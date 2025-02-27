Xiaomi 15 Ultra tanıtıldı: Profesyonel düzeyde kamera deneyimi!

Xiaomi 15 Ultra, 3.200 nitlik tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen 6,73 inç büyüklüğünde 2K LTPO OLED ekran ile geliyor. TCL C9 panelini kullanan ekran, 1-120 Hz adaptif yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle eksiksiz görüntüleme deneyimi vadediyor. Ayrıca, göz sağlığı için 1920 Hz PWM karartma ve Xiaomi Seramik Cam 2.0 koruması içeriyor.
Xiaomi 15 Ultra gücünü Qualcomm'ın Snapdragon 8 Elite Ultra Edition yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. Cihaz ayrıca çift kanallı buhar-sıvı ayrımı soğutma sistemiyle uzun süreli maksimum performans vadediyor.
Telefonda ayrıca, 3x zum yapabilen 50 MP telefoto kamera ve yine 50 MP çözünürlüğe sahip, 115° görüş açısı ve 5 cm makro çekimi sunan ultra geniş açı kamera yer alıyor.
6.000 mAh kapasiteli pille gelen telefon, 90 W kablolu hızlı şarj ve 80 W kablosuz hızlı şarj desteğinin yanında ters kablosuz şarj desteği de sunuyor. Bu sayede kulaklık gibi aksesuarları şarj etme imkanı sunuyor.
Xiaomi 15 Ultra, doğrudan uydu veri iletişimini destekleyen ilk akıllı telefon olarak öne plana çıkıyor. Telefon, 7 km çift yönlü menzile sahip Starlink ve TianTong uyduları aracılığıyla şebeke dışı aramalara olanak tanıyor. Ayrıca, ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi sensör ve IP68 su ve toz direnci ile en son teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi ayrıca, çıkarılabilir deklanşör düğmesi, metal tutma yeri ve ekstra 2.000 mAh pil içeren ve toplam pil kapasitesini 8.000 mAh'ye çıkaran bir Profesyonel Görüntüleme Kiti tanıttı ve 137 dolar fiyattan satışa çıkardı.
Xiaomi 15 Ultra fiyatı
Xiaomi 15 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı varyantı 893 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu. 16 GB RAM ve 512 GB depolama modelinin fiyatı 961 dolar, 16 GB RAM ve 1 TB modelinin fiyatı ise 1071 dolar. Xiaomi ayrıca 16 GB + 1 TB modelinin çift uydu destekli versiyonu 1.099 dolar fiyattan satışa sunuyor.
Xiaomi 15 Ultra, Klasik Siyah, Gümüş, Çam Yeşili ve Beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı, resmi satışlar 3 Mart'ta başlayacak. Küresel lansman ise 2 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Xiaomi 15 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,73 inç QHD+ OLED, 3.000 nit, 120Hz
- Boyutlar: 161.3 x 75.3 x 9.4 mm 226 g
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- RAM: 12GB/16GB LPDDR5X
- Depolama: 256GB/512GB/1TB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50MP, f/1.6 ana sensör + 50MP, f/2.2, ultra geniş açı + 200MP, f/2.6, 4.3x zum, periskop + 50MP, f/1.8, 3x zum, telefoto
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.0
- Batarya: 6000mAh / 90W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj
- Bağlantı ve diğer: Wi-fi 7, Bluetooth 6.0, iki yönlü uyfu bağlantısı, ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler
- İşletim Sistemi: Android 15 üzerinde HyperOS 2, 4 Android sürüm güncellemesi
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