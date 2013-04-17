Samsung Galaxy S4'te neden FM Radyo özelliği yok? İşte cevabı...

Samsung'un yeni nesil süper telefon modeli Galaxy S4 için geri sayım başladı. Ülkemizdeki lansmanı 24 Nisan'da gerçekleştirilecek olan telefon, 27 Nisan'dan itibaren başta operatörler olmak üzere pek çok farlı kanal tarafından kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak. ARM Cortex-A15 tabanlı işlemci, 2GB DDR3 bellek, Gorilla Glass 3 ve MHL 2.0 standardı gibi rakiplerinde olmayan güçlü özelliklerle donatılan Galaxy S4, ilginç bir şekilde FM Radyo özelliğin ise bünyesinde barındırmıyor, peki ama neden ? Daha karmaşık pek çok özelliğe sahip olan bir telefon, Galaxy ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak neden FM Radyo desteği sunmuyor?

Bu soru bir süredir sıkça tartışılmakta hatta Samsung, eleştriler de almakta. Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok coğrafyada FM Radyo özelliği yaygın olarak kullanılırken, Samsung ise bunun aksini düşünüyor ve kullanıcıların FM Radyo'ya olan ilgisinin her geçen gün azaldığını belirtiyor. Bakın Galaxy S4'te neden FM Radyo yok sorusu üzerine Samsung Rusya nasıl cevap veriyor;

"Çalışmalarımız gösteriyor ki ilgi, sosyal ağlar ve Youtube üzerinden müzik dinlemeye yani dijital yayına doğru kayıyor. Yeni amiral gemi modelimiz de dijital içeriği, modern formatları ve bilgi tüketim kanallarını kullanan müşterileri hedef alıyor."

Yapılan açıklamalara göre Samsung, üst segmentteki yeni telefonunu dijital içeriğin etrafında şekillendirmiş gibi. Tüketici eğilimlerini de takip eden şirket, günün sonunda Galaxy S4'ten FM Radyo özelliğini kaldırmaya karar vermiş. Kullanıcılar, Google Play Store üzerinde TuneIn Radio gibi dijital formatta radyo dinlemeyi mümkün kılan uygulamalar ile diledikleri yerli ya da yabancı radyon kanallarını takip edebilecekler ama tabi WiFi'ın olmadığı noktalarda ya da seyahat halindeyken, bu durum veri kullanımını bir miktar da olsa arttıracak ve fatura maliyetlerine olumsuz etki edecektir. Ancak diğer taraftan pek çok kullanıcının, telefonların artan depolama kapasitesine bağlı olarak müzik arşivlerini yanlarına taşıdıkları ve FM Radyo'dan ziyade kendi türlerindeki müzikleri, arşivden dinledikleri de biliniyor.

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/Samsung_Galaxy_S4_FM_radio.html