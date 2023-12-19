Ekran altı kameralı Nubia Z60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Nubia Z60 Ultra, Çin’de resmî olarak tanıtıldı. Red Magic 9 Pro ve Magic 9 Pro Plus’tan sonra, ZTE’nin Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili üçüncü akıllı telefonu olan Z60 Ultra, tasarımı ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Nubia Z60 Ultra, gerçek tam ekran deneyimi sunan ekrana sahip. Ekranın iki yanında ince çerçeveler bulunuyor, ekran altı kamera ile donatıldığında çentik bulunmuyor. ZTE’nin beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi, ekranın altına yerleştirilmesine rağmen daha iyi ön kamera performansı sunmayı vadediyor. IP68 sertifikalı telefon, 6.8 inç, 1.5k çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan BOE Q9+ OLED ekrana sahip. Ekran içi parmak okuyucuya sahip olan telefon, 24GB’a kadar RAM (LPDDR5x) ve 1TB’a kadar depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Telefon, 6000 mAh silikon karbon anot bataryaya sahip. 80W kablolu şarj desteği mevcut ancak kablosuz şarj desteği yok.

Kamera noktasında, Nubia Z60 Ultra, 18mm odak uzaklığına sahip 50MP ana kamera, 35mm odak uzaklığına sahip 50MP ultra geniş lens ve 3x optik zoom ve 85mm odak uzaklığı sunan 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemine sahip. Üç kamera da OIS özellikli ve 4K 120fps video kaydını destekliyor.

Nubia Z60 Ultra fiyatı

Tam Boyutta Gör Z60 Ultra, Android 14 tabanlı MyOS yazılımıyla geliyor. Telefon siyah, gümüş, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Nubia Z60 Ultra fiyatlandırması şu şekilde:

12GB RAM + 256GB depolama : 600 dolar

: 600 dolar 16GB RAM + 512GB depolama : 660 dolar

: 660 dolar 16GB RAM + 1TB depolama : 740 dolar

: 740 dolar 24GB RAM + 1TB depolama: 840 dolar

Nubia Z60 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.8 inç, 1116 x 2480, 120Hz, 1500 nit, HDR10+, OLED

: 6.8 inç, 1116 x 2480, 120Hz, 1500 nit, HDR10+, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12GB, 16GB, 24GB RAM

: 12GB, 16GB, 24GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.6 + 64MP f/3.3 (periskop telefoto) + 50MP f/1.8 (ultra geniş)

: 50MP f/1.6 + 64MP f/3.3 (periskop telefoto) + 50MP f/1.8 (ultra geniş) Ön kamera : 16MP f/2.0

: 16MP f/2.0 Batarya : 6000 mAh, 80w kablolu şarj

: 6000 mAh, 80w kablolu şarj Yazılım : Android 14, MyOS

: Android 14, MyOS Boyut ve ağırlık : 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr

: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr Diğer: Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C

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Nubia Z60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı