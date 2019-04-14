Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor

Teknoloji Editörü
Galaxy S10 ve S10+ modellerine bir güncelleme yayınlayan Samsung, telefonlarının ekran altı parmak izi okuyucularını hızlandırdı.
Dün yayınlanan ve acil olarak işaretlenen güncelleme, biyometrik güvenlik yaması olarak not ediliyor ve 6,9MB boyuta sahip. Alt başlıklar arasında sadece parmak izleri yazıyor ve güncellemeyi yükleyen kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarına gerek duyulmuyor.Güncellemeyi tahmin ettiğiniz üzere sadece Galaxy S10 ve S10+ alıyor. S10e modeli, diğer ikisinin aksine kapasitif bir parmak izi sensörüyle geliyor.
Samsung’un yeni kullandığı parmak izi sensörü teknolojisi, cihazların çıkışından bu yana bir kesim tarafından eleştiriliyor. Kapasitif okuyuculara kıyasla yavaş kalan ultrasonik ekran altı sensörler, bu güncellemenin ardından çok daha hızlı hâle geldi. Bu hızlanma her ne kadar kullanıcılara iyi gelecek olsa da cihazlar hâlâ S10e kadar hızlı kilit açmayı başaramıyor.
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Eminim önümüzdeki bir kaç sene içerinde bu teknoloji hem daha hızlı, hem daha güvenli olacaktır.
Diğer tarafta Apple yüz tanıma teknolojileri üzerine yoluna devam edecek gibi görünüyor. Ben her iki gelişmiş teknolojinin de başarıyla çalıştığı bir cihaz olmasını isterim.