sahip olduğundan müzik dinlerken çevreyi duymayı da kolaylaştırıyor.

    Samsung'un kemik iletimli kulaklığının tasarımı ve özelliklerine ilişkin henüz bir bilgi yok. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 katlanır telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesi beklendiğinden, önümüzdeki günlerde kulaklık hakkında daha fazla şey sızdırılacaktır.

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