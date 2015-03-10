Samsung Galaxy S4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 güncellemesi Norveç'te durduruldu

Bu yılın başlarında Samsung'un ardı ardına eski ve yeni amiral gemi modelleri için Android 5.0 güncellemesini başlatması kullanıcıları oldukça mutlu etmişti. Ancak bazı problemler nedeniyle güncellemenin durdurulduğu bilgisi geliyor.

Özellikle cihazın donması, rehberin kapanmaya zorlanması, alarm ile ilgili sorunlar Norveç'te Galaxy S4 ve Galaxy S5 için güncellemenin durdurulmasına yol açtı. Açıklama bizzat Samsung Norveç ekibinden geldi.

Ekip ortaya sorunların giderilmesi için yeni bir güncelleme çalışmasına başlarken, sessiz mod problemi için de yeni bir çözüm geliştirildiğini de ifade etti. Ancak güncellemenin ne zaman dağıtıma başlayacağı açıklanmadı.

Ortaya çıkan sorunlar diğer ülkelerde de var mı bilinmiyor zira şu ana kadar herhangi bir dağıtım durdurma haberi gelmedi. Eğer sorun büyürse muhtemelen bu iki model için Android 5.0 dağıtımı global olarak durdurulabilir.









http://www.phonearena.com/news/Android-5.0-update-delayed-for-Samsung-Galaxy-S4-and-Samsung-Galaxy-S5-users-in-Norway_id67069