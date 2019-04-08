3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı







Galaxy S10 oldu. Cihazın ekranının altında yer alan ultrasonik sensör, 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış parmak iziyle kandırıldı. Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon üreticileri cihazlar güvende tutmak için daha gelişmiş yöntemler sundular. Bu yöntemler arasında parmak izi okuyucuları, yüz haritalandırıcılar ve hatta damar haritası çıkaranlar bile bulunuyor. Tüm bu yöntemler ne kadar komplike olursa olsun, bazıları kolaylıkla bazıları da zor bir sürecin ardından kandırılabiliyor. Bu duruma son örnek ise Samsung’un amiral gemisioldu. Cihazın ekranının altında yer alan, 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış parmak iziyle kandırıldı.

Photoshop dahilinde düzenleyip 3ds Max yazılımıyla üç boyutlu modelini çıkartıyor. Bu modeli yazıcısına gönderip 13 dakikalık bir beklemeyi atlattıktan sonra çıkan ürünle Galaxy S10’unu kandırarak ekran kilidini açmayı başarıyor. Imgur üzerinde paylaşılan bir gönderiyle ortaya çıkan projede kullanıcı bir şarap kadehi üzerindeki parmak izinin fotoğrafını çekmekle sürece başlıyor. Bu fotoğrafıdahilinde düzenleyipyazılımıyla üç boyutlu modelini çıkartıyor. Bu modeli yazıcısına gönderipatlattıktan sonra çıkan ürünle Galaxy S10’unu kandırarak ekran kilidini açmayı başarıyor.

Diğer cihazlardan farklı olarak Samsung’un amiral gemisi ekran altında yer alan ve ultrasonik ses ile çalışan bir parmak izi sensörüne sahip. Bu sensör, kapasitif olanlara kıyasla açıklanana göre çok daha güvenli. Kendi telefonunun sensörünü kandırmak için sadece bir parmak izi fotoğrafı ve 3 boyutlu yazıcıya ihtiyaç duyan kullanıcı, tüm işlemin 3 dakika içinde bitirilebileceğini ifade ediyor. Bunlara ek olarak her geçen gün ödeme yapma ve banka uygulamaları parmak izine bağlı olarak çalışıyor. Bu uygulamalara erişimin açılması ciddi mâli sıkıntılar doğurabilir.

https://imgur.com/gallery/8aGqsSu