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Samsung Galaxy S7'de kullanılacak yonga seti belli oldu : Özelleştirilmiş Exynos 8890

Samsung uzun süredir beklenen bombasını en sonunda patlattı ve özelleştirilmiş çekirdekler barındıran Exynos 8890 yonga setini resmiyete kavuşturdu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7'de kullanılacak yonga seti belli oldu : Özelleştirilmiş Exynos 8890


Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bizim de sık sık iddialarına yer verdiğimiz özelleştirilmiş ARM tabanlı çekirdek projesi nihayet resmiyet kazandı. Samsung da artık mobil pazarda Qualcomm ve Apple ile aynı kulvara geçmiş oldu.

Exynos 8890 olarak resmiyet kazanan yeni yonga seti gelecek yılın Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy Note 6 modellerinde karşımıza çıkacak. Büyük bir proje olmasına karşın Samsung yeni yonga setini sessiz sedasız bir şekilde duyurmayı tercih etti. Genelde Ocak ayındaki CES fuarında Exynos ailesi için tanıtımlar yapıldığına şahit oluyorduk.

Exynos 8890 yonga seti aslında tam olarak özelleştirilmiş değil. Firma yonga setinde 4 adet yüksek performanslı özelleştirilmiş ARM çekirdeği kullanıyor. Yanında ise 4 adet Cortex-A53 çekirdeği big.LITTLE formatında yer alıyor. Yine Mali ailesinin en güçlüsü Mali-T880 MP12 grafik birimi yonga setine dahil oluyor. Bundan sonra yeni yonga setleri Exynos 8 Octa serisi altında toplanacak.

Samsung'un özelleştirilmiş ARM çekirdekleri ile bilgiler bu kadar ancak Snapdragon 820'nin aksine sadece özelleştirilmiş çekirdekler kullanmak yerine daha az enerji harcayan Cortex-A53 çekirdeklerine de yer verilmesi biraz tedirginlik uyandırıyor. Samsung ilk kez bu alana adım attığı için özelleştirilmiş çekirdekler düşük yoğunluktaki işlemlerde yüksek performans gösterip fazla enerji harcıyor olabilir. Bunu dengeleyebilmek için de Samsung Cortex-A53 çekirdeklerine düşük yoğunluktaki işlemleri devretmiş olabilir. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. 
Exynos 8890 yonga seti yine 14nm FinFET süreci ile üretilecek. Yani Exynos 7420 yonga setinden bu konuda bir fark yok gibi görünüyor eğer Samsung bazı optimizasyonlar yapmadıysa. Gelecek yıl firmanın 10nm sürecine geçiş çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan Exynos 8 Octa serisindeki diğer üyeler gelecekte bu imkandan faydalanabilir. 

Samsung yeni yonga setinin Exynos 7420 yonga setine göre yüzde 30 daha iyi performans ve yüzde 10 az enerji tüketimi değerlerine sahip olduğunu belirtiyor. Zaten Exynos 8890 yonga setinin çıtayı daha da yükseltmesini bekliyorduk. Özellikle 12 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi ile 4K içeriklerin bile akıcı bir şekilde işlenebileceği görülüyor. Artık Exynos 8890 yonga seti için olmuş diyebiliriz. Önemli olan gelecek yıl ki Apple A10 ve Snapdragon 820 yonga setlerine karşı neler yapabileceği. Şimdilik Exynos 8890 yonga setini bu yıl ki rakipleri ile karşılaştırabiliyoruz.  

