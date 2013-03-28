Samsung Galaxy S4'ün Exynos 5 Octa işlemcili test sonuçları yayınlandı

Hem videolarımızda hem haberlerimizde belirttiğimiz üzere Samsung Galaxy S4'ün iki farklı versiyonu hazırlıyor. Bunlardan ilki Qualcomm'un Snapdragon 600 işlemcisini kullanan model, diğeri ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 5 Octa işlemcisini kullanan model. Son gelen bilgilere göre üretim tarafındaki sıkıntılar nedeniyle Galaxy S4'ün en azından ilk etapta bir süre için Snapdragon 600 işlemci kullanım oranı Exynos 5 Octa'ya kıyasla 70:30 olacak gibi görünüyor. Ülkemizde dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine Exynos 5 Octa ile gelmesi beklenen Galaxy S4'ün yeni performans değerleri rekabete yeni bir boyut getiriyor.

Donanimhaber.com olarak Samsung Galaxy S4'ün Amerika'daki lansmanına katılmış ve 1.9GHz hızında Snapdragon 600 işlemcisine sahip modelin detaylı test sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Exynos 5 Octa'nın performans değerleri ise büyük bir merak konusuydu zira bu işlemci ARM'ın Little.Big platformunu kullanıyor performans gerektiğinde Cortex-A15 tasarımlı 4 çekirdek, enerji verimliliği söz konusu olduğunda ise Cortex-A7 tasarımlı 4 çekirdek devreye giriyor. Snapdragon 600 gibi 1.9GHz yerine 1.8GHz'de çalışan Exynos 5 Octa işlemcisinin güç verdiği Galaxy S4'ün kapsamlı test sonuçları yayınlandı. Haberimizin altında yer alan galeriden ulaşılabilecek test sonuçlarına göre Galaxy S4'ün, Exynos 5 Octa ile Android dünyasının en hızlı telefonu olacağının sinyallerini bir kez daha vermiş oluyor zira performans farkları kendi ciddi şekilde belli ediyor.

Exynos 5 Octa işlemcisine oldukça güvenen Samsung tarafında, bu işlemciye OEM pazarının da büyük ilgi gösterdiği ve pek çok telefonun üreticisinin işlemci için sıraya girdiği belirtiliyor. Galaxy S4'te kullandıktan kısa bir süre sonra, yaz aylarına doğru Exynos 5 Octa işlemcisini diğer üreticilere de satmayı planlayan Samsung, aynı zamanda Galaxy Note III için de bu işlemcinin daha yüksek frekansta çalışan versiyonunu kullanacak gibi görünüyor. Akıllı telefonlar için tek başına performans ve test sonuçları satın alma kriteri olmasa da donanım tarafındaki avantajın firmaların daha yüksek satış rakamlarına ulaşma hedefinde yardımcı olan güçlü bir argüman olduğu da bilinmekte. Her geçen gün daha fazla bilgisayarlayaşan akıllı telefonlar için donanımsal farklar da giderek daha fazla ön çıkacak gibi görünüyor, tasarım, kullanım özellikleri, yazılım optimizasyonları ve kamera yetenekleri ile birlikte.

Editörün Notu: Karşılaştırma yapmak açısından Snapdragon 600 işlemcisine sahip Galaxy S4'ün, AnTuTu testinden 21780 puan aldığını da not düşelim.

Samsung Galaxy S4 performans değerlendirmesi ve Galaxy S4 video ön inceleme;

http://www.sammobile.com/2013/03/27/samsung-galaxy-s4-user-interface-walkthrough/