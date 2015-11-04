Samsung Galaxy S7 kamera sensörü için bu kez iddialar farklı

Dün Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modeli için Sony Xperia Z5'in kamerasında da kullanılan Sony IMX300 sensörünü beğendiği ve tedarik için Sony'nin kapısını çaldığı gündeme gelmişti. Bugün ise Samsung'un çok farklı bir strateji belirleyebileceği konuşuluyor.





Android dünyasında kamera çözünürlükleri bir yarış halinde. Üst seviye akıllı telefonlarda 20MP çözünürlükler yaygın iken Nokia'nın 41MP seviyesine kadar çıktığını görmüştük. Bununla birlikte son dönemde çözünürlüklerden ziyade kaliteye yönelik çalışmalar mevcut.





Apple, yeni iPhone modellerinde daha çok performans ve kaliteye odaklanıyor. Bu yüzden iPhone 6S serisinde 12MP çözünürlükleri gördük. Yeni Nexus akıllı telefonlarında da 12MP çözünürlük kullanılıyor ancak 1/2.3 inçlik sensör boyutu ile daha fazla ışık elde edilerek çekimlerin daha kaliteli olması sağlanıyor.





İddialara göre Samsung da Galaxy S7 amiral gemi modelinde daha düşük bir çözünürlük kullanacak. 1/2 inçlik boyutu ile 12MP çözünürlüğündeki bu sensör daha fazla ışık alarak karanlık ortamlarda daha kaliteli sonuçlar verebilecek. Samsung'un BRITECELL olarak yaptığı yeni bir isim tescili de bunu doğruluyor.





BRITECELL muhtemelen ISOCELL teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Samsung'un arka aydınlatmalı BSI sensör yerine kullandığı ISOCELL teknolojisi pikselleri birbirinden izole ederek daha fazla ışık girmesini sağlıyor ve karanlık ortam çekimlerinde çok iyi sonuçlar elde ediliyor.





Fotometrik ifadelerle BSI sensörlere göre parazitlenme oranı yüzde 19'dan yüzde 12.5'e inerken, parlaklık sinyalinin gürültüye oranında 150 lux'den 105 lux'e gelişme ve her bir pikselin tutabildiği yükün de 5000e'den 6200e'ye yükselmesi söz konusu.





Yeni kamerada ayrıca çift fotodiyot teknolojisinin kullanılacağı da belirtiliyor. Ayrıntıları tam olarak bilinmemekle birlikte yeni teknolojinin faz algılama alanını daha da büyüterek odaklanma hızının artırılması olarak sonuç vereceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/samsungs-britecell-trademark-galaxy-s7-related.html