Exynos 8890 yonga setinin diğer bir dikkat çekici tarafı hepsi-bir-arada yonga çözümü olması. Yani işlemci, grafik birimi, entegre sinyal işlemcisi ve Cat. 12 LTE modem aynı yonga üzerinde yer alıyor. Samsung alt seviye Exynos yonga setlerinde LTE modem entegrasyonuna başlamıştı ancak üst seviyede Snapdragon yonga setleri ile bu konuda mücadele edemiyordu. Şimdi Snapdragon yonga setlerine karşı artık önemli bir eksiklik kalmamış oldu. Üstelik 600Mbps indirme hızlarına imkan tanıyan Cat. 12 LTE modemi kullanılıyor yani şu an ki en hızlı modem durumunda. Snapdragon 820 yonga setinde de X12 LTE modemi aynı hıza sahip. Bu durumda iki modemin en hızlı 4G bağlantısını sunduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak Samsung'un kendisinden beklenen hamleyi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yonga konusunda yılların deneyimine sahip bir firmanın sürekli standart ARM çekirdekleri ile yol alması rekabette geride kalmasına yol açacaktı. Samsung zamanında bir hamle yapmış durumda. Şimdi iş özelleştirilmiş çekirdeklerin daha iyi optimizasyonuna ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine kalıyor. Exynos 8890 yonga setinin örneklenmesine başlandı. Hacimli üretime ise bir iki ay içerisinde geçilmesi planlanıyor.  

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-unveils-the-latest-application-processor-exynos-8-octa-built-on-14-nanometer-finfet-process-technology/ Yorum Yaz
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Şehmistan 3 yıl en beğenilen ___Lawyer___
___Lawyer___
Şehmistan
___Lawyer___
Ekrem yine kendi anlamsız yorumlarını katmış ve kafa karıştırmış. Bir verimlilik muhabbeti aldı başını gitti. Samsung'un o kadar mühendisi bilmiyor ekrem bey farkında tabi işin.

Öyle sanıyorum ki s7 çıktığı an itibari ile en güçlü Android cihaz olacak. Snap 820'de ısındığı şimdiden kulislerde konuşuluyor. Ama Amerika'n firması olunca tabi her sene inanılmaz bir algı yönetimi yapılıyor.





Samsung devrim yaptı gpu tarafında 12çekirdekli ve gpu 4Kda slow motion çekecek kadar güçlü.

7420 deki gpu yani Mali T760dan neredeyse iki kat güçlü ve dahası o 8 çekirdek, bu 12 çekirdek.Kirin 950deki Mali ise 4 çekirdekli. samsungun çok gerisinde kaldılar.Seneye 4K ekranlara merhaba diyeceğiz Samsung cephesinde.

Bu yongasetinin maliyeti oldukça yüksek görünüyor.Muhtemelen Snapdragon ve Kirinden pahalı.

Güzel işlere imza atıyor samsung tebrik etmek lazım.

Samsung'un yıllardır süre gelen kötü politikasını bitirdi. Neydi bu lte ülkelerinde başka avrupada başka işlemci kullanması. Özellikle o zamanlar LTe ülkelerinde kullanılan Qualcomm işlemciler çok iyidi.

Ancak şunuda unutmamak gerek mesela Exynos 5433'ü yetiştiremeyince s5'de tüm dünyada snap 801 AC ile geldi bu şunu gösterir yani adamların takıntısı yok en iyisi neyse koyuyorlar. Bugünde Amerika'da Qualcomm kullanmayacak yine s6'dan beri getirdiği çizgide tüm dünyada Exynos kullanacaksa bu açık ve net söyleyiyim snap 820'den iyi olduğu içindir.

Snap 820'yi de üreten Samsung eksikerini en iyi şekilde etüt edip bu karara ulaştığına göre vardır bir bildiği.

Ayrıca bugün s6,Note 5, s6 edge ve s6edge Plus kullananlar işlemciden çok memnun. Isınmıyor, asla kasma donma yapmıyor , inanılmaz güçlü bir işlemci.

