Xiaomi 15 Ultra tanıtıldı: Profesyonel düzeyde kamera deneyimi!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de düzenlendiği etkinlikte amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı resmen tanıttı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, Qualcomm'un en güçlü yonga seti, Leica destekli gelişmiş kameralar ve sektör lideri uydu iletişimi gibi özelliklerle geliyor.

Xiaomi 15 Ultra, 3.200 nitlik tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen 6,73 inç büyüklüğünde 2K LTPO OLED ekran ile geliyor. TCL C9 panelini kullanan ekran, 1-120 Hz adaptif yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle eksiksiz görüntüleme deneyimi vadediyor. Ayrıca, göz sağlığı için 1920 Hz PWM karartma ve Xiaomi Seramik Cam 2.0 koruması içeriyor.

Xiaomi 15 Ultra gücünü Qualcomm'ın Snapdragon 8 Elite Ultra Edition yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz ayrıca çift kanallı buhar-sıvı ayrımı soğutma sistemiyle uzun süreli maksimum performans vadediyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 Ultra, profesyonel düzeyde fotoğrafçılık sunan Leica destekli dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. 1 inç büyüklüğünde 50 MP ana kamera ve 200 MP çözünürlüğünde 4,3x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamerası ile 15 Ultra, fotoğraf deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Xiaomi, daha büyük sensöre, çözünürlüğe ve daha hızlı diyaframa sahip yeni periskop kamera ile düşük ışıkta fotoğraf kalitesinin önemli ölçüde iyileştiğini söylüyor.

Telefonda ayrıca, 3x zum yapabilen 50 MP telefoto kamera ve yine 50 MP çözünürlüğe sahip, 115° görüş açısı ve 5 cm makro çekimi sunan ultra geniş açı kamera yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Video meraklıları için Xiaomi 15 Ultra, sinematik video modunda ACES LOG desteği, sinema sınıfı renk doğruluğu ve sınırsız 8K kayıt imkanı sunuyor. Ayrıca, ufuk seviyesi düzeltme sağlayan UIS stabilizasyon sistemi sayesinde sabit ve profesyonel kalitede video çekimi mümkün hale geliyor.

6.000 mAh kapasiteli pille gelen telefon, 90 W kablolu hızlı şarj ve 80 W kablosuz hızlı şarj desteğinin yanında ters kablosuz şarj desteği de sunuyor. Bu sayede kulaklık gibi aksesuarları şarj etme imkanı sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra, doğrudan uydu veri iletişimini destekleyen ilk akıllı telefon olarak öne plana çıkıyor. Telefon, 7 km çift yönlü menzile sahip Starlink ve TianTong uyduları aracılığıyla şebeke dışı aramalara olanak tanıyor. Ayrıca, ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi sensör ve IP68 su ve toz direnci ile en son teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

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Xiaomi ayrıca, çıkarılabilir deklanşör düğmesi, metal tutma yeri ve ekstra 2.000 mAh pil içeren ve toplam pil kapasitesini 8.000 mAh'ye çıkaran bir Profesyonel Görüntüleme Kiti tanıttı ve 137 dolar fiyattan satışa çıkardı.

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Xiaomi 15 Ultra fiyatı

Xiaomi 15 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı varyantı 893 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu. 16 GB RAM ve 512 GB depolama modelinin fiyatı 961 dolar, 16 GB RAM ve 1 TB modelinin fiyatı ise 1071 dolar. Xiaomi ayrıca 16 GB + 1 TB modelinin çift uydu destekli versiyonu 1.099 dolar fiyattan satışa sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra, Klasik Siyah, Gümüş, Çam Yeşili ve Beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı, resmi satışlar 3 Mart'ta başlayacak. Küresel lansman ise 2 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri

Ekran : 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz

: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz Boyutlar : 161.3 x 75.3 x 9.4 mm 226 g

: 161.3 x 75.3 x 9.4 mm 226 g İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite RAM : 12GB/16GB LPDDR5X

: 12GB/16GB LPDDR5X Depolama : 256GB/512GB/1TB UFS 4.1

: 256GB/512GB/1TB UFS 4.1 Arka Kamera : 50MP, f/1.6 ana sensör + 50MP, f/2.2, ultra geniş açı + 200MP, f/2.6, 4.3x zum, periskop + 50MP, f/1.8, 3x zum, telefoto

: 50MP, f/1.6 ana sensör + 50MP, f/2.2, ultra geniş açı + 200MP, f/2.6, 4.3x zum, periskop + 50MP, f/1.8, 3x zum, telefoto Ön Kamera : 32 MP, f/2.0

: 32 MP, f/2.0 Batarya : 6000mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj

: 6000mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj Bağlantı ve diğer: Wi-fi 7, Bluetooth 6.0, iki yönlü uyfu bağlantısı, ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler

Wi-fi 7, Bluetooth 6.0, iki yönlü uyfu bağlantısı, ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler İşletim Sistemi: Android 15 üzerinde HyperOS 2, 4 Android sürüm güncellemesi

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Xiaomi 15 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı