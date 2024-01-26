Samsung açıkladı: Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek?

Galaxy AI herkese gelmiyor
Kaçıranlar için Samsung, daha önce Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Galaxy AI desteği kazanacağını doğrulamıştı. Son paylaşılan bilgiler ise, bu desteğin 2023 ve sonrasında üretilen modeller ile sınırlı olacağını gösteriyor. Yani Galaxy S22 serisi dahil, çok sayıda cihaz pas geçilecek. Bunun esas nedeni ise bulut yükünden kaynaklı. Zira hem Galaxy S22 hem de Galaxy S23 FE, benzer yonga setine sahip.
Bildiğiniz gibi Galaxy AI, cihazlara entegre edilmiş yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra, üçüncü taraf bulut servislerinden de destek alıyor. Dolayısıyla listeye eklenen her cihaz, bulut konusunda daha fazla yük demek.
AI performansı ve bulut kaynakları izlenecek
Bu konuda Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet, ''Zaman içinde AI deneyimlerimizin [mobil] performansla desteklenebilmesini sağlamak istiyoruz, bu da CPU ve GPU kabiliyetine yol açıyor. Şimdilik öğreniyoruz; adım adım ilerliyoruz. Galaxy AI'nın Galaxy S24 serisinde iyi çalıştığını biliyoruz ve [Galaxy S23 serisi] üzerinde iyi çalışacağını da biliyoruz. Ancak ortalama bir müşteri için yapay zeka kullanım yoğunluğunun ne olacağını ve [dolayısıyla bu] yoğunluğun cihaz üzerindeki kaynakları ve bulut kaynaklarını nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.'' dedi.
Buradan yola çıkarak Galaxı AI özelliklerinin eski cihazlara gelme olasılığı halen mevcut. Ancak Koreli dev, mevcut yoğunluğu ve AI performansını güvence altına almayı planlıyor. Kısaca yakın bir tarih de olmasa da, gelecekte listenin güncellendiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.