Apple 6s konusunda çamuru Samsung'a attı sıyrıldı. Ondan beri insanlarda bir verimlilik muhabbeti var. O meseleyi anlatmak gerekirse olay şudur :

Samsung ve Tsmc 5s'den itibaren işin sadece üretim kısmındalar. İşlemciyi modife eden ve optimizasyonunu yapan Apple. Bunun sonucuna 6s ile A9 inanılmaz tek çekirdek puanlarına ulaşıyor. Ama o zaman kimse ya bunu Samsung veyahut Tsmc yaptı demiyor , Apple yaptı diyor ki bu doğrudur burada başarı sadece Apple'ındır. Çünkü onu özelleştiren kendisidir.

Ancak iki farklı işlemcili 6s çıkıyor. Samsung işlemcili daha az pil ömrü verince suçlu Samsung oluyor. Böyle birşey yok. ABD'de Tsmc kullanmışlar bu yüzden ona özenmişler diğer ülkelerde karışık şekilde kullandıkları için Samsung'un ürettiği işlemcide açık Apple'ın optimizasyon hatası var.

Tek çekirdekte harikalar yaratınca başarı Apple oluyorda başarısızlıkta niye sorumlu başkaları oluyor. Burada ki olay Apple kusursuzdur imajını bozmamak içindir.



6S konusundaki işlemci kavgasına sadece gülüyorum.Büyük bir Algı oluşturulmuş orada Samsung aleyhine.

Gerçi onlarda haklı.Telefonu statü meselesi olarak görüyorlar 3 4 bin lira verip çağın gerisinde kalmayı yediremiyorlar.Dahası iphone her zaman Samsung'un Note ve S serisinden maliyet olarak daha ucuzdur.İnanılmaz bir kar marjı var.İnsanları aptal yerine koyuyorlar ve hala onu savunan kesim var.
___Lawyer___Şehmistan___Lawyer___Ekrem yine kendi anlamsız yorumlarını katmış ve kafa karıştırmış...
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Tr@mmler 3 yıl
Editörler konusunda bu zamana kadar hiç yorum yapmadım ama, DH yönetiminden bir ricam var. İşlemci haberlerini Erdi Özüağ yaparsa çok memnun olucam. Lütfen şu haber içeriğine biraz bakın. Karman çorman içerik ve gereksiz yorumlardan yazı okunmaz hale gelmiş. Gpu tarafında ise bilgi vermeye gerek dahi duyulmamış.
Editörler konusunda bu zamana kadar hiç yorum yapmadım ama, DH yönetiminden bir ricam var. İşlemci haberlerini Erdi Özüağ yaparsa çok memnun olucam. Lütfen şu ...
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freudunpiposu 3 yıl
820 7420 ile eş olmuş gibi duruyor. Bu işlemciyle eş olabileceğini sanmam. Şu durumda 820 7420'yi bile alt edebilmiş gibi durmuyor CPU tarafında. Sobacomm tarafları tabi abarttıkça abartacak.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Tamamen ısı ile alakalı. Ne kadar çok ısınıyorsa hız da o kadar düşer. Fakat bahsedilen sürelere gerçekten şaşırdım. İşlemciyi maksimum hızda sadece birkaç saniyede tutabiliyorsan o hızın ne anlamı kalıyor ki? Ne varsa apple da var demek ki.
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Erasmus78 3 yıl
Ben artık çekirdek sayısı, saat hızı, bilmem ne testi puanından ziyade Throttling olayına dikkat edilmeli diyorum.

Elinde bilmem kaç ghz hızında çalışabilme kapasitesine sahip 50 çekirdekli işlemci olması önemli değil. Önemli olan o işlemci çekirdeklerinin vaat edilen hızlarda hep beraber ne kadar süre ile çalışabildiğidir. Örneğin Snapdragon 810 işlemcisi vaat ettiği hızlarda tüm çekirdekler aktifken 10 saniye bile çalışamıyor. Stres testlerinde 1. dakikada vaat ettiği hızın %65 ini kaybediyor. Yani termal throttlinge giriyor. Aynı durum Exynos 7420 için de geçerli idi fakat onlarda hız düşmesi snap dragona göre daha azdı. 1 dakika sonunda %40 civarı performans kaybı oluyordu.

wccftech.com/...

