Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10, ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüyle geliyor. Bir kullanıcı 3 boyutlu yazıcı desteğiyle bu sensörü 15 dk içinde kandırmayı başardı.
1 ay
6,5b
2
25
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon üreticileri cihazlar güvende tutmak için daha gelişmiş yöntemler sundular. Bu yöntemler arasında parmak izi okuyucuları, yüz haritalandırıcılar ve hatta damar haritası çıkaranlar bile bulunuyor. Tüm bu yöntemler ne kadar komplike olursa olsun, bazıları kolaylıkla bazıları da zor bir sürecin ardından kandırılabiliyor. Bu duruma son örnek ise Samsung’un amiral gemisi Galaxy S10 oldu. Cihazın ekranının altında yer alan ultrasonik sensör, 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış parmak iziyle kandırıldı.
Imgur üzerinde paylaşılan bir gönderiyle ortaya çıkan projede kullanıcı bir şarap kadehi üzerindeki parmak izinin fotoğrafını çekmekle sürece başlıyor. Bu fotoğrafı Photoshop dahilinde düzenleyip 3ds Max yazılımıyla üç boyutlu modelini çıkartıyor. Bu modeli yazıcısına gönderip 13 dakikalık bir beklemeyi atlattıktan sonra çıkan ürünle Galaxy S10’unu kandırarak ekran kilidini açmayı başarıyor.
Diğer cihazlardan farklı olarak Samsung’un amiral gemisi ekran altında yer alan ve ultrasonik ses ile çalışan bir parmak izi sensörüne sahip. Bu sensör, kapasitif olanlara kıyasla açıklanana göre çok daha güvenli. Kendi telefonunun sensörünü kandırmak için sadece bir parmak izi fotoğrafı ve 3 boyutlu yazıcıya ihtiyaç duyan kullanıcı, tüm işlemin 3 dakika içinde bitirilebileceğini ifade ediyor. Bunlara ek olarak her geçen gün ödeme yapma ve banka uygulamaları parmak izine bağlı olarak çalışıyor. Bu uygulamalara erişimin açılması ciddi mâli sıkıntılar doğurabilir.

https://imgur.com/gallery/8aGqsSu Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oski_58 1 ay en beğenilen
Milletin de işi gücü yok sizi şarap şişesinden bulup 3d yazıcıyla parmak izinizi çıkaracak. 3d yazıcıyı bırak şarap şişesi görmemiş adam var bu memlekette peheeey
Milletin de işi gücü yok sizi şarap şişesinden bulup 3d yazıcıyla parmak izinizi çıkaracak. 3d yazıcıyı bırak şarap şişesi görmemiş adam var bu memlekette pehe...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 ay
bu yöndem üst düzey güvenlik kilitlerini bile açar. O yüzden bu telefonlar için eksi bir yön degil.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MS4343 1 ay
Görevimiz Tehlike filmi gibi bir olay yaşanmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay
Alfanumerik uzun sifreler en saglami . Gerisi hikaye mobil aletler icin . Suan icin boyle .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Şarap şişesi görmemiş adamda S10 ne arar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
En beğenilen yoruma bak! Çok ciddi bir güvenlik açığına bakış açısı ne kadar cahilce. Üç boyutlu yazıcıların günümüzde ortalama kullanıcılar için bile ulaşılabilir olduğundan haberi bile yok. Yazan arkadaş diyelim ki bunları bilmeden ya da düşünmeden kendi görüşünü yazdı. Beğeni butonuna çökülüp zirveye taşınmasına ne dersiniz? Burası bir teknoloji sitesi bir de. Cennet vatanmın geek'leri bile bu kadar olabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Parmak izinizi ecnebiye vermeye ne kadar meraklıyız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jiabeas Junkie 1 ay
Telefonda sim kilidi bile yok . Telefon calınsa zorla para biriktirip aldıgım telefona üzülürüm. İçinde ne var ki ? Hesabıma girip kredi kartı borclarını mı ödeceyek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nebulabado 1 ay
Bu kadar küçük boyutta ve hassasiyetde çıktı alan 3D yazıcıyı çok merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xml-arif 1 ay
bkz. işsizlik nasıl olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 1 ay
Kafayı kullanmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 1 ay
Adam Görevimiz Tehlike gibi çalışmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6522 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
galaxy s10, galaxy s10 plus ve
7 etiket daha ultrasonik parmak izi sensörü 3D Yazıcı 3 boyutlu yazıcı 3D Printer Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Microsoft Translator, Windows 10 Mobile platformuna veda ediyor 1 ay Emisyon standartlarına uymayan araçlar Londra'nın merkezine girişte ücret ödeyecek 1 ay Apple, Mac için iTunes uygulamasını parçalıyor 1 ay Nokia X71 ön siparişleri toplanmaya başladı 1 ay Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor 1 ay Tam bir minik tank! "Corsair Crystal 280X incelemesi" 1 ay 50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız 1 ay Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı 1 ay Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı 1 ay 20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması 1 ay Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek 1 ay Nvidia, RTX 2080 ile RTX 2070’in arasında yeni bir kart konumlandırabilir 1 ay Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı 1 ay Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu 1 ay Asus ROG Phone 2 geliyor 1 ay GPS sistemi sıfırlandı 1 ay New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu 1 ay 40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak 1 ay Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi 1 ay Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti 1 ay GÖRÜNTÜLENEN 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı Sonraki Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı 1 ay Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak 1 ay Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı 1 ay Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre 1 ay Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi 1 ay Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı 1 ay Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor 1 ay Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite 1 ay Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda 1 ay Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı 1 ay Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir 1 ay Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek 1 ay AMD Navi HWINFO'da göründü 1 ay Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor 1 ay Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor 1 ay Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı 1 ay HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak 1 ay Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor 1 ay Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim