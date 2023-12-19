Ekran altı kameralı Nubia Z60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

Nubia Z60 Ultra, gerçek tam ekran deneyimi sunan ekrana sahip. Ekranın iki yanında ince çerçeveler bulunuyor, ekran altı kamera ile donatıldığında çentik bulunmuyor. ZTE’nin beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi, ekranın altına yerleştirilmesine rağmen daha iyi ön kamera performansı sunmayı vadediyor. IP68 sertifikalı telefon, 6.8 inç, 1.5k çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan BOE Q9+ OLED ekrana sahip. Ekran içi parmak okuyucuya sahip olan telefon, 24GB’a kadar RAM (LPDDR5x) ve 1TB’a kadar depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Telefon, 6000 mAh silikon karbon anot bataryaya sahip. 80W kablolu şarj desteği mevcut ancak kablosuz şarj desteği yok.
Kamera noktasında, Nubia Z60 Ultra, 18mm odak uzaklığına sahip 50MP ana kamera, 35mm odak uzaklığına sahip 50MP ultra geniş lens ve 3x optik zoom ve 85mm odak uzaklığı sunan 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemine sahip. Üç kamera da OIS özellikli ve 4K 120fps video kaydını destekliyor.
Nubia Z60 Ultra fiyatı
- 12GB RAM + 256GB depolama: 600 dolar
- 16GB RAM + 512GB depolama: 660 dolar
- 16GB RAM + 1TB depolama: 740 dolar
- 24GB RAM + 1TB depolama: 840 dolar
Nubia Z60 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480, 120Hz, 1500 nit, HDR10+, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 + 64MP f/3.3 (periskop telefoto) + 50MP f/1.8 (ultra geniş)
- Ön kamera: 16MP f/2.0
- Batarya: 6000 mAh, 80w kablolu şarj
- Yazılım: Android 14, MyOS
- Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr
- Diğer: Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.