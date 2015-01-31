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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S4 için Android 5.0 güncellemesi Rusya'da başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Dh Sezer
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4 için Android 5.0 güncellemesi Rusya'da başladı

Samsung'un kısa süre önce Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesini başlatmasının ardından bir müjde de Galaxy S4 kullanıcılarına geldi. Önceki yılın amiral gemi modeli Rusya'da Lollipop güncellemesini almaya başladı 

GT-I9500 model numaralı cihazlar için başlayan güncelleme daha önce internete sızdığı için neler sunduğu az çok biliniyordu. Material Design tasarım dilini cihaza getiren güncelleme ayrıca yüzen bildirim pencereleri, sistem genelinde gelişmiş güç tasarruf modu, kilit ekranında interaktif widget'ler şeklinde yenilikler sunuyor. Samsung ise Galaxy S5 ile başladığı daha sade bir TouchWIZ arayüzünü güncellemede kullanıcılara sunacak. 

Android 5.0.1 sürümü ile gelen güncelleme yaklaşık olarak 1049MB boyutlarına denk geliyor. Güncellemenin şimdilik pilot olarak devam edeceği tahmin edilirken yaygın dağıtım ise Şubat sonlarına sarkabilir. 

Galaxy S5 modeline kısa süre içerisinde Android 5.0 güncellemesi sunarak övgü alan Samsung, Ocak ayında da iki önemli modeline daha güncellemeyi sunmuş oldu. Amiral gemi akıllı telefon sayısı bakımından Samsung'un güncelleme konusunda rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Darısı Galaxy Note 4 kullanıcılarının başına. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S4-Android-5.0-Lollipop-update-is-now-live...-in-Russia_id65423 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Android 4.4.4 ve 5.0.1 sürümleri Türkiye için çıktı(03.08.2015)
indirmek için sam mobile sayfasına gidin.
üyeliğiniz yoksa kendi üyeliğimi paylasabilirim
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DIDYMA 4 yıl
Antutu skorlarda artma var mı
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Tey_mur 4 yıl
ya arkadaslar ben ediyorum 1040 mb yukleniyor kur geliyor basiyorum yeniden baslat veriyorum aciliyor 20% gelince hata veriyor ya nedeni sora bilirmiyim s4 de neden oluyor
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freudunpiposu 4 yıl
Ram kullanımı artmış ama kuranlar multitaskingin daha iyi olduğunu söylemekte. Hatta bir arkadaş 27 program açmış ardarda. Eskisinden daha seriymiş. Tek sorun yükleme durumu.
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Echelon00 4 yıl freudunpiposu
Yükleme durumu derken ?
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dawras 4 yıl
Sizinti romda bile s4 u canavara ceviriyodu android L.
bakalim bu sefer ki nasil olucak.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Nedendir bilinmez note 3 olsun s4 olsun güncelleme rusyadan başlıyor.
Birazda model azaltıp güncel cihazları olsa firma birşeye benzeyecek.
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BluetoothGuy 4 yıl
Sony neredesin be, ah ah...
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toress86 4 yıl
Yapabilenler nasil yaptigini
anlatsa iyi olucak
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kemaloztin 4 yıl
Ah be sony sen z2 ye hic verme zaten

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MühendisMurat 4 yıl kemaloztin
kemaloztin

Ah be sony sen z2 ye hic verme zaten



yazılım ve güncelleme konusunda sony zaten iyi değil ki neden bu kadar isyan ediyorsunuz, samsungla kimse yarışamaz bu konuda bu kadar çok telefona bu kadar hızlı güncellemeyi başka kimse vermiyor. ( arada bazen saçmalıkları elbette oluyor )

ismai1

türkiyeye erken gelir umarım fazla bekleyiz.


