Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor

Galaxy S10 ve S10+ modellerine bir güncelleme yayınlayan Samsung, telefonlarının ekran altı parmak izi okuyucularını hızlandırdı.

Dün yayınlanan ve acil olarak işaretlenen güncelleme, biyometrik güvenlik yaması olarak not ediliyor ve 6,9MB boyuta sahip. Alt başlıklar arasında sadece parmak izleri yazıyor ve güncellemeyi yükleyen kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarına gerek duyulmuyor.

Samsung’un yeni kullandığı parmak izi sensörü teknolojisi, cihazların çıkışından bu yana bir kesim tarafından eleştiriliyor. Kapasitif okuyuculara kıyasla yavaş kalan ultrasonik ekran altı sensörler, bu güncellemenin ardından çok daha hızlı hâle geldi. Bu hızlanma her ne kadar kullanıcılara iyi gelecek olsa da cihazlar hâlâ S10e kadar hızlı kilit açmayı başaramıyor.

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Güncellemeyi tahmin ettiğiniz üzere sadece Galaxy S10 ve S10+ alıyor.modeli, diğer ikisinin aksine kapasitif bir parmak izi sensörüyle geliyor.Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve üstte bağlantısı yer alan haberde S10 kullanıcılarından birisi üç boyutlu yazıcıdan çıkardığı parmak iziyle telefonunun kilidini açabiliyordu. Samsung bu güncellemeyle bu güvenlik açığını mı kapattı yoksa hızlandırmak ana hedef miydi henüz bilmiyoruz.