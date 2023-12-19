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    Ekran altı kameralı Nubia Z60 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri

    ZTE, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon serisini bir yenisini ekledi: Nubia Z60 Ultra. Yeni Nubia telefon, ekran altı kameralı olmasıyla çentiksiz, full ekran deneyimi sunuyor.
    Nubia Z60 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nubia Z60 Ultra, Çin’de resmî olarak tanıtıldı. Red Magic 9 Pro ve Magic 9 Pro Plus’tan sonra, ZTE’nin Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili üçüncü akıllı telefonu olan Z60 Ultra, tasarımı ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Nubia Z60 Ultra, gerçek tam ekran deneyimi sunan ekrana sahip. Ekranın iki yanında ince çerçeveler bulunuyor, ekran altı kamera ile donatıldığında çentik bulunmuyor. ZTE’nin beşinci nesil ekran altı kamera teknolojisi, ekranın altına yerleştirilmesine rağmen daha iyi ön kamera performansı sunmayı vadediyor. IP68 sertifikalı telefon, 6.8 inç, 1.5k çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan BOE Q9+ OLED ekrana sahip. Ekran içi parmak okuyucuya sahip olan telefon, 24GB’a kadar RAM (LPDDR5x) ve 1TB’a kadar depolama (UFS 4.0) ile geliyor. Telefon, 6000 mAh silikon karbon anot bataryaya sahip. 80W kablolu şarj desteği mevcut ancak kablosuz şarj desteği yok.

    Kamera noktasında, Nubia Z60 Ultra, 18mm odak uzaklığına sahip 50MP ana kamera, 35mm odak uzaklığına sahip 50MP ultra geniş lens ve 3x optik zoom ve 85mm odak uzaklığı sunan 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemine sahip. Üç kamera da OIS özellikli ve 4K 120fps video kaydını destekliyor.

    Nubia Z60 Ultra fiyatı

    Nubia Z60 Ultra fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Z60 Ultra, Android 14 tabanlı MyOS yazılımıyla geliyor. Telefon siyah, gümüş, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Bellek ve depolama alanına göre Nubia Z60 Ultra fiyatlandırması şu şekilde:
    • 12GB RAM + 256GB depolama: 600 dolar
    • 16GB RAM + 512GB depolama: 660 dolar
    • 16GB RAM + 1TB depolama: 740 dolar
    • 24GB RAM + 1TB depolama: 840 dolar

    Nubia Z60 Ultra özellikleri

    Nubia Z60 Ultra teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480, 120Hz, 1500 nit, HDR10+, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.6 + 64MP f/3.3 (periskop telefoto) + 50MP f/1.8 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.0
    • Batarya: 6000 mAh, 80w kablolu şarj
    • Yazılım: Android 14, MyOS
    • Boyut ve ağırlık: 163.9 x 76.3 x 8.3mm, 230 gr
    • Diğer: Çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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