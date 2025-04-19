Xiaomi Redmi 4 Pro, 24 Nisan'da tanıtılabilir: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi 4 Pro'nun lansman öncesi muhtemel fiyatlandırması ortaya çıktı
Redmi Turbo 4 Pro, etkileyici ekran özellikleriyle kullanıcılara üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Cihaz, 6,83 inç boyutunda düz bir LTPS OLED ekranla geliyor ve 1280x2800 piksel çözünürlük (1.5K) sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonda 120Hz yenileme hızı da bulunuyor, bu da akıcı bir kaydırma deneyimi ve oyun performansı vadediyor. Telefonun işlemci tarafında ise Qualcomm'un yeni nesil yonga setlerinden Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmiş.
16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunan Redmi Turbo 4 Pro, boyut olarak 163,1 x 77,93 x 7,98 mm ölçülerinde ve 219 gram ağırlığında tasarlanmış. Cihazın metal orta çerçeve, kızılötesi verici ve IP68/69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası gibi ek özelliklere de sahip olması bekleniyor.
Android 15 işletim sistemi üzerine kurulu HyperOS 2.0 arayüzüyle gelecek Redmi Turbo 4 Pro, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise Redmi Turbo 4 Pro'nun beş farklı bellek konfigürasyonuyla piyasaya sunulması bekleniyor. Başlangıç modeli olan 12GB RAM + 256GB depolama seçeneği yaklaşık 290 dolar, 12GB RAM + 512GB depolama seçeneği yaklaşık 360 dolar, 16GB RAM + 256GB depolama seçeneği yaklaşık 330 dolar, 16GB RAM + 512GB depolama seçeneğiyaklaşık 380 dolar ve en üst seviye 16GB RAM + 1TB depolama seçeneği ise yaklaşık 410 dolar olarak fiyatlandırılacak. Ancak bu fiyatların kesin olmadığı ve lansman sırasında değişiklikler göstermesi de mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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