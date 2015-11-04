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Samsung Galaxy S7 kamera sensörü için bu kez iddialar farklı

Galaxy S7 ile ilgili iddialar birbirini kovalıyor. Samsung'un Sony IMX300 sensör kullanacağı iddialarından sonra bu kez farklı bir iddia daha gündemde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 kamera sensörü için bu kez iddialar farklı

Dün Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modeli için Sony Xperia Z5'in kamerasında da kullanılan Sony IMX300 sensörünü beğendiği ve tedarik için Sony'nin kapısını çaldığı gündeme gelmişti. Bugün ise Samsung'un çok farklı bir strateji belirleyebileceği konuşuluyor. 

Android dünyasında kamera çözünürlükleri bir yarış halinde. Üst seviye akıllı telefonlarda 20MP çözünürlükler yaygın iken Nokia'nın 41MP seviyesine kadar çıktığını görmüştük. Bununla birlikte son dönemde çözünürlüklerden ziyade kaliteye yönelik çalışmalar mevcut. 

Apple, yeni iPhone modellerinde daha çok performans ve kaliteye odaklanıyor. Bu yüzden iPhone 6S serisinde 12MP çözünürlükleri gördük. Yeni Nexus akıllı telefonlarında da 12MP çözünürlük kullanılıyor ancak 1/2.3 inçlik sensör boyutu ile daha fazla ışık elde edilerek çekimlerin daha kaliteli olması sağlanıyor. 

İddialara göre Samsung da Galaxy S7 amiral gemi modelinde daha düşük bir çözünürlük kullanacak. 1/2 inçlik boyutu ile 12MP çözünürlüğündeki bu sensör daha fazla ışık alarak karanlık ortamlarda daha kaliteli sonuçlar verebilecek. Samsung'un BRITECELL olarak yaptığı yeni bir isim tescili de bunu doğruluyor. 

BRITECELL muhtemelen ISOCELL teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Samsung'un arka aydınlatmalı BSI sensör yerine kullandığı ISOCELL teknolojisi pikselleri birbirinden izole ederek daha fazla ışık girmesini sağlıyor ve karanlık ortam çekimlerinde çok iyi sonuçlar elde ediliyor. 

Fotometrik ifadelerle BSI sensörlere göre parazitlenme oranı yüzde 19'dan yüzde 12.5'e inerken, parlaklık sinyalinin gürültüye oranında 150 lux'den 105 lux'e gelişme ve her bir pikselin tutabildiği yükün de 5000e'den 6200e'ye yükselmesi söz konusu.

Yeni kamerada ayrıca çift fotodiyot teknolojisinin kullanılacağı da belirtiliyor. Ayrıntıları tam olarak bilinmemekle birlikte yeni teknolojinin faz algılama alanını daha da büyüterek odaklanma hızının artırılması olarak sonuç vereceği tahmin ediliyor.  
Samsung Galaxy S7 kamera sensörü için bu kez iddialar farklı
 

http://www.androidheadlines.com/2015/11/samsungs-britecell-trademark-galaxy-s7-related.html Yorum Yaz
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alp0007 4 yıl
Dünkü haberden sonra Galaxy S7 haberleri bayatladı. Galaxy S8 haberlerini bize verin...
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ceo-tr 4 yıl
OverClocK1ng
InViSiBLePLaYeRHaberi Ekrem71 yapınca Samsungun son yıllarda çıkardığı en çirkin modelin resmini koymuş.Evet biliyorum ISOCELL S5de vardı ama Note 4 ile yine Sony Sensör gelmişti.
Normalde Ekrem71 arkadaşımız genel olarak haberlerini iyice okumadan, hatalarla yayınladığı için çok eleştiriyoruz, orası öyle ama bu haberde ben bir sıkıntı göremedim. Adam istediği resmi koyar. Hem üstelik yukarıdaki resimdeki telefonlardan görünüm olarak en sağdaki maviyi ve yüzeyini çok beğeniyorum. Gözüme en güzel görünen modellerden birisi.Haa, yukarıdaki haberde bir şeye dikkatinizi çekeyim. Ekrem71 in eksiği şu kaldı:Adam, virgül nerede kullanılır, nasıl kullanılır bilmiyor.Tüm yazıyı tek tek okudum. 1 adet virgül dahi görmedim. Üstelik virgül olması gerekip de olmayan bir sürü yere rağmen...Sonra forumdaki arkadaşlar olsun, editörler olsun bize kızıyorlar. Niye bu kadar eleştirdiğimizi merak ediyorlar.Düşünsenize: Virgül nerede kullanılır bilmeyen editör.Virgül gördüyseniz gösterin...

