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Samsung Galaxy S4'te neden FM Radyo özelliği yok? İşte cevabı...

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
95,1b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'te neden FM Radyo özelliği yok? İşte cevabı...
Samsung'un yeni nesil süper telefon modeli Galaxy S4 için geri sayım başladı. Ülkemizdeki lansmanı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek olan telefon, 27 Nisan'dan itibaren başta operatörler olmak üzere pek çok farlı kanal tarafından kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. ARM Cortex-A15 tabanlı işlemci, 2GB DDR3 bellek, Gorilla Glass 3 ve MHL 2.0 standardı gibi rakiplerinde olmayan güçlü özelliklerle donatılan Galaxy S4, ilginç bir şekilde FM Radyo özelliğin ise bünyesinde barındırmıyor, peki ama neden ? Daha karmaşık pek çok özelliğe sahip olan bir telefon, Galaxy ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak neden FM Radyo desteği sunmuyor?
Bu soru bir süredir sıkça tartışılmakta hatta Samsung, eleştriler de almakta. Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok coğrafyada FM Radyo özelliği yaygın olarak kullanılırken, Samsung ise bunun aksini düşünüyor ve kullanıcıların FM Radyo'ya olan ilgisinin her geçen gün azaldığını belirtiyor. Bakın Galaxy S4'te neden FM Radyo yok sorusu üzerine Samsung Rusya nasıl cevap veriyor;
"Çalışmalarımız gösteriyor ki ilgi, sosyal ağlar ve Youtube üzerinden müzik dinlemeye yani dijital yayına doğru kayıyor. Yeni amiral gemi modelimiz de dijital içeriği, modern formatları ve bilgi tüketim kanallarını kullanan müşterileri hedef alıyor."
Yapılan açıklamalara göre Samsung, üst segmentteki yeni telefonunu dijital içeriğin etrafında şekillendirmiş gibi. Tüketici eğilimlerini de takip eden şirket, günün sonunda Galaxy S4'ten FM Radyo özelliğini kaldırmaya karar vermiş. Kullanıcılar, Google Play Store üzerinde TuneIn Radio gibi dijital formatta radyo dinlemeyi mümkün kılan uygulamalar ile diledikleri yerli ya da yabancı radyon kanallarını takip edebilecekler ama tabi WiFi'ın olmadığı noktalarda ya da seyahat halindeyken, bu durum veri kullanımını bir miktar da olsa arttıracak ve fatura maliyetlerine olumsuz etki edecektir. Ancak diğer taraftan pek çok kullanıcının, telefonların artan depolama kapasitesine bağlı olarak müzik arşivlerini yanlarına taşıdıkları ve FM Radyo'dan ziyade kendi türlerindeki müzikleri, arşivden dinledikleri de biliniyor.
 
 
 

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/Samsung_Galaxy_S4_FM_radio.html Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl en beğenilen
Varya ne kadar yanlı olduğunu gördüm insanların.Geçenlerde radyosu bile olmayan telefon be iphone diye yerden yere vuruyordu millet.Şimdi tutmuşlar olmasada olur diyorlar.Ne diyim artık buradaki yorumları okumaya gerek yok haberi oku yorumları boşver hatta yorum kısmı kapatılabilirde yani hiç gerek yok böyle insanlar varken..
Varya ne kadar yanlı olduğunu gördüm insanların.Geçenlerde radyosu bile olmayan telefon be iphone diye yerden yere vuruyordu millet.Şimdi tutmuşlar olmasada olu...
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1 Yanıt Yanıtla +166
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pekozgur 6 yıl
Radyoyu sokacak yer kalmamıştı demek yerine böyle bir bahane öne sürmüşler. iPhone radyosuz o kadar satıyorsa biz de satarız demişler koymamışlar. Yok pazar araştırması yok bilmem ne demenin alemi yok.

Radyoyu sadece müzik için dinleniyor sananlar da komik aslında, dinlemedikleri için ne olduğunu bile bilmiyorlar. Haberler ve DJ'leri dinleyenler olduğunu da bir şekilde anlatmak lazım sanırım.

