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Samsung Galaxy S4'ün Exynos 5 Octa işlemcili test sonuçları yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
8,3b
1
96
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün Exynos 5 Octa işlemcili test sonuçları yayınlandı
Hem videolarımızda hem haberlerimizde belirttiğimiz üzere Samsung Galaxy S4'ün iki farklı versiyonu hazırlıyor. Bunlardan ilki Qualcomm'un Snapdragon 600 işlemcisini kullanan model, diğeri ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 5 Octa işlemcisini kullanan model. Son gelen bilgilere göre üretim tarafındaki sıkıntılar nedeniyle Galaxy S4'ün en azından ilk etapta bir süre için Snapdragon 600 işlemci kullanım oranı Exynos 5 Octa'ya kıyasla 70:30 olacak gibi görünüyor. Ülkemizde dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine Exynos 5 Octa ile gelmesi beklenen Galaxy S4'ün yeni performans değerleri rekabete yeni bir boyut getiriyor.
Donanimhaber.com olarak Samsung Galaxy S4'ün Amerika'daki lansmanına katılmış ve 1.9GHz hızında Snapdragon 600 işlemcisine sahip modelin detaylı test sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Exynos 5 Octa'nın performans değerleri ise büyük bir merak konusuydu zira bu işlemci ARM'ın Little.Big platformunu kullanıyor performans gerektiğinde Cortex-A15 tasarımlı 4 çekirdek, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 tasarımlı 4 çekirdek devreye giriyor. Snapdragon 600 gibi 1.9GHz yerine 1.8GHz'de çalışan Exynos 5 Octa işlemcisinin güç verdiği Galaxy S4'ün kapsamlı test sonuçları yayınlandı. Haberimizin altında yer alan galeriden ulaşılabilecek test sonuçlarına göre Galaxy S4'ün, Exynos 5 Octa ile Android dünyasının en hızlı telefonu olacağının sinyallerini bir kez daha vermiş oluyor zira performans farkları kendi ciddi şekilde belli ediyor.
Exynos 5 Octa işlemcisine oldukça güvenen Samsung tarafında, bu işlemciye OEM pazarının da büyük ilgi gösterdiği ve pek çok telefonun üreticisinin işlemci için sıraya girdiği belirtiliyor. Galaxy S4'te kullandıktan kısa bir süre sonra, yaz aylarına doğru Exynos 5 Octa işlemcisini diğer üreticilere de satmayı planlayan Samsung, aynı zamanda Galaxy Note III için de bu işlemcinin daha yüksek frekansta çalışan versiyonunu kullanacak gibi görünüyor. Akıllı telefonlar için tek başına performans ve test sonuçları satın alma kriteri olmasa da donanım tarafındaki avantajın firmaların daha yüksek satış rakamlarına ulaşma hedefinde yardımcı olan güçlü bir argüman olduğu da bilinmekte. Her geçen gün daha fazla bilgisayarlayaşan akıllı telefonlar için donanımsal farklar da giderek daha fazla ön çıkacak gibi görünüyor, tasarım, kullanım özellikleri, yazılım optimizasyonları ve kamera yetenekleri ile birlikte.
Editörün Notu: Karşılaştırma yapmak açısından Snapdragon 600 işlemcisine sahip Galaxy S4'ün, AnTuTu testinden 21780 puan aldığını da not düşelim. 
Samsung Galaxy S4 performans değerlendirmesi ve Galaxy S4 video ön inceleme;
 
 

http://www.sammobile.com/2013/03/27/samsung-galaxy-s4-user-interface-walkthrough/ Yorum Yaz
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Erasmus78 6 yıl en beğenilen
Klasik Fx57 haberi...
Başlık ile ilgili konuya ulaşmak için 3 paragraf ürün geçmişini okumak zorunda kalıyoruz!
Yahu ver o bilgilerin eski linklerini geç. Ne bu Çin işkencesi insana?
Klasik Fx57 haberi...Başlık ile ilgili konuya ulaşmak için 3 paragraf ürün geçmişini okumak zorunda kalıyoruz!Yahu ver o bilgilerin eski linklerini g...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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ibo4fun 6 yıl
Teknolojiyi Takip eden ve Telefoncu da-Bilgisayarci da calisan biri olarak sunu soyliyeyim size
2000tl paraniz varsa
4cekirdekli tablet alip (600-750tl) 2cekirdekli bir Android Telefon veya Apple iphone 4S alin

Yada sarji uzun giden Asus-Acer gibi 1000-1300TL ye sarji 9saat giden Android veya Windows8 tablet alin kalan paraya telefon
Yani 2000-3000 TL bir telefona vermeyin 4 veya 8cekirdek olmasi farketmez adi uzerinde amaci belli
Internet-oyun-eglence icin 7 veya 10inch tablet daha mantikli

