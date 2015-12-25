Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı





Amiral gemi modellerinin lanse edilmesinden önce, hazırlanan kılıf görsellerinin internete sızdırılmasına alışır olduk. Son olarak Samsung'un gelecek yıl için planladığı Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus amiral gemi modellerinin kılıfları internete sızdırıldı.





Genelde akıllı telefon üreticileri, aksesuarların kısa sürede hazır olması amacıyla amiral gemi modellerinin nihai kalıplarını aksesuar üreticilerine gönderiyor ve sızıntılar da genelde bu süreçte yaşanıyor. Yeni sızıntılar Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus modellerinin kılıflarını da ortaya çıkarmış oldu.





Galaxy S7 amiral gemi modeli tasarım anlamında Galaxy S6 modelinden farklı değil. Yuvarlatılmış köşelerin yanında, butonlar ve kameranın dizilimi aynen korunuyor. Yeni tasarımdaki en büyük fark ise Home butonunun artık keskin köşelere sahip olması. Ölçüler ise 143.37 x 70.8 x 6.94 mm şeklinde olacak yani Galaxy S6'dan biraz daha kalın.





Galaxy S7 modelinin 5.2 inçlik 2K ekrana sahip olması beklenirken, Galaxy S7 Plus modelinde ise 6 inçlik bir ekran yer alacak. Kılıf görselleri de bu iddiaları doğrular nitelikte. Şimdilik sızıntılara karışmasa da 5.2 inçlik iki kenardan kavisli Galaxy S7 Edge ve 5.7 inçlik tek kenardan kavisli Galaxy S7 Edge Plus modelleri de mevcut.





Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin Şubat ayındaki MWC 2016 fuarında lanse edilmesi bekleniyor. Galaxy S7 Plus ve Galaxy S7 Edge Plus ise yaz aylarına doğru sarkacak. Tüm modellerde bölgeye göre Samsung'un özelleştirilmiş Exynos 8890 yonga seti veya Snapdragon 820 yonga seti kullanılacak.

http://www.phonearena.com/news/Cases-for-the-Samsung-Galaxy-S7-and-Samsung-Galaxy-S7-Plus-appear-in-photographs_id76920