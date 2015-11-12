Samsung Galaxy S7'de kullanılacak yonga seti belli oldu : Özelleştirilmiş Exynos 8890





Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bizim de sık sık iddialarına yer verdiğimiz özelleştirilmiş ARM tabanlı çekirdek projesi nihayet resmiyet kazandı. Samsung da artık mobil pazarda Qualcomm ve Apple ile aynı kulvara geçmiş oldu.





Exynos 8890 olarak resmiyet kazanan yeni yonga seti gelecek yılın Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy Note 6 modellerinde karşımıza çıkacak. Büyük bir proje olmasına karşın Samsung yeni yonga setini sessiz sedasız bir şekilde duyurmayı tercih etti. Genelde Ocak ayındaki CES fuarında Exynos ailesi için tanıtımlar yapıldığına şahit oluyorduk.





Exynos 8890 yonga seti aslında tam olarak özelleştirilmiş değil. Firma yonga setinde 4 adet yüksek performanslı özelleştirilmiş ARM çekirdeği kullanıyor. Yanında ise 4 adet Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formatında yer alıyor. Yine Mali ailesinin en güçlüsü Mali-T880 MP12 grafik birimi yonga setine dahil oluyor. Bundan sonra yeni yonga setleri Exynos 8 Octa serisi altında toplanacak.





Samsung'un özelleştirilmiş ARM çekirdekleri ile bilgiler bu kadar ancak Snapdragon 820'nin aksine sadece özelleştirilmiş çekirdekler kullanmak yerine daha az enerji harcayan Cortex-A53 çekirdeklerine de yer verilmesi biraz tedirginlik uyandırıyor. Samsung ilk kez bu alana adım attığı için özelleştirilmiş çekirdekler düşük yoğunluktaki işlemlerde yüksek performans gösterip fazla enerji harcıyor olabilir. Bunu dengeleyebilmek için de Samsung Cortex-A53 çekirdeklerine düşük yoğunluktaki işlemleri devretmiş olabilir. Bunları zaman içerisinde göreceğiz.

Exynos 8890 yonga seti yine 14nm FinFET süreci ile üretilecek. Yani Exynos 7420 yonga setinden bu konuda bir fark yok gibi görünüyor eğer Samsung bazı optimizasyonlar yapmadıysa. Gelecek yıl firmanın 10nm sürecine geçiş çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan Exynos 8 Octa serisindeki diğer üyeler gelecekte bu imkandan faydalanabilir.





Samsung yeni yonga setinin Exynos 7420 yonga setine göre yüzde 30 daha iyi performans ve yüzde 10 az enerji tüketimi değerlerine sahip olduğunu belirtiyor. Zaten Exynos 8890 yonga setinin çıtayı daha da yükseltmesini bekliyorduk. Özellikle 12 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi ile 4K içeriklerin bile akıcı bir şekilde işlenebileceği görülüyor. Artık Exynos 8890 yonga seti için olmuş diyebiliriz. Önemli olan gelecek yıl ki Apple A10 ve Snapdragon 820 yonga setlerine karşı neler yapabileceği. Şimdilik Exynos 8890 yonga setini bu yıl ki rakipleri ile karşılaştırabiliyoruz.





Exynos 8890 yonga setinin diğer bir dikkat çekici tarafı hepsi-bir-arada yonga çözümü olması. Yani işlemci, grafik birimi, entegre sinyal işlemcisi ve Cat. 12 LTE modem aynı yonga üzerinde yer alıyor. Samsung alt seviye Exynos yonga setlerinde LTE modem entegrasyonuna başlamıştı ancak üst seviyede Snapdragon yonga setleri ile bu konuda mücadele edemiyordu. Şimdi Snapdragon yonga setlerine karşı artık önemli bir eksiklik kalmamış oldu. Üstelik 600Mbps indirme hızlarına imkan tanıyan Cat. 12 LTE modemi kullanılıyor yani şu an ki en hızlı modem durumunda. Snapdragon 820 yonga setinde de X12 LTE modemi aynı hıza sahip. Bu durumda iki modemin en hızlı 4G bağlantısını sunduğunu söyleyebiliriz.





Sonuç olarak Samsung'un kendisinden beklenen hamleyi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yonga konusunda yılların deneyimine sahip bir firmanın sürekli standart ARM çekirdekleri ile yol alması rekabette geride kalmasına yol açacaktı. Samsung zamanında bir hamle yapmış durumda. Şimdi iş özelleştirilmiş çekirdeklerin daha iyi optimizasyonuna ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine kalıyor. Exynos 8890 yonga setinin örneklenmesine başlandı. Hacimli üretime ise bir iki ay içerisinde geçilmesi planlanıyor.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-unveils-the-latest-application-processor-exynos-8-octa-built-on-14-nanometer-finfet-process-technology/