Bu benim fikrim Mantikli bulup Begenebilir yada - verebilirsiniz!!!
Teknolojiyi Takip eden ve Telefoncu da-Bilgisayarci da calisan biri olarak sunu soyliyeyim size2000tl paraniz varsa4cekirdekli tablet alip (600-750t...
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Tyler Durden 6 yıl
27000 puan alir ama yine rehberi 100 saatte açar :D
1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 6 yıl
hepsiburada kargoya verildi dese de ne kargo çıkış haberi var ne de işleme sokulmuş, yani yarın(30 Nisan) gelecek. böylece sayfalarında hala yazdıkları hediye kampanyasından faydalanamayacağız. bir tüketici olarak her sitedeki ürün bugün yollanmışken ve herkes faydalanabiliyorken bu sitede böyle bir mağduriyet yaşamamız üzüntü verici. adamlara güvenip tam 8 gün önce önsipariş verdim. yazık.
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XperiaTM 6 yıl
Şu cihazda android yerine daha gelişmiş stabil bir sistem olsa 4 sene belki 5 sene rahat kullanılır.
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eakyol11 6 yıl
26 Nisandan önce ön sipariş veren herkese hayırlı olsun, ürünleri hepsiburada an itibarı ile kargoya vermiş bulunmakta.
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MSefa23 6 yıl
s3 ü yeni almışken ancak s5i incelerim artık :)
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lavetera 6 yıl
4 cekirdekli 1.6ghz lik note 2 var da ne halta yariyor
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bgirengir 6 yıl
Kamerası 13 megapiksel ama cok titreyecek cekim yapıyor. iPhone 5 ile çekilen videoda titreme cok az. Bence bu konuda yazılım güncellemeye ihtiyac var. Umarım piyasaya çıkana kadar farkedip duzeltirler.
Buradan izleyebilirsiniz.
phonearena.com/...
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_LegendmJ_ 6 yıl
Cm takiminin bu islemci ve samsungla yasadigi sorunlar ortaya cikmisken bu sonuclarin ortaya cikmasida ilginc. S4 cok guclu bir cihaz ancak custom rom konusunda sikintilar cikacak gibi.
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usorkun 6 yıl
Satılmaya başlayıp, fiyatı bir müddet düştükten sonra S4 almaya niyetliyim. S4 ile ilgili konuları takip ediyorum, konular aşağıda grupladığım şekilde gidiyor,
1- Çok az miktarda, S4 ile ilgili bilgi ve yorum.
2- Büyük miktarda, İlahlaştırdıkları markayı ezdiği için duydukları kinle direk Samsung'a saldırıp karalamaya çalışanların mesajları.
3- Bir miktarda 2. gruba giren ama direk iphone5'i olduğunu gizleyip HTC ve Sony ürünlerini ön plana çıkarmaya çalışanlar.
4- Çok az miktarda HTC, Sony gibi diğer marka kullananların mesajları.
Bu durumda bu konu S4 ve Exynos işlemcisiyle ilgili olduğu halde direk konuyu ilgilendiren çok az mesaj var ve mesajların büyük kısmı 2, 3 ve 4. tip mesajlardan oluşuyor, bu da bizim bir bilgi alabilmek için bir sürü gereksiz yazı okumamıza sebep oluyor. Ne yazarsanız yazın;
-İşletim sistemimden memnunum.
-Telefonumun dizaynı ve malzeme kalitesi bana gayet güzel geliyor.
Lütfen bu mesaj kirliliğine son verelim, herkez kendi kullandığı cihazın konusuna dönsün, biz de rahat edelim.
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skid_row 6 yıl
xlmnt13
Bu arada arkadaşlar öğrendiğim kadariyla htc one i sokmek gercekten cok zormuş. Ariza yataparsa hasar görmeden parcalayabilmek neredeyse imkansizmisAlıntı:Elektronik cihazların tamir edilebilirliğini araştıran iFixit, son olarak HTC Onetelefonunun da tamir edilebilirliğini test  etti. iFixit tarihinde bir akıllı telefon ilk defa en düşük skor olan 1/10 skorunu alarak tamir edilebilirliği en zor telefon seçildi. Raporda,HTC One‘ın alüminyum yapısının telefonun daha dayanıklı olmasını sağladığını ancak asıl problemin bu tasarımın telefonun açılmasına olanak vermemesinden kaynaklandığı belirtildi.HTC One’ın arka yüzeyi zarar görmeden içinin açılmasının neredeyse imkansız olduğunu söyleyen iFixit telefonunun ekranının arka yüzey çıkarılmadan değiştirilemediğini de raporunda belirtiyor. Bir diğer önemli problemin ise, anakart, kamera ve birçok malzemeyi koruyan bakır yapının olması.  Bu bakır yapı cihazı tamir etmek için çıkarıldığında, kırışarak zarar görüyor ve tekrar aynı işlevi görmesi çok zor oluyor. Bakalım önümüzdeki günlerde HTC’nin yetkili teknik servisleri, bu raporu haksız çıkartabilecek mi