Lincolnn

Muhtemelen 1 ay içinde bizim memlekete de ulaşır güncelleme.



odin linki çıkar çıkmaz kurunuz ben konumda zaten anlatımı ve linki vereceğim, türkiyeyi beklerseniz boşuna beklersiniz hiçbir fark olmayacak hatta daha kötü olur iyi olmaz.

ve son olarak ram kullanımını kafaya takmayın arkadaşlar, kullanırken akıcı olsun donmasın kasmasın yeterli gerekirse root ile beraber gene gereksiz uygulamaları kaldırarak o kullanım 900 mb - 1 gb seviyelerine çekilir.
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MühendisMurat 4 yıl kemaloztin
kemaloztin

Ah be sony sen z2 ye hic verme zaten



yazılım ve güncelleme konusunda sony zaten iyi değil ki neden bu kadar isyan ediyorsunuz, samsungla kimse yarışamaz bu konuda bu kadar çok telefona bu kadar hızlı güncellemeyi başka kimse vermiyor. ( arada bazen saçmalıkları elbette oluyor )

ismai1

türkiyeye erken gelir umarım fazla bekleyiz.


Lincolnn

Muhtemelen 1 ay içinde bizim memlekete de ulaşır güncelleme.



odin linki çıkar çıkmaz kurunuz ben konumda zaten anlatımı ve linki vereceğim, türkiyeyi beklerseniz boşuna beklersiniz hiçbir fark olmayacak hatta daha kötü olur iyi olmaz.

ve son olarak ram kullanımını kafaya takmayın arkadaşlar, kullanırken akıcı olsun donmasın kasmasın yeterli gerekirse root ile beraber gene gereksiz uygulamaları kaldırarak o kullanım 900 mb - 1 gb seviyelerine çekilir.
2 Yanıt Yanıtla
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cmert 4 yıl
henüz odin versiyonu yayınlanmadı. ota üzerindende yükleme olasılığı oldukça az. hayırsever bi insan evladı çıkıp sağolsun orjinal romun full system dosyalarını paylaşmış. phliz recovery den restore yaparak orjinal 5.0.1 yükleyebilirsiniz.
forum.xda-developers.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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toress86 4 yıl cmert
cmert
henüz odin versiyonu yayınlanmadı. ota üzerindende yükleme olasılığı oldukça az. hayırsever bi insan evladı çıkıp sağolsun orjinal romun full system dosyalarını paylaşmış. phliz recovery den restore yaparak orjinal 5.0.1 yükleyebilirsiniz.
forum.xda-developers.com/...

Philz touch recoveryden yaptiginiz islemleri sirasiyla yazarmisiniz yarin indirip denicem ne philz touch kullandim nede boyle backuo dosyasini yukledim ama anlatirsan yaparim neyin ne oldugunu biliyorum
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_BruceWayne_ 4 yıl
Güncelleme harika olmuş cihaz yeniden doğdu adeta. Ilk defa samsung'u takdir ettim. Helal olsun..
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toress86 4 yıl DH Sezer
DH Sezer





Samsung'un kısa süre önce Galaxy Note 3 için Android 5.0 güncellemesini başlatmasının ardından bir müjde de Galaxy S4 kullanıcılarına geldi. Önceki yılın amiral gemi modeli Rusya'da Lollipop güncellemesini almaya başladı 



GT-I9500 model numaralı cihazlar için başlayan güncelleme daha önce internete sızdığı için neler sunduğu az çok biliniyordu. Material Design tasarım dilini cihaza getiren güncelleme ayrıca yüzen bildirim pencereleri, sistem genelinde gelişmiş güç tasarruf modu, kilit ekranında interaktif widget'ler şeklinde yenilikler sunuyor. Samsung ise Galaxy S5 ile başladığı daha sade bir TouchWIZ arayüzünü güncellemede kullanıcılara sunacak. 



Android 5.0.1 sürümü ile gelen güncelleme yaklaşık olarak 1049MB boyutlarına denk geliyor. Güncellemenin şimdilik pilot olarak devam edeceği tahmin edilirken yaygın dağıtım ise Şubat sonlarına sarkabilir. 



Galaxy S5 modeline kısa süre içerisinde Android 5.0 güncellemesi sunarak övgü alan Samsung, Ocak ayında da iki önemli modeline daha güncellemeyi sunmuş oldu. Amiral gemi akıllı telefon sayısı bakımından Samsung'un güncelleme konusunda rakiplerini geride bıraktığını söyleyebiliriz. Darısı Galaxy Note 4 kullanıcılarının başına. 

 

 


Hocam ben telefonu rusya 4.4.2 ye kurmustum simdi odinden direk bunu hicbirsey yapmadan flashlayacam wipe falanda yapmicam sıkınti etmez demi
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