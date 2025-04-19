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    Xiaomi Redmi 4 Pro, 24 Nisan'da tanıtılabilir: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

    24 Nisan'da Çin'de tanıtılması beklenen Redmi Turbo 4 Pro; güçlü donanımı, etkileyici batarya kapasitesi ve çeşitli bellek seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar:

    Xiaomi Redmi 4 Pro 24 Nisan'da tanıtılabilir: İşte muhtemel fiyat Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni modeli Redmi Turbo 4 Pro'nun tüm teknik özellikleri, görselleri ve fiyat detayları, resmi lansman öncesinde sızdırıldı. Xiaomi'nin Çin pazarlama departmanının Genel Müdürü ve aynı zamanda Redmi markasının Genel Müdürü olan Wang Teng, Redmi Turbo 4 Pro'nun resmi duyurusunun önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini doğruladı. Kesin tarih belirtilmese de sektör kaynaklarına göre lansman 24 Nisan'da Çin'de yapılacak.

    Xiaomi Redmi 4 Pro'nun lansman öncesi muhtemel fiyatlandırması ortaya çıktı

    Redmi Turbo 4 Pro, etkileyici ekran özellikleriyle kullanıcılara üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Cihaz, 6,83 inç boyutunda düz bir LTPS OLED ekranla geliyor ve 1280x2800 piksel çözünürlük (1.5K) sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonda 120Hz yenileme hızı da bulunuyor, bu da akıcı bir kaydırma deneyimi ve oyun performansı vadediyor. Telefonun işlemci tarafında ise Qualcomm'un yeni nesil yonga setlerinden Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmiş.

    16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunan Redmi Turbo 4 Pro, boyut olarak 163,1 x 77,93 x 7,98 mm ölçülerinde ve 219 gram ağırlığında tasarlanmış. Cihazın metal orta çerçeve, kızılötesi verici ve IP68/69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası gibi ek özelliklere de sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi Redmi 4 Pro 24 Nisan'da tanıtılabilir: İşte muhtemel fiyat Tam Boyutta Gör
    Redmi Turbo 4 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri de batarya kapasitesi. Cihaz, 7.550 mAh gibi devasa bir batarya ile geliyor ve 90W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Bu kombinasyon, uzun kullanım süreleri ve hızlı şarj imkanı arayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak. Kamera tarafında ise telefon, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 20 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor.

    Android 15 işletim sistemi üzerine kurulu HyperOS 2.0 arayüzüyle gelecek Redmi Turbo 4 Pro, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise Redmi Turbo 4 Pro'nun beş farklı bellek konfigürasyonuyla piyasaya sunulması bekleniyor. Başlangıç modeli olan 12GB RAM + 256GB depolama seçeneği yaklaşık 290 dolar, 12GB RAM + 512GB depolama seçeneği yaklaşık 360 dolar, 16GB RAM + 256GB depolama seçeneği yaklaşık 330 dolar, 16GB RAM + 512GB depolama seçeneğiyaklaşık 380 dolar ve en üst seviye 16GB RAM + 1TB depolama seçeneği ise yaklaşık 410 dolar olarak fiyatlandırılacak. Ancak bu fiyatların kesin olmadığı ve lansman sırasında değişiklikler göstermesi de mümkün.

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