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Samsung Galaxy S4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 güncellemesi Norveç'te durduruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 güncellemesi Norveç'te durduruldu
Bu yılın başlarında Samsung'un ardı ardına eski ve yeni amiral gemi modelleri için Android 5.0 güncellemesini başlatması kullanıcıları oldukça mutlu etmişti. Ancak bazı problemler nedeniyle güncellemenin durdurulduğu bilgisi geliyor.
Özellikle cihazın donması, rehberin kapanmaya zorlanması, alarm ile ilgili sorunlar Norveç'te Galaxy S4 ve Galaxy S5 için güncellemenin durdurulmasına yol açtı. Açıklama bizzat Samsung Norveç ekibinden geldi.
Ekip ortaya sorunların giderilmesi için yeni bir güncelleme çalışmasına başlarken, sessiz mod problemi için de yeni bir çözüm geliştirildiğini de ifade etti. Ancak güncellemenin ne zaman dağıtıma başlayacağı açıklanmadı.
Ortaya çıkan sorunlar diğer ülkelerde de var mı bilinmiyor zira şu ana kadar herhangi bir dağıtım durdurma haberi gelmedi. Eğer sorun büyürse muhtemelen bu iki model için Android 5.0 dağıtımı global olarak durdurulabilir.



http://www.phonearena.com/news/Android-5.0-update-delayed-for-Samsung-Galaxy-S4-and-Samsung-Galaxy-S5-users-in-Norway_id67069 Yorum Yaz
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kırmızı panda 4 yıl
O değil de, S4'ün ekranı gerçekten çöp. s
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ulabuneya 4 yıl
Sorun samsungda değilki , sorun andro 5 ten kaynaklanıyor.Bu yüzden hemen 5.1 i çıkartılar.
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Lümpen 4 yıl
Hee evet bende de galaxy s8 var millet.
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KüfürbazHaydoo 4 yıl
Belliydi o kadar random fc ve random freeze oluyor du ki 9500 ve 9505 de ki developerlar fixleyene kadar ecel teri döktüler
hala mevcut takılmalar falan var.
Güncelleme sarkacak gibime geliyor mayıs gibi TR kodlu ürünlere gelir
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DH Misafiri 4 yıl
Benimkinde de Rehberi kapatmaya zorluyor.. demek bundan mış :)
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MühendisMurat 4 yıl
Uyan da balığa gidelim ekrem71 , artık yayınlama yani haberi konuştuk kapattık bile konuyu.
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DH Misafiri 4 yıl
s6 daki arayuz gelsin
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freudunpiposu 4 yıl
9500'de bir problem yok rusya romunda. Arada bir fps düşüyor o kadar. şarjı artık problemden saymıyorum
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KüfürbazHaydoo 4 yıl freudunpiposu
Hocam bir süre babamın 9500 ini kullandım rusya romu ile asphalt8 oynanmayacak kadar kötüydü yav.Sarjda 2 saat yoğun çıkarmıyordu. 9505 imi geri aldım ve dünya varmış dedim batarya iyi gidiyor fakat 5.0 kesin problemli geri 4.4.2 ye döndüm
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avukathayro 4 yıl
Sakın cıksa bile yüklemeyin ben s5 ime yükledim resmen telefon eşşekleşti kasım kasım kasıldı donmalar takılmalar haddi hesabı yok bende odinle 4.4.2 ye geri döndüm inanın 5.0 full zarar hicbir cazibesi yok
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Teknode 4 yıl
Sony bu yüzden acele etmiyor demek ki. Problem google'dan kaynaklı. Yoksa telefonu al kutudan çıkar o halinde bile bir ton bug var.
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Master_Evil 4 yıl
alarm çalmazsa çok tazminat davası açılır
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typing 4 yıl
Note 4 için Türkiye güncellemesi hala çıkmadı ne haber var ne tarih. 4.4.4 ile telefon mükemmel bu sekilde lollipop da sorunlar var ise düzeltilmeyen sürümü de vermezler inşallah ne diyelim
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ayhanjan 4 yıl
Halbuki herkesde lolipop bekliyor. Bu iyi bir haber değil.
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