Ben bir tane buldum :)
"19'dan yüzde 12.5'e inerken, parlaklık sinyalinin"
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Hala Ekrem71'i savunuyorsunuz ya ben daha bir şey demiyorum
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ObjektifPoint.Net 4 yıl
her bir pikselin tutabildiği yükün de "5000e'den 6200e'ye "yükselmesi söz konusu.
derken tırnak içine aldığım yer hatalı bana kalırsa ki buda olabilir gözden kaçablir insanlık halidir haberdeki bahsi geçen BRITECELL teknoloji hakkında güzel bilgiler vermiş. Ben verilen bilgiyi anladım mı anladım isterse sms yazar gibi ünlü harfleri kullanmasın istediği resmi koysun adamın adı çıkmış 9'a daha da inmez 8'e
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wolf silver 4 yıl
Buradaki arkadaşların çoğu galiba TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ okuyor. Sadece bu haberdeki yorumlardan değil her konunun altında böyle şeyler yazan var. Haberdeki yanlışlığı söyleyebilirsiniz. Eksik bilgi varsa yine söyleyebilirsiniz. Ancak noktalama işaretlerine niye bu kadar kafa takıyorsunuz. Ayrıca noktalama işaretlerini NEREDE KULLANACAĞINI bilmeyen BAZI kişiler söylüyor. HAYATLARINDADA BU KADAR DÜZENLİ YAŞIYORLAR Mİ YADA DAVRANIYORLAR Mİ BİLMİYORUM....
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kadirirdem 4 yıl
Zaten en iyi konumunda lar bakalim ne kadar gelistirecekler...
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alemburda34 4 yıl
Kamerada da cikinti olmasza tadindan yenmez.
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OverClocK1ng 4 yıl
InViSiBLePLaYeR
Haberi Ekrem71 yapınca Samsungun son yıllarda çıkardığı en çirkin modelin resmini koymuş.Evet biliyorum ISOCELL S5de vardı ama Note 4 ile yine Sony Sensör gelmişti.

Normalde Ekrem71 arkadaşımız genel olarak haberlerini iyice okumadan, hatalarla yayınladığı için çok eleştiriyoruz, orası öyle ama bu haberde ben bir sıkıntı göremedim. Adam istediği resmi koyar. Hem üstelik yukarıdaki resimdeki telefonlardan görünüm olarak en sağdaki maviyi ve yüzeyini çok beğeniyorum. Gözüme en güzel görünen modellerden birisi.
Haa, yukarıdaki haberde bir şeye dikkatinizi çekeyim. Ekrem71 in eksiği şu kaldı:
Adam, virgül nerede kullanılır, nasıl kullanılır bilmiyor.
Tüm yazıyı tek tek okudum. 1 adet virgül dahi görmedim. Üstelik virgül olması gerekip de olmayan bir sürü yere rağmen...
Sonra forumdaki arkadaşlar olsun, editörler olsun bize kızıyorlar. Niye bu kadar eleştirdiğimizi merak ediyorlar.
Düşünsenize: Virgül nerede kullanılır bilmeyen editör.
Virgül gördüyseniz gösterin...
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Patren 4 yıl
samsung hayatda 16 mp den 12 mp ye inmez yine o teknolojiyi kullanır ne edip yapıp 16 mp yaparlar sony sensönrünüde kullanırsa kamera 24-26 mp yaparlar artık
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kılıç-61 4 yıl
Samsung u apple degilde bu gidisle ekrem goturecek
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