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Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor

Samsung'un yeni amiral gemilerinden ikisi olan Galaxy S10 ve S10+, sahip oldukları ultrasonik parmak izi sensörüyle ilgi çekmişti. Yeni güncelleme bu sensörleri tepkiyi azaltacak ölçüde hızlandırıyor.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Galaxy S10 ve S10+ modellerine bir güncelleme yayınlayan Samsung, telefonlarının ekran altı parmak izi okuyucularını hızlandırdı.
Dün yayınlanan ve acil olarak işaretlenen güncelleme, biyometrik güvenlik yaması olarak not ediliyor ve 6,9MB boyuta sahip. Alt başlıklar arasında sadece parmak izleri yazıyor ve güncellemeyi yükleyen kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarına gerek duyulmuyor.
Güncellemeyi tahmin ettiğiniz üzere sadece Galaxy S10 ve S10+ alıyor. S10e modeli, diğer ikisinin aksine kapasitif bir parmak izi sensörüyle geliyor.
Samsung’un yeni kullandığı parmak izi sensörü teknolojisi, cihazların çıkışından bu yana bir kesim tarafından eleştiriliyor. Kapasitif okuyuculara kıyasla yavaş kalan ultrasonik ekran altı sensörler, bu güncellemenin ardından çok daha hızlı hâle geldi. Bu hızlanma her ne kadar kullanıcılara iyi gelecek olsa da cihazlar hâlâ S10e kadar hızlı kilit açmayı başaramıyor.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve üstte bağlantısı yer alan haberde S10 kullanıcılarından birisi üç boyutlu yazıcıdan çıkardığı parmak iziyle telefonunun kilidini açabiliyordu. Samsung bu güncellemeyle bu güvenlik açığını mı kapattı yoksa hızlandırmak ana hedef miydi henüz bilmiyoruz.

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DH Misafiri 1 ay
alamiyorsan camur atma..
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intel7mix 1 ay
Göstermelik hızlandırmalar. Tüketiciye arkandayız göstermesi.
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OverClocK1ng 1 ay
Çağrı bilmiyorum biliyor muydun ama S10 serisinde aynı parmağı 2 kere falan hatta belki daha fazla tanıtabiliyorsun ve aynı parmağı birden fazla tanıtınca cihaz çok daha hızlı okuyor...
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travmasurgeon 1 ay
Yeni 3D printerdan çıkan izlerle açılabilme özellliği geliştiriliyor bu güncelleme ile 😂😂
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borukuzen 1 ay
Samsung, Qualcomm işbirliği ile parmak izi tanıma ve güvenlik çözümleriyle ilgili çalışmaları yapıyor.
Eminim önümüzdeki bir kaç sene içerinde bu teknoloji hem daha hızlı, hem daha güvenli olacaktır.
Diğer tarafta Apple yüz tanıma teknolojileri üzerine yoluna devam edecek gibi görünüyor. Ben her iki gelişmiş teknolojinin de başarıyla çalıştığı bir cihaz olmasını isterim.
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