Apple son işlemcileri olan A9 ve A9X ile bu throttling olayını tamamen çözmüş gibi görünüyor. Özellikle A9X de bırakın bir dakikayı 10 dakikayı, yarım saat sonunda bile neredeyse 0 throttling var.


store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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N. Chomsky 3 yıl

820'yi geçeceğini sanmıyorum. Zaten işlem yönünden ortalama üstü her cpu bekleneni karşılayabiliyor. Bu konuda önce çıkan grafik performansı oluyor.
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kadirirdem 3 yıl
Tek çekirdekte a9 u geçebilecek mi bakalım...
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freeboyy 3 yıl
Qualcomm 8 çekirdekten 4 çekirdeğe dönerken, Samsung/Exynos için 8 çekirdek, 12 çekirdek haberleri dönmesi enteresan.

Tabi bir de 2 çekirdekli A9 var.

"ne kadar çekirdek o kadar hız" algısı bana biraz eksik geliyor.

Şayet ısınma problemi olmazsa, ki Qualcomm "yok" diyor, Snapdragon 820, Exynos 8890'a göre 1 adım daha önde bitirir bu yarışı.
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KalemKolik 3 yıl
AMDnin ve Apple'ın efsane işlemci mühendisi Samsung'a katıldı.Samsung işlemci konusuna çok önem veriyor.Bir sonraki jenerasyonda(2*17) efsane mühendisimizin faydaların samsung özelleştirilmiş işlemcilerde iyice görebiliriz.Zaten 2017 gibi samsung özelleştirilmiş kendine özel gpuda üreteceği söylentiler arasında.Şuan gpu içinde çalışma yürütüyorlar.
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___Lawyer___ 3 yıl KalemKolik
KalemKolik
AMDnin ve Apple'ın efsane işlemci mühendisi Samsung'a katıldı.Samsung işlemci konusuna çok önem veriyor.Bir sonraki jenerasyonda(2*17) efsane mühendisimizin faydaların samsung özelleştirilmiş işlemcilerde iyice görebiliriz.Zaten 2017 gibi samsung özelleştirilmiş kendine özel gpuda üreteceği söylentiler arasında.Şuan gpu içinde çalışma yürütüyorlar.

Evet gerçekten inanılmaz bir hamle Samsung'dan. Transfer edilen adam gerçekten işlemcinin üstadı.
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canguler917 3 yıl
Qualcomm un gpu tarafındaki başarısı amd den aldığı mobil grafik departmanı. En profesyonellerle çalışıyorlar. Kolay kolay geçemezler adreno gpu'ları
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___Lawyer___ 3 yıl canguler917
Hep iyi deniyor ama halen 2kyı çalıştıracak düzeyde değiller. Ama Exynos 7420'de harika çalışıyor 2k ekran. Kalıplaşmış laflara millet olarak çok kaptırıyoruz.
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unflattering 3 yıl
12 çekirdekli gpu ısınmaz mı ki?
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EnemyDestroyeD 3 yıl
s7 ile birlikte ios dan androide geri dönüş yapıcsm galiba ıp 7 en az 4 binden girer yine güzel ülkeme...
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acmtncy 3 yıl
820'den daha iyi olup olmadığını bilemeyiz. "Samsung en iyisini kullanır" doğru bir yaklaşım olmaz. Arada bariz bir performans farkı yoksa, rakiplerinden geri kalmayacaksa ve çok maliyetli değilse her firma kendi üretebildiği parçayı kullanır.
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___Lawyer___ 3 yıl acmtncy
Exynos üretmek daha maliyetli oluyor Samsung'a yani Qualcomm'dan alsa daha ucuza geliyor , geçen yaz bu raporlar açıklanmıştı. Öyle herşey düz mantık işlemiyor garip bir şekilde. Mesela Amoled ekran üretmek de ips'e göre daha maliyetli.
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silversmith 3 yıl
Nokia 8890!
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