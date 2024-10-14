Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: Her yönüyle iddialı

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Tam Boyutta Gör Vivo, ilk Dimensity 9400 işlemcili telefonlar olan X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini'yi piyasaya sürdü. Şık tasarıma ve gelişmiş kamera yeteneklerine sahip serinin Pro modellerine yakından bakalım.

Tasarıma baktığımzda, her iki telefon da kıvrımlı hatlara sahip X100 serisinden daha düz kenarlara sahip. X200 Pro'nun dört taraftan kavisli 6,78 inç ekranı varken, X200 Pro mini'nin 6,31 inç düzekranı bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED paneller, 4.500 nit maksimum parlaklığa ve Dolby Vision desteğine sahipler.

Tam Boyutta Gör Tüm Vivo X200 serisi MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden güç alıyor. TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemci, 3,626 GHz'e kadar çıkan bir adet Cortex-X925 süper çekirdeğe ve grafik tarafında 12 çekirdekli GPU'ya sahip.

Vivo, üçüncü nesil silikon anot pil teknolojisi sayesinde her iki X200 Pro telefonuna da büyük piller yerleştirmeyi başardı. X200 Pro 6.000mAh, X200 Pro Mini ise 5.700mAh pil ile batarya ömrü konusunda hayli iddialılar. Ek olarak her iki telefon da 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Vivo X200 Pro modelleri, Zeiss T* optikleri ve vivo'nun V3+ görüntüleme çipi ile iddialı kamera performansı sunuyor. 1/1.28 inçlik Sony LYT-818 ana kamerayla gelen telefonlar, teknik olarak X100 Pro serisinin 1 inçlik kamerasından bir adım aşağıda olsa da, Vivo yeni sensörün fotoğraf çekiminde daha büyük sensörle rekabet ettiğini ve videoda ise geride bıraktığını iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör V3+ çipi, Vivo'nun sektör lideri olduğunu söylediği 4K HDR Sinematik Portre videosunu mümkün kılıyor. 4K çözünürlükte 120 fps sinematik ağır çekimin yanında, 60 fps'ye kadar 4K HDR Dolby Vision videolar çekilebiliyor. Ek olarak, 10 bit Log'da 60 fps'ye kadar 'tam odak aralığı' 4K video çekmek mümkün.

Kamera tarafında diğer bir iyileştirme, X100 Ultra ile aynı 200 MP Zeiss APO telefoto kameranın Pro modeline eklenmiş olması. f/2.67 lensli 85 mm kamera ile 3.7x zum seviyesine ulaşılabiliyor. Ek olarak, 50 MP f/2.0 ultra geniş açılı kamera ve otomatik odaklamalı 32 MP f/2.0 selfie kamerası yer alıyor.

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Vivo X200 Pro özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nit, LTPO AMOLED

: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nit, LTPO AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 9400

: Mediatek Dimensity 9400 Bellek : 12GB ve 16GB RAM

: 12GB ve 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB ve 1TB

: 256GB, 512GB ve 1TB Arka kamera : 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 200 MP, f/2.7, 85mm, 1/1.4", OIS, 3,7x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 200 MP, f/2.7, 85mm, 1/1.4", OIS, 3,7x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş) Ön kamera : 32 MP, f/2.0, 20mm

: 32 MP, f/2.0, 20mm Batarya : 6000 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj

: 6000 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj Bağlantı ve diğer : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik)

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik) Yazılım : Android 15, OriginOS 5

: Android 15, OriginOS 5 Boyut ve ağırlık : 162,4 x 76 x 8,2 mm, 223 gr

: 162,4 x 76 x 8,2 mm, 223 gr Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı

Vivo X200 Pro Mini özellikleri

Ekran : 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, LTPO AMOLED

: 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, LTPO AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 9400

: Mediatek Dimensity 9400 Bellek : 12GB ve 16GB RAM

: 12GB ve 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB ve 1TB

: 256GB, 512GB ve 1TB Arka kamera : 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 250 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 250 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş) Ön kamera : 32 MP, f/2.0, 20mm

: 32 MP, f/2.0, 20mm Batarya : 5700 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj

: 5700 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj Bağlantı ve diğer : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik) Yazılım : Android 15, OriginOS 5

: Android 15, OriginOS 5 Boyut ve ağırlık : 150.8 x 71.8 x 8.2 mm, 187 gr

: 150.8 x 71.8 x 8.2 mm, 187 gr Renk: Titanyum Yeşili, Açık Pembe, Düz Beyaz ve Basit Siyah

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Vivo X200 Pro fiyatı

vivo X200 Pro, Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı renkleri ve 12/256 GB, 16/512 GB, 16 GB/1 TB ve özel 16 GB/1 TB Satellite Edition versiyonları ile geliyor. Fiyatları sırasıyla 748 dolar, 850 dolar, 917 dolar ve 959 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Vivo X200 Pro Mini fiyatı

Vivo X200 Pro Mini ise Titanyum Yeşili, Açık Pembe, Düz Beyaz ve Basit Siyah renk seçenekleriyle geliyor. 12/256 GB, 16/512 GB ve 16 GB/1 TB versiyonlara sahip olan Pro Mini, sırasıyla 663 dolar, 762 dolar ve 818 dolar fiyat etiketine sahip.

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Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı