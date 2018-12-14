Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak

Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkarabilir. Şüphesiz ki birçok kişi Güney Koreli şirketin Galaxy S10 ve katlanabilir telefonunu çıkarmasını dört gözle bekliyor. Ancak yeni bir tabletin de gündemde olduğunu gösteren bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Samsung, SM-P205 model numaralı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Başlangıç modeli 32 GB depolama alanına sahip olacak tablet, siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek. Şu an için cihazın diğer özellikleri hakkında başka herhangi bir bilgi yok.

Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacak

Tablet, Galaxy A serisi altında piyasaya sürüleceği için büyük olasılıkla orta sınıf bir model olacak. Samsung bu serideki en son tableti yaklaşık dört ay önce çıkarmıştı. Yeni tabletin de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Duyumlara göre Samsung cihazı Şubat ayında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edecek.

https://www.geeky-gadgets.com/new-samsung-galaxy-tab-a-tablet-in-the-works-13-12-2018/