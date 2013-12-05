Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi yeniden başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,1b
1
92
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi yeniden başladı

Samsung'un geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için Ekim sonlarında yayınlamaya başladığı Android 4.3 güncellemesi, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle durdurulmuştu. Ancak sorun çok uzun sürmedi.

Avrupa'dan gelen bilgiler Kies üzerinden güncellemenin yeniden dağıtıma başladığı yönünde. Ancak şu anda yaygın bir dağıtım mevcut değil ve güncelleme için sadece Kies geçerli. İlk izlenimler güncellemenin sorunlarından arınmış olduğunu gösteriyor.

Galaxy S3 modeli Android 4.2'yi atlayıp doğrudan Android 4.3 güncellemesine geçtiği için oldukça kabarık bir yenilik listesi mevcut.

Bunların en önemlisi Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear böylece 4 cihaz tarafından desteklenir hale geldi. Diğer bir yenilik ise grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi. Bu sayede Galaxy S3 grafik performansında önemli iyileştirmeler olacak.

Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler güncelleme ile sunulacak.  

http://www.sammobile.com/2013/12/05/samsung-resumes-android-4-3-update-roll-out-for-galaxy-s-iii-gt-i9300 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Maybach Music 5 yıl
Galaxy Gear desteği öne çıkıyor yazmışsınız da forumdan veya diğer kullanıcılardan Gear desteğini umursayan insan sayısı çok azdır. Bence sürücü güncellemeleri ve arayüzdeki değişiklikler çok daha önemli. Note 2 kullanıyorum darısı başımıza.
Galaxy Gear desteği öne çıkıyor yazmışsınız da forumdan veya diğer kullanıcılardan Gear desteğini umursayan insan sayısı çok azdır. Bence sürücü güncellemeleri ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebnem Ferah 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore
Touchwiz kullanan kaldı mı ya? Cyanogen mod installer diye Bi nimet var S3 kullanıcıları deneyin derim

Valla ben cok alistim baska bir launcher kullanmaya basladigimda max 1 saat sonra geri donuyorum cm icinde gecerli bu cok sade geliyor
TurboCoreTouchwiz kullanan kaldı mı ya? Cyanogen mod installer diye Bi nimet var S3 kullanıcıları deneyin derimValla ben cok ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 5 yıl
Mali400 u begenmeyen varmis. Hatta powervr544 mp daha iyi oynatiyormus..... birde eline alanlar yorum yapsa. S3 bir tane elestirilemeyecek yeri varsa o da oyun performansi.
Mali400 u begenmeyen varmis. Hatta powervr544 mp daha iyi oynatiyormus..... birde eline alanlar yorum yapsa. S3 bir tane elestirilemeyecek yeri varsa o da oyu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bana hala gelmedi benim trlin imei başka bir telefona kayıtlı ondan mıdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar malesef diyerek başlıyorum 1 bucuk ay önce aldığım s3 telefonuma yeni sürümü 1 gün önce yükledim ve acıkcası hüsrana uğradım çünkü telefonum eski akıcılığından düştü kamera çözünürlüğüm menü geçişlerim uykudan uyanma ve internette gezinirken komut dışı işlemler vs vs size tavsiyem yüklemeden önce iyice düşünün ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falcon08 5 yıl
nezaman nezaman derken dün Kies e bağlar bağlamaz oto güncelleme devreye girdi ve 4.3 versiyonu nihayet yükleyebildim. Ekran kontrastına her ne yapmışlarsa görselliği bi arttı neyse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Yeni s3 android 4.3 güncellemesi yaptım. Yaptıktan sonra telefon uyku halde olunca açma tuşuna basıyorum. Ama güncellemeden sonra telefonun açılması için 3 veya 4 saniye bekliyorum. Bunun için ne yapmalıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar kies ile galaxy s3 güncellemesi yüklüyorum, kies ürünü indiriyor fakat telefona yüklerken *bilgisayar aygıtınızı tanımıyor* uyarısı çıkıp kapaniyor. yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric_cantona 5 yıl
S3 4.3 yükleyeli 1 hafta oluyor ama beyenmedim adobe flash player desteği 4.1.2 deki gibi değil zaten adobe flash player android desteğini çekti, internet tarayıcısı durduruldu hatası ve mobil veri ile internet kullanırken gecikmeler yaşanmakta ağır açıyor siteler. müzik dinlerken takılmalar ve tuş kilidini açtığınızda ekrana birden galeriye giriyor bazen. samsung 4.4 kitkatı hızlı bir şekilde s3 stabil çalışır vaziyette sunması gerekiyor bence. yoksa ileride müşterilerini kaybetme riski çok büyük olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
sammobile.com/...
samsung galaxy s3 için android 4.3 güncellemesi türkiye için yayınlanma tarihi
21 OCAK 2014 arkadaşlar.ilgili arkadaşlar yukardaki linkten kontrol edebilir.hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aksaray1 5 yıl
4.3 güncellemesinden sonra S3 telefonun "galeri" bölümü çok geç açılmaya başlandı.sorunu çözemedim.5 sn sonra açılıyor nerdeyse aynı sorunu yaşayan ve çözen varmı aranızda arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infinite 5 yıl
güncelleme neden gelmemiş olabilir?
sadece kies miymiş yapılabilecek yer?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 5 yıl
4.3 güncellemesi daha Note2 ye de gelmedi :(( Bekliyorum bakalım ne zaman gelecek diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar burda kısaca bütün sorulara net cevabı bu yazdığım konuda vereceğim eğer telefonunuzu güncelleyecekseniz ilk önce telefonunuzun imei kayıtlı ve orjinal ( yani TÜRKİYE ) kayıtlı olmalıdır. yoksa ağda kayıtlı değil yada imei null hatalarına düşersiniz bu sorun ise bazen gideriliyor bazen giderilemiyor cihazı kaybedebilirsiniz ikinci husus yeni bir üst rom çıktı diye hemen ona geçmeyin ilk çıkan sürümler genellikle full sürüm olmadığı için sorun teşkil etmektedir. size tavsiyem Android ( 4.2.2 ) sürümünü yükleyip kullanmanız olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11099 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim