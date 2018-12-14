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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak

Samsung'un Galaxy Tab A serisine katılacak yeni bir tablet çıkarma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. SM-P205 model numaralı tabletin Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacağı söyleniyor.
5 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung önümüzdeki aylarda Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkarabilir. Şüphesiz ki birçok kişi Güney Koreli şirketin Galaxy S10 ve katlanabilir telefonunu çıkarmasını dört gözle bekliyor. Ancak yeni bir tabletin de gündemde olduğunu gösteren bazı bilgiler ortaya çıktı.
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Samsung, SM-P205 model numaralı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Başlangıç modeli 32 GB depolama alanına sahip olacak tablet, siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek. Şu an için cihazın diğer özellikleri hakkında başka herhangi bir bilgi yok.

Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulacak

Tablet, Galaxy A serisi altında piyasaya sürüleceği için büyük olasılıkla orta sınıf bir model olacak. Samsung bu serideki en son tableti yaklaşık dört ay önce çıkarmıştı. Yeni tabletin de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Duyumlara göre Samsung cihazı Şubat ayında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edecek.

https://www.geeky-gadgets.com/new-samsung-galaxy-tab-a-tablet-in-the-works-13-12-2018/ Yorum Yaz
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lerekdefrans 5 ay
niyeyse konu tablet olunca firmalar hep cimrilik yapıyor. kardeşim yıl olmuş 2019 en basit bi android sisteminin bile ihtiyaçları kapladığı alan belli. kusura bakmayın 2019 da 32 gb lık tablet-telefon çıkaran firma ölü yatırım yapmıştır. bu da ölü doğmuş bi tablettir.
telefona 1 tb koyacaklar nerdeyse neden buna da bi en az 64 koymazlar ki? maliyetler artar fiyat da artsın. doğru düzgün bi tablet ihtiyacı olanlar verir parasını alır. adam gibi 4-64 lük içinde en azından sd 636 ayarında bi işlemciyle bi tablet çıkarsalar süpürürler piyasayı ama yapan yok.
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celikmuhammedd 5 ay
Dün gece Google uygulamasindan diger bölümünden geri bildirim gönder seçeneğine google asistan betaya katilmak istediğimi ve mail adresini ekleyip geri bildirim gönderdim bu sabah google asistan betaya katıldım. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Belki denk geldi ama denemeye değer
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