Aynen söylendiği gibi telefonun açılabilmesi için arka kapağın kırılması gerekiyor. Bu yüzden teknik servislere her telefonunuzu gönderdiğinizde içini açtıklarında yeni kapak takmak zorunda kalacaklar.
Arka kapağın kırılmasının nedeni telefonun arka kapağının yapıştırılmış olması ve tamir sonrası takılıcak yeni arka kapağında yapıştırılması servisteki teknisyen arkadaşın beceri ve kalbiliyetine kalıcak...(japon yapıştırıcısı gibi birşeyle yapıştırılıcağını düşünmeyin o işlemin yapılabilmesi için HTC yetkili servis noktalarına buna uygun ekipman göndermektedir.)
Şahsi fikrim servisten dönen telefonun arka kapağının üretim bandında yapıştırılmış gibi olmayacağı yönündedir.
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OverClocK1ng 6 yıl
% 26 fark !!!
Bu tablodan sonra S4'ün Qualcomm'un Snapdragon 600 lü olan modelinin sadece LTE ye ihtiyaç duyanlar tarafından kullanılabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim.
%26 fark öyle böyle bir fark. Hiç te az değil.
Bu yüzden Exynos akar, Qualcomm'a anca LTE ciler bakar...
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Azumi 6 yıl
Şurda milleti HTC, Apple fanı olmakla itham eden arkadaşlar Samsung fanı olduklarının farkındalar mı acaba her olmusuz görüşü alıntılayıp savunmaya geçiyorlar. Benchmarklar önemli değil önemli olan arayüzün akıcılığı stabilitesi diyoruz adamlar hala sunspider'da şu kadar puan almış derdinde. Biride iPhone 5 ile HTC One drop test videosu paylaşmış konu ile ne alakası varsa, videoyu hangi gözle izledikleride merak konusu plastiği savunun arkadaşlar videoyu iyi izlesin alüminyum kasa ekranı nasıl koruyor görsün telefon ekranın üstüne düşmediği sürece ekran çatlamıyor yandan köşelerden darbelerde ekran hasar almıyor evet alüminyum kasa biraz çiziliyor yada yamuluyor ama ekranı koruyor bide S3 drop testlerini izleyin telefon köşeden bile darbe alsa ekran çatlıyor. Fazla - yemeden uzaklaşayım en iyisi
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cherkesomer 6 yıl
vamp
Tasarımcı arkadaşlara japon yapıştırıcıları benden bedava ;)

burdada paylaşmış :))) ya videoyu hangi gözünle izliyosun adam ekranı kırabilmek için okadar çaba sarfetmiş sen hala s4 ün olmadığı videoyu s4 konusunda paylaşıyorsun neyin kafası sendeki çözemedim ben :) neymiş alttaki hoparlör kapağı düşmüş yazık olmuş ya :)))
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xLmNt13 6 yıl
Bu arada arkadaşlar öğrendiğim kadariyla htc one i sokmek gercekten cok zormuş. Ariza yataparsa hasar görmeden parcalayabilmek neredeyse imkansizmis
Alıntı:
Elektronik cihazların tamir edilebilirliğini araştıran iFixit, son olarak HTC Onetelefonunun da tamir edilebilirliğini test  etti. iFixit tarihinde bir akıllı telefon ilk defa en düşük skor olan 1/10 skorunu alarak tamir edilebilirliği en zor telefon seçildi. Raporda,HTC One‘ın alüminyum yapısının telefonun daha dayanıklı olmasını sağladığını ancak asıl problemin bu tasarımın telefonun açılmasına olanak vermemesinden kaynaklandığı belirtildi.HTC One’ın arka yüzeyi zarar görmeden içinin açılmasının neredeyse imkansız olduğunu söyleyen iFixit telefonunun ekranının arka yüzey çıkarılmadan değiştirilemediğini de raporunda belirtiyor. Bir diğer önemli problemin ise, anakart, kamera ve birçok malzemeyi koruyan bakır yapının olması.  Bu bakır yapı cihazı tamir etmek için çıkarıldığında, kırışarak zarar görüyor ve tekrar aynı işlevi görmesi çok zor oluyor. Bakalım önümüzdeki günlerde HTC’nin yetkili teknik servisleri, bu raporu haksız çıkartabilecek mi
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