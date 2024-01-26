Samsung açıkladı: Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek?

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, Galaxy S24 serisi veheyecan verici duyurular ile tamamlandı.Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI'ın tanıtılması oldu diyebiliriz. Hatta sürpriz bir biçimde bunun eski cihazlara da ulaşacağı açıklandı. Destek kazanacak modeller ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

Galaxy AI herkese gelmiyor

Kaçıranlar için Samsung, daha önce Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Galaxy AI desteği kazanacağını doğrulamıştı. Son paylaşılan bilgiler ise, bu desteğin 2023 ve sonrasında üretilen modeller ile sınırlı olacağını gösteriyor. Yani Galaxy S22 serisi dahil, çok sayıda cihaz pas geçilecek. Bunun esas nedeni ise bulut yükünden kaynaklı. Zira hem Galaxy S22 hem de Galaxy S23 FE, benzer yonga setine sahip.

Bildiğiniz gibi Galaxy AI, cihazlara entegre edilmiş yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra, üçüncü taraf bulut servislerinden de destek alıyor. Dolayısıyla listeye eklenen her cihaz, bulut konusunda daha fazla yük demek.

AI performansı ve bulut kaynakları izlenecek

Bu konuda Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet, ''Zaman içinde AI deneyimlerimizin [mobil] performansla desteklenebilmesini sağlamak istiyoruz, bu da CPU ve GPU kabiliyetine yol açıyor. Şimdilik öğreniyoruz; adım adım ilerliyoruz. Galaxy AI'nın Galaxy S24 serisinde iyi çalıştığını biliyoruz ve [Galaxy S23 serisi] üzerinde iyi çalışacağını da biliyoruz. Ancak ortalama bir müşteri için yapay zeka kullanım yoğunluğunun ne olacağını ve [dolayısıyla bu] yoğunluğun cihaz üzerindeki kaynakları ve bulut kaynaklarını nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.'' dedi.

Galaxy AI özellikleri 2025’e kadar ücretsiz, peki sonra? 1 hf. önce eklendi

Buradan yola çıkarak Galaxı AI özelliklerinin eski cihazlara gelme olasılığı halen mevcut. Ancak Koreli dev, mevcut yoğunluğu ve AI performansını güvence altına almayı planlıyor. Kısaca yakın bir tarih de olmasa da, gelecekte listenin güncellendiğini görebiliriz.

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