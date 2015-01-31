Samsung Galaxy S4 için Android 5.0 güncellemesi Rusya'da başladı





Samsung'un kısa süre önce Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesini başlatmasının ardından bir müjde de Galaxy S4 kullanıcılarına geldi. Önceki yılın amiral gemi modeli Rusya'da Lollipop güncellemesini almaya başladı





GT-I9500 model numaralı cihazlar için başlayan güncelleme daha önce internete sızdığı için neler sunduğu az çok biliniyordu. Material Design tasarım dilini cihaza getiren güncelleme ayrıca yüzen bildirim pencereleri, sistem genelinde gelişmiş güç tasarruf modu, kilit ekranında interaktif widget'ler şeklinde yenilikler sunuyor. Samsung ise Galaxy S5 ile başladığı daha sade bir TouchWIZ arayüzünü güncellemede kullanıcılara sunacak.





Android 5.0.1 sürümü ile gelen güncelleme yaklaşık olarak 1049MB boyutlarına denk geliyor. Güncellemenin şimdilik pilot olarak devam edeceği tahmin edilirken yaygın dağıtım ise Şubat sonlarına sarkabilir.





Galaxy S5 modeline kısa süre içerisinde Android 5.0 güncellemesi sunarak övgü alan Samsung, Ocak ayında da iki önemli modeline daha güncellemeyi sunmuş oldu. Amiral gemi akıllı telefon sayısı bakımından Samsung'un güncelleme konusunda rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Darısı Galaxy Note 4 kullanıcılarının başına.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-Android-5.0-Lollipop-update-is-now-live...-in-Russia_id65423