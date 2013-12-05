Samsung Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi yeniden başladı





Samsung'un geçen yılın amiral gemi modeli Galaxy S3 için Ekim sonlarında yayınlamaya başladığı Android 4.3 güncellemesi, ortaya çıkan sorunlar nedeniyle durdurulmuştu. Ancak sorun çok uzun sürmedi.





Avrupa'dan gelen bilgiler Kies üzerinden güncellemenin yeniden dağıtıma başladığı yönünde. Ancak şu anda yaygın bir dağıtım mevcut değil ve güncelleme için sadece Kies geçerli. İlk izlenimler güncellemenin sorunlarından arınmış olduğunu gösteriyor.





Galaxy S3 modeli Android 4.2'yi atlayıp doğrudan Android 4.3 güncellemesine geçtiği için oldukça kabarık bir yenilik listesi mevcut.





Bunların en önemlisi Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear böylece 4 cihaz tarafından desteklenir hale geldi. Diğer bir yenilik ise grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi. Bu sayede Galaxy S3 grafik performansında önemli iyileştirmeler olacak.





Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler güncelleme ile sunulacak.

http://www.sammobile.com/2013/12/05/samsung-resumes-android-4-3-update-roll-out-for-galaxy-s-iii-gt-i9300