Her sabah Geveze Show ya da Ara Gaz (Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma) dinliyorum arabada, akşamları da Bay J ya da diğer radyoları... araba olmasa telefonda dinlerim. Müzik başlayınca diğer kanala geçiyorum. Radyo sadece müzik demek değil tekrar hatırlatıyorum.
Radyoyu sokacak yer kalmamıştı demek yerine böyle bir bahane öne sürmüşler. iPhone radyosuz o kadar satıyorsa biz de satarız demişler koymamışlar. Yok pazar ar...
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1 Yanıt Yanıtla +81
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BeYaBaN. 6 yıl
Nasıl bir pazar araştırması yapıyorlar anlamış değilim. Veri kullanımını kötü etkileyecek hemde şarj yönünde sıkıntı çıkaracaktır. Hücresel veri ağı çok fazla şarj yiyor. Samsung'un bazı stratejilerini anlamakta artık zorluk çekiyorum. S serisinin satışlarının artması Samsungu da diğerleri gibi yaptı anlaşılan.
Nasıl bir pazar araştırması yapıyorlar anlamış değilim. Veri kullanımını kötü etkileyecek hemde şarj yönünde sıkıntı çıkaracaktır. Hücresel veri ağı çok fazla ş...
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DH Misafiri 3 yıl
ah şu nokia pazardaki payı ve satışı düşmeseydi en güzeli nokia ydı radyo nevigasyon ücretsizdi nokia ya cahrım biran önce şu piysaya akıllı telefonlarla geri dön ve müşterilerini geri kazan samsung doldırıcılıhından kurtar samsung hangi modele baksan radyo yok nevigasyon yok bu neya samsung s5 im var ama nokia nın here nevigasyonunu kullanıyom hadi nokia gir şu piyasaya artık ama lumıa sacma bi modeldi hiç sevmedim zaten sonrada mikrsoft olarak adını dehiştirdi ben eski nokia nın yeni akıllı telefonlarıylan gelmesini istiyorum
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DH Misafiri 3 yıl
millet artik samsung kullanmayi biralacak oyle giderse telefon var ama radyosuz oyle sacma sapan birsey olabilirmi.amac sadece internet kullanimi baskada birsey bulamiyorum ??
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung S5 galaksi de radyo yoktur. Buda bizi interneti asiri kullabmaya itiyor. Bu yuzden samsung kaybetti. Ben ve benim gibi daha niceleri samsung kullabmaktan vaz geciyor. Arkadaslar bu samsung tarafindan bilinçli olarak tuketiciyi zarara ugratmak icin yapilmistir. Fm dinleyicilerine onerim samsung tan vazgecin.
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toress86 4 yıl
Hortlamis bu konu yine
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DH Misafiri 4 yıl
ARKADAŞLAR SAMSUNG ARTIK S3 DEN SONRA FM RADYO ÖZELLİĞİNİ KALDIRDIĞI İÇİN BENDE BU DURUMA SON VERMEK İSTEDİM ARADIM SAMSUNGU BANA DEDİKLERİ BU :
BEY EFENDİ ARTIK SAMSUNG FM RADYO ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI ARTIK BU ÖZELLİĞİ KULLANAMIYORSUNUZ
DEDİLER BENDE İNTERNETTEN DİNLEMEK ZORUNDA KALDIM AMA GENEDE MP3 DİNLEYİN EN AZINDAN
ŞARJINIZ AZ GİDER SAMSUNG UN ŞEREFSİZLİĞİ BUNLAR BEN TABLETİMDE FM RADYOYU BULAMAYINCA
ÇILDIRDIM ARADIM DEDİĞİM GİBİ OLDU ARTIK NE YAPACAKLAR BİLEMİYORUM SAMSUNG DA ARTIK Bİ
ÖNLEMİNİ ALSIN NOTE 5 DE DE YOK !!!!!! ARTIK NE YAPACAKLAR BİLEMİYORUM AMA EN MANTIKLI
OLANI MP3 İNDİRMEN EN AZINDAN ÇEKMEYEN BİR YERE GİTTİGİNDE FM RADYO CIZIRTI YAPAR
AMA EN AZINDAN MP3 YÜKLEDİNMİ İSTEDİĞİN YERDE AÇARSIN
AYNI SORUNU BENDE YAŞIYORUM BİRAZ SAMSUNG TEDBİRİNİ ALSIN YANİ ARTIK
!!!!!!! SAMSUNGA ARTIK KÜFÜR EDİCEGİM
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DH Misafiri 4 yıl
Bu kadar sacma bişey ilk defa görüyorum radyo olmayan bir telefon yaziklar olsn. Bilseydim almazdm
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DH Misafiri 4 yıl
İşte, evde, yolda, yurtta, tatilde hemen her yerde radyo dinlerken akıllı telefonlardan radyonun çıkartılması, 9-10 büyük telefon operatörünün internet satışlarını arttırmak için büyük telefon üreticileriyle anlaşıp milleti aptal yerine koymalarıdır. Mahkum olmayın. Talep edin. Keşke birileri (başta radyo yayımcıları vs.) telefon üreticilerine karşı bir kampanya başlatsa.
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung S4 de radyo olmaması büyük eksiklik. Olmamasını açıklamaya çalışan yazılar tatmin edici değil.
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DH Misafiri 4 yıl
Slm samsung firması 2 kuruşluk bir masraftan kaçıp oparatörler le anlaşıp,İnternetten radyo yayını ile para kazanma hedefinde.Bu nasıl bir anlayıştır bizi samsunga düşman etmek için elinden geleni yapıyor samsung firması.Ben artık kullanmıyorum samsung mamsung.Hiç kimsede kullanmasın.
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung bu cihaza radyo yu koymamasının sebebi kullanıcıyı düşündüğü için değil şerefsiz lik adilik yaptığı için koymamış böyle s4 gibi0bi tele nasıl radyo koymaz amaç milleti Kandırmak dolandırıcılık yani madem koymadn internetSiz kullanılan indirilen radyo programı olsun Allah samsung un belasını versin bilsem almadım samsung adı şerefsiz bi firmadır
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