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Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı

Samsung'un gelecek yıl en önemli silahlarından olacak Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus modellerinin kılıfları internete sızdırıldı. Görseller tasarım konusunda ipuçları veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı


Amiral gemi modellerinin lanse edilmesinden önce, hazırlanan kılıf görsellerinin internete sızdırılmasına alışır olduk. Son olarak Samsung'un gelecek yıl için planladığı Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus amiral gemi modellerinin kılıfları internete sızdırıldı.

Genelde akıllı telefon üreticileri, aksesuarların kısa sürede hazır olması amacıyla amiral gemi modellerinin nihai kalıplarını aksesuar üreticilerine gönderiyor ve sızıntılar da genelde bu süreçte yaşanıyor. Yeni sızıntılar Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus modellerinin kılıflarını da ortaya çıkarmış oldu.

Galaxy S7 amiral gemi modeli tasarım anlamında Galaxy S6 modelinden farklı değil. Yuvarlatılmış köşelerin yanında, butonlar ve kameranın dizilimi aynen korunuyor. Yeni tasarımdaki en büyük fark ise Home butonunun artık keskin köşelere sahip olması. Ölçüler ise 143.37 x 70.8 x 6.94 mm şeklinde olacak yani Galaxy S6'dan biraz daha kalın.

Galaxy S7 modelinin 5.2 inçlik 2K ekrana sahip olması beklenirken, Galaxy S7 Plus modelinde ise 6 inçlik bir ekran yer alacak. Kılıf görselleri de bu iddiaları doğrular nitelikte. Şimdilik sızıntılara karışmasa da 5.2 inçlik iki kenardan kavisli Galaxy S7 Edge ve 5.7 inçlik tek kenardan kavisli Galaxy S7 Edge Plus modelleri de mevcut. 

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin Şubat ayındaki MWC 2016 fuarında lanse edilmesi bekleniyor. Galaxy S7 Plus ve Galaxy S7 Edge Plus ise yaz aylarına doğru sarkacak. Tüm modellerde bölgeye göre Samsung'un özelleştirilmiş Exynos 8890 yonga seti veya Snapdragon 820 yonga seti kullanılacak.   
Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/Cases-for-the-Samsung-Galaxy-S7-and-Samsung-Galaxy-S7-Plus-appear-in-photographs_id76920 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
volkan_kolay 3 yıl en beğenilen
Şu tasarımı eleştiren arkadaşlar Allah aşkına şu foruma girip kafa ütülemeyin artık ya gidin Nokia 3310 alın kullanın bizi de rahat bırakın.

Bugün telefon alanların hangisinin ilk kriteri tasarımdır???

Artık markalar kalıplaşmış mevcut tasarımların üzerine. Nasıl daha iyi kamera yaparım. Nasıl daha sağlam kasa yapısı yaparım. Nasıl daha hızlı bir telefon ve daha hızlı bir işlemci yaparım düşüncesiyle hareket ediyor ve mevcut müşteri potansiyelide bunu istiyor zaten.

Ama hala aynı tasarımmı diyenleri ben anlamıyorum arkadaş. iPhone 6 ve 6S arasında tasarım olarak ne kadar fark var??? Sony Xperia Z4 ile Z5 arasında tasarımsal olarak ne kadar fark var???

Bıktım artık her Samsung konusunda ayni muhabbetleri okumaktan. Dünya sektöründe her ürün ve markada tasarım algısını hiçbir marka değiştirmez. Yolda amblemi olmayan bir araba gördüğün zaman bu Mercedes diyorsan bu tasarım algısıdır. Bunu idrak edemiyorsan sorun markada değil sendedir.
Şu tasarımı eleştiren arkadaşlar Allah aşkına şu foruma girip kafa ütülemeyin artık ya gidin Nokia 3310 alın kullanın bizi de rahat bırakın.Bugün ...
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darkdiva 3 yıl
Benim anlamadığım kılıflar sızdırılıyor ama home tuşu hakkında bilgi geliyor. O nasıl oluyor?
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kadirirdem 3 yıl
Tasarımı begenmedim kamera çıkıntısı içerde olması lazımdi....
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Master_Evil 3 yıl
çıkarılabilir batarya bekliyordum olmayacak sanırım
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MnTotoro 3 yıl
Bir sızmadık kılıf kalmıştı o da tam oldu.
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Mianfei 3 yıl
Ne kadar gereksiz saçma sapan haberlerya.. Kılıfı sızdırılmışmış abi donanım sitesisin sen KILIF SIZMASINI HABER YAPICAK KADAR MI ELINIZDE MALZEME YOK. AHANDA BU SITEYI BIRAKIYORUM YETERYA BEN SIZIN REKLAMCILIGINIZA PARA KAZANDIRMAK ICIN SACMA SALAK HABERLER GORMEK ZORUNDA DEGILIM ACAR MAGAZIN OKURUM EN AZINDAN GÖZÜM GÖNLÜM AÇILIR.
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deoksiriboz1001 3 yıl
Ouvv donanımhaber iyice samsung cu oldu.
Apple haberlerinin altına böyle yazılıyor biraz da ben yazayım
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ukilavuz 3 yıl
SD kart giriÅŸi sikinti
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deoksiriboz1001 3 yıl
Ouvv donanımhaber iyice samsung cu oldu.
Apple haberlerinin altına böyle yazılıyor biraz da ben yazayım
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Emre Kocakaya 3 yıl
S2 efsaneydi onu bunu bilmem.
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fthkn 3 yıl
Anlaşılan o ki akıllı telefon platformunda sınıra gelmiş bulunmaktayız. Ötesi için hiç heyecan yapmayın.
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ylmzsngl 3 yıl
Kılıfların biraz daha amacına uygun olması gerekir. Çok şık ve ince olan telefonlar iğrenç kılıflarla berbat bir şekle giriyor. Bu ve daha önceki tasarımlar eskilerine göre yine iyi seviyede.
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yasinadin 3 yıl
s7 = 3000 tl

s7 plus = 3500 tl

s8 = 3500 tl

s8 plus = 4000 tl

bu böyle gider ...
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alemburda34 3 yıl
Kamerayi karanlik ortamlar icin biraz daha iyilestirseler iyi olacak.
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