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    Anlık Bildirim

    Samsung açıkladı: Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek?

    Galaxy S24 serisi ile tanıtılan Galaxy AI özellikleri belirli eski Samsung akıllı telefon ve tabletlere geliyor. Peki bu modeller neler olacak? İşte detaylar...
    Samsung açıkladı: Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek? Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, Galaxy S24 serisi veheyecan verici duyurular ile tamamlandı.Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI'ın tanıtılması oldu diyebiliriz. Hatta sürpriz bir biçimde bunun eski cihazlara da ulaşacağı açıklandı. Destek kazanacak modeller ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

    Galaxy AI herkese gelmiyor

    Kaçıranlar için Samsung, daha önce Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Galaxy AI desteği kazanacağını doğrulamıştı. Son paylaşılan bilgiler ise, bu desteğin 2023 ve sonrasında üretilen modeller ile sınırlı olacağını gösteriyor. Yani Galaxy S22 serisi dahil, çok sayıda cihaz pas geçilecek. Bunun esas nedeni ise bulut yükünden kaynaklı. Zira hem Galaxy S22 hem de Galaxy S23 FE, benzer yonga setine sahip. 

    Bildiğiniz gibi Galaxy AI, cihazlara entegre edilmiş yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra, üçüncü taraf bulut servislerinden de destek alıyor. Dolayısıyla listeye eklenen her cihaz, bulut konusunda daha fazla yük demek.

    AI performansı ve bulut kaynakları izlenecek

    Bu konuda Samsung Müşteri Deneyimi Başkanı Patrick Chomet, ''Zaman içinde AI deneyimlerimizin [mobil] performansla desteklenebilmesini sağlamak istiyoruz, bu da CPU ve GPU kabiliyetine yol açıyor. Şimdilik öğreniyoruz; adım adım ilerliyoruz. Galaxy AI'nın Galaxy S24 serisinde iyi çalıştığını biliyoruz ve [Galaxy S23 serisi] üzerinde iyi çalışacağını da biliyoruz. Ancak ortalama bir müşteri için yapay zeka kullanım yoğunluğunun ne olacağını ve [dolayısıyla bu] yoğunluğun cihaz üzerindeki kaynakları ve bulut kaynaklarını nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz.'' dedi.

    Buradan yola çıkarak Galaxı AI özelliklerinin eski cihazlara gelme olasılığı halen mevcut. Ancak Koreli dev, mevcut yoğunluğu ve AI performansını güvence altına almayı planlıyor. Kısaca yakın bir tarih de olmasa da, gelecekte listenin güncellendiğini görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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