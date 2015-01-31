Samsung Galaxy S4 için Android 5.0 güncellemesi Rusya'da başladı

Haber Editörü
Samsung'un kısa süre önce Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesini başlatmasının ardından bir müjde de Galaxy S4 kullanıcılarına geldi. Önceki yılın amiral gemi modeli Rusya'da Lollipop güncellemesini almaya başladı
GT-I9500 model numaralı cihazlar için başlayan güncelleme daha önce internete sızdığı için neler sunduğu az çok biliniyordu. Material Design tasarım dilini cihaza getiren güncelleme ayrıca yüzen bildirim pencereleri, sistem genelinde gelişmiş güç tasarruf modu, kilit ekranında interaktif widget'ler şeklinde yenilikler sunuyor. Samsung ise Galaxy S5 ile başladığı daha sade bir TouchWIZ arayüzünü güncellemede kullanıcılara sunacak.
Android 5.0.1 sürümü ile gelen güncelleme yaklaşık olarak 1049MB boyutlarına denk geliyor. Güncellemenin şimdilik pilot olarak devam edeceği tahmin edilirken yaygın dağıtım ise Şubat sonlarına sarkabilir.
Galaxy S5 modeline kısa süre içerisinde Android 5.0 güncellemesi sunarak övgü alan Samsung, Ocak ayında da iki önemli modeline daha güncellemeyi sunmuş oldu. Amiral gemi akıllı telefon sayısı bakımından Samsung'un güncelleme konusunda rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Darısı Galaxy Note 4 kullanıcılarının başına.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-Android-5.0-Lollipop-update-is-now-live...-in-Russia_id65423 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
indirmek için sam mobile sayfasına gidin.
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bakalim bu sefer ki nasil olucak.
Birazda model azaltıp güncel cihazları olsa firma birşeye benzeyecek.
anlatsa iyi olucak
yazılım ve güncelleme konusunda sony zaten iyi değil ki neden bu kadar isyan ediyorsunuz, samsungla kimse yarışamaz bu konuda bu kadar çok telefona bu kadar hızlı güncellemeyi başka kimse vermiyor. ( arada bazen saçmalıkları elbette oluyor )
odin linki çıkar çıkmaz kurunuz ben konumda zaten anlatımı ve linki vereceğim, türkiyeyi beklerseniz boşuna beklersiniz hiçbir fark olmayacak hatta daha kötü olur iyi olmaz.
ve son olarak ram kullanımını kafaya takmayın arkadaşlar, kullanırken akıcı olsun donmasın kasmasın yeterli gerekirse root ile beraber gene gereksiz uygulamaları kaldırarak o kullanım 900 mb - 1 gb seviyelerine çekilir.
yazılım ve güncelleme konusunda sony zaten iyi değil ki neden bu kadar isyan ediyorsunuz, samsungla kimse yarışamaz bu konuda bu kadar çok telefona bu kadar hızlı güncellemeyi başka kimse vermiyor. ( arada bazen saçmalıkları elbette oluyor )
odin linki çıkar çıkmaz kurunuz ben konumda zaten anlatımı ve linki vereceğim, türkiyeyi beklerseniz boşuna beklersiniz hiçbir fark olmayacak hatta daha kötü olur iyi olmaz.
ve son olarak ram kullanımını kafaya takmayın arkadaşlar, kullanırken akıcı olsun donmasın kasmasın yeterli gerekirse root ile beraber gene gereksiz uygulamaları kaldırarak o kullanım 900 mb - 1 gb seviyelerine çekilir.
forum.xda-developers.com/...
Philz touch recoveryden yaptiginiz islemleri sirasiyla yazarmisiniz yarin indirip denicem ne philz touch kullandim nede boyle backuo dosyasini yukledim ama anlatirsan yaparim neyin ne oldugunu biliyorum
Hocam ben telefonu rusya 4.4.2 ye kurmustum simdi odinden direk bunu hicbirsey yapmadan flashlayacam wipe falanda yapmicam sıkınti etmez demi