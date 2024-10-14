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    Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: Her yönüyle iddialı

    Vivo, ilk Dimensity 9400 işlemcili telefonlar olan X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini'yi piyasaya sürdü. Her açıdan iddialı olan Pro modellere yakından bakalım.   
    Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, ilk Dimensity 9400 işlemcili telefonlar olan X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini'yi piyasaya sürdü. Şık tasarıma ve gelişmiş kamera yeteneklerine sahip serinin Pro modellerine yakından bakalım.

    Tasarıma baktığımzda, her iki telefon da kıvrımlı hatlara sahip X100 serisinden daha düz kenarlara sahip. X200 Pro'nun dört taraftan kavisli 6,78 inç ekranı varken, X200 Pro mini'nin 6,31 inç düzekranı bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED paneller, 4.500 nit maksimum parlaklığa ve Dolby Vision desteğine sahipler.

    Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tüm Vivo X200 serisi MediaTek Dimensity 9400 işlemcisinden güç alıyor. TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemci, 3,626 GHz'e kadar çıkan bir adet Cortex-X925 süper çekirdeğe ve grafik tarafında 12 çekirdekli GPU'ya sahip. 

    Vivo, üçüncü nesil silikon anot pil teknolojisi sayesinde her iki X200 Pro telefonuna da büyük piller yerleştirmeyi başardı. X200 Pro 6.000mAh, X200 Pro Mini ise 5.700mAh pil ile batarya ömrü konusunda hayli iddialılar. Ek olarak her iki telefon da 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği sunuyor.

    Vivo X200 Pro modelleri, Zeiss T* optikleri ve vivo'nun V3+ görüntüleme çipi ile iddialı kamera performansı sunuyor. 1/1.28 inçlik Sony LYT-818 ana kamerayla gelen telefonlar, teknik olarak X100 Pro serisinin 1 inçlik kamerasından bir adım aşağıda olsa da, Vivo yeni sensörün fotoğraf çekiminde daha büyük sensörle rekabet ettiğini ve videoda ise geride bıraktığını iddia ediyor.

    Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    V3+ çipi, Vivo'nun sektör lideri olduğunu söylediği 4K HDR Sinematik Portre videosunu mümkün kılıyor. 4K çözünürlükte 120 fps sinematik ağır çekimin yanında, 60 fps'ye kadar 4K HDR Dolby Vision videolar çekilebiliyor. Ek olarak, 10 bit Log'da 60 fps'ye kadar 'tam odak aralığı' 4K video çekmek mümkün.

    Kamera tarafında diğer bir iyileştirme, X100 Ultra ile aynı 200 MP Zeiss APO telefoto kameranın Pro modeline eklenmiş olması. f/2.67 lensli 85 mm kamera ile 3.7x zum seviyesine ulaşılabiliyor. Ek olarak, 50 MP f/2.0 ultra geniş açılı kamera ve otomatik odaklamalı 32 MP f/2.0 selfie kamerası yer alıyor.

    Vivo X200 Pro ve Pro Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Vivo X200 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 9400
    • Bellek: 12GB ve 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB ve 1TB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 200 MP, f/2.7, 85mm, 1/1.4", OIS, 3,7x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 20mm
    • Batarya: 6000 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik)
    • Yazılım: Android 15, OriginOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 162,4 x 76 x 8,2 mm, 223 gr
    • Renk: Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı

    Vivo X200 Pro Mini özellikleri

    • Ekran: 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, HDR10+, 4500 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 9400
    • Bellek: 12GB ve 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB ve 1TB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS (ana kamera) + 250 MP, f/2.6, 70mm, 1/1.95", OIS, 3x optik zoom (periskop) + 50 MP, f/2.0, 15mm (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.0, 20mm
    • Batarya: 5700 mAh, 90W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj, ters şarj
    • Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP69 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)
    • Yazılım: Android 15, OriginOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 150.8 x 71.8 x 8.2 mm, 187 gr
    • Renk: Titanyum Yeşili, Açık Pembe, Düz Beyaz ve Basit Siyah

    Vivo X200 Pro fiyatı

    vivo X200 Pro, Safir Mavisi, Titanyum Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Karbon Siyahı renkleri ve 12/256 GB, 16/512 GB, 16 GB/1 TB ve özel 16 GB/1 TB Satellite Edition versiyonları ile geliyor. Fiyatları sırasıyla 748 dolar, 850 dolar, 917 dolar ve 959 dolar olarak belirlenmiş durumda.

    Vivo X200 Pro Mini fiyatı

    Vivo X200 Pro Mini ise Titanyum Yeşili, Açık Pembe, Düz Beyaz ve Basit Siyah renk seçenekleriyle geliyor. 12/256 GB, 16/512 GB ve 16 GB/1 TB versiyonlara sahip olan Pro Mini, sırasıyla 663 dolar, 762 dolar